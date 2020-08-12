Падение Стевена Крёйсвейка и Приможа Роглича на 4-м этапе Критериума Дофине-2020

Примож Роглич удержал майку лидера Критериума Дофине-2020, несмотря на падение

Один из капитанов команды Jumbo-Visma – Стевен Крёйсвейк (Steven Kruiswijk), сошёл с Критериума Дофине-2020 после падения на 4-м этапе. Команда сообщила, что у 33-летнего нидерландского гонщика вывих плечевого сустава.

После падения и схода Крёйсвейка через несколько километров упал и лидер общего зачёта Примож Роглич. Он вернулся в гонку и финишировал, но спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирман сказал, что сразу после падения Роглич почувствовал головокружение и оценить его состояние после падения можно будет утром. После финиша 4-го этапа Примож Роглич не стал давать интервью и не делал комментариев.

Гриша Нирманн, спортивный директор: «Примож сильно ударился. Сначала, сразу после падения, он пошатывался. К счастью, он смог быстро прийти в себя и преодолеть боль. Он финишировал на этапе, но преодолевая боль, у него синяки и ссадины. Нам необходимо оценить степень повреждений, посмотреть, как он будет себя чувствовать утром. Примож должен стартовать завтра.

Стевена я увидел, когда он уже лежал, так что гонщики видели больше меня. Асфальт там был разбит. Это был всего километровый участок, но очень опасный, на вершине. Он упал на повороте и вывихнул плечо. Вправить сустав смогли только в больнице. Надо ждать, посмотрим, как он будет чувствовать.

Конечно, у нас есть гонщики в резерве, но я надеюсь, что наша команда А, наши первые восемь гонщиков поедут на Тур де Франс. Они – сильнейший состав. Да, у нас в целом сильная команда, мы сможем найти замену, но сейчас я не хочу даже об этом думать. Случится может что угодно. Перед сегодняшним этапом у нас было семь гонщиков, готовых на 100%. А теперь у нас сомнения по поводу состояния двух из них. Если бы такое случилось на Туре, он бы уже был вне игры. Примож завтра должен стартовать. Но всегда хорошо иметь несколько вариантов. Я просто надеюсь, что больше не будет этих ужасных падений».

Том Дюмулин: «С одной стороны мы удержали лидерство в общем зачёте, с другой – потеряли Стевена. Этот спуск был очень опасным, там было много камней и выбоин. Таких спусков не должно быть в велоспорте. Будем надеяться, что Стевен будет в порядке и сможет стартовать на Туре. Хотя ситуация не идеальная.

Лично я хорошо проехал этап, доволен тем, как становлюсь сильнее с каждым днём. Мы очень хорошо контролировали этап всей командой. Ребята очень сильны. То, что делали Тони, Роберт, Ваут, нельзя недооценивать.

Примож не потерял время после падения, и это хорошо. Надеюсь, он не сильно пострадал, и мы сможем сделать работу завтра. Будет ещё один трудно контролируемый этап, но мы уверены в своих силах».