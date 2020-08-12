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Падение Стевена Крёйсвейка и Приможа Роглича на 4-м этапе Критериума Дофине-2020

Примож Роглич удержал майку лидера Критериума Дофине-2020, несмотря на падение

 

 

  Один из капитанов команды Jumbo-Visma – Стевен Крёйсвейк (Steven Kruiswijk), сошёл с Критериума Дофине-2020 после падения на 4-м этапе. Команда сообщила, что у 33-летнего нидерландского гонщика вывих плечевого сустава.

 

  После падения и схода Крёйсвейка через несколько километров упал и лидер общего зачёта Примож Роглич. Он вернулся в гонку и финишировал, но спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирман сказал, что сразу после падения Роглич почувствовал головокружение и оценить его состояние после падения можно будет утром. После финиша 4-го этапа Примож Роглич не стал давать интервью и не делал комментариев.

 

Падение Стевена Крёйсвейка и Приможа Роглича на 4-м этапе Критериума Дофине-2020

 

  Гриша Нирманн, спортивный директор: «Примож сильно ударился. Сначала, сразу после падения, он пошатывался. К счастью, он смог быстро прийти в себя и преодолеть боль. Он финишировал на этапе, но преодолевая боль, у него синяки и ссадины.  Нам необходимо оценить степень повреждений, посмотреть, как он будет себя чувствовать утром. Примож должен стартовать завтра.

 

  Стевена я увидел, когда он уже лежал, так что гонщики видели больше меня. Асфальт там был разбит. Это был всего километровый участок, но очень опасный, на вершине. Он упал на повороте и вывихнул плечо. Вправить сустав смогли только в больнице. Надо ждать, посмотрим, как он будет чувствовать.

 

  Конечно, у нас есть гонщики в резерве, но я надеюсь, что наша команда А, наши первые восемь гонщиков поедут на Тур де Франс. Они – сильнейший состав. Да, у нас в целом сильная команда, мы сможем найти замену, но сейчас я не хочу даже об этом думать. Случится может что угодно. Перед сегодняшним этапом у нас было семь гонщиков, готовых на 100%. А теперь у нас сомнения по поводу состояния двух из них. Если бы такое случилось на Туре, он бы уже был вне игры. Примож завтра должен стартовать. Но всегда хорошо иметь несколько вариантов. Я просто надеюсь, что больше не будет этих ужасных падений».

 

  Том Дюмулин: «С одной стороны мы удержали лидерство в общем зачёте, с другой – потеряли Стевена. Этот спуск был очень опасным, там было много камней и выбоин. Таких спусков не должно быть в велоспорте. Будем надеяться, что Стевен будет в порядке и сможет стартовать на Туре. Хотя ситуация не идеальная.

 

  Лично я хорошо проехал этап, доволен тем, как становлюсь сильнее с каждым днём. Мы очень хорошо контролировали этап всей командой. Ребята очень сильны. То, что делали Тони, Роберт, Ваут, нельзя недооценивать.

 

  Примож не потерял время после падения, и это хорошо. Надеюсь, он не сильно пострадал, и мы сможем сделать работу завтра. Будет ещё один трудно контролируемый этап, но мы уверены в своих силах».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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Комментарии

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 4 (3)
    SportSpirit-Фото

    Я вот не припомню такого фантасмагорического дня в своей болельщичкой истории...  

     

    Отмечу положительное: 

    - ровно спокойно высоко приехал Погачар,

    - очень понравилось как с огоньком ехал Дюмолан, набирает ход; к моей неожиданной радости он классно вписался в многокапитанистых состав JV.

     

    Кстати, победитель Кемна после Санвеба в Боре стал в полной мере раскрываться. Мутная какая-то команда Санвеб, только Мэтьюз там и держится относительно долго и относительно ярко. Не та команда, для еанимации карьеы (это я о Барде).  

  • 001RusKZ
    Блестящий успех Якоба Фульсанг ... (2)
    001RusKZ-Фото

    Сегодня праздник! Прекрасная гонка! 

  • SportSpirit
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Да уж, а смотрелось вполне безобидно. Вскочил-поехал. 

     

    Грустно за Макса. Только пошел в подъем по карьере. 

  • Khan
    Команда Deceuninck-Quick Step ... (4)
    Khan-Фото

    Мне напомнило полёт Педро Орильо на Джиро-09 имени Меньшова, тоже велосипед так остался стоять. Но тот пролетел куда дальше, метров 60 вроде как, да и был возрастной и не вернулся уже в спорт. Ремко молодой, справится 

  • Earl57
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (15)
    Earl57-Фото
    Нет, не первый. Впереди были гонщики Трека, Астаны и Джордж Беннет.
  • M-07
    Максимилиан Шахманн финиширова ... (8)
    M-07-Фото

    Зато перелом ключицы получил. Мне самому показалось, что ничего серьёзного по тому, как он продолжил гонку. А водятел мог и оценить ситуацию и пропустить, таких чмошников полно везде, к сожалению, и не только за рулём. Правильно сделал Лопес тогда на Джиро с одним из таких долбанутых, тут также не помешало бы, хоть там и женщина была, как пишут.

  • GTX
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    GTX-Фото
    За один Бухман, Шахман и Мюльбергер с травмами, во денёк для Боры
  • M-07
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    M-07-Фото

    Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё. Здоровья ему!

    Вопрос, как перед ним оказался автомобиль, почему орги допустили такое?

  • M-07
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (22)
    M-07-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Шахману не растраиваться, не то еще бывает

    Оказывается, у него перелом ключицы. Здоровья ему тоже! Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё.
  • Колёсник
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (15)
    Колёсник-Фото
    Гонку посмотреть не вышло - т.е. он первый ехал, когда упал?

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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