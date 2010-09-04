Тур де Франс-2020 может стартовать из Ниццы 29 августа

Цитата: Adriano

О массовом спорте в этом году можно вообще забыть. Наивны чьи-то надежды на этот год.в августе может и полегчает,но на конец сентября второй заход вируса.



Да ладно) ЮФС строит инфраструктуру на острове, чтобы проводить бои, немцы с середины мая планировать возобновить Бундеслигу. Кто не бегает с большим глазами от страха, тот решает проблемы и ищет возможности))) Опять же, вы так уверенно заявляете о второй волне, как будто знаете все наперед. Слушаете экспертов, которые окончание первой не могут предсказать, а уже о второй говорят, это нерационально как минимум, вы не находите? Да и пофиг этот вирус молодым спортсменам без хронических болячек - о какой смертельной опасности для них речь вообще? Раз вы так верите всему, что пишут, то должны уже знать, что по прогнозам переболеть придется большей части людей. Так какая разница - сидеть в норе, как и заболеть через год или переболеть раньше? В Швеции без карантинов заболеваемоть сильно ниже, чем в Италии и Франции, объясните, как так? Может, пора включить логику и не верить всему, что пишут те, кому объективность до лампочки, пока есть хайп - они будут прессовать.