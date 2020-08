Примож Роглич сошёл с Критериума Дофине-2020 перед финальным этапом

Примож Роглич, капитан команды Jumbo-Visma, лидировавший в генеральной классификации Критериума Дофине-2020, сошёл с гонки перед 5-м финальным этапом. Как сообщает команда в Твиттере, причиной схода стали последствия падения на 4-м этапе.

🇫🇷 #Dauphiné



As a result of his crash yesterday, Primoz Roglic - leader in the GC and points classification - won’t start in the ultimate stage today. The evolution of his injuries will determine the plans for the upcoming races. Speedy recovery, @rogla 🤞 pic.twitter.com/xvam2hlX69