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Тур де Франс-2020 может стартовать из Ниццы 29 августа

Тур де Франс-2020 может стартовать из Ниццы 29 августа

 

 

  После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о запрете массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса до середины июля 2020 года стало понятно, что Тур де Франс-2020 не сможет стартовать 27 июня.

 

  Организаторы Тур де Франс, компания ASO, согласно плану «B», намечали отодвинуть старт французского Гранд-тура на месяц.

 

  Но французское издание Nice-matin.com сообщает, что в итоге французский Гранд-тур в 2020 году может стартовать 29 августа.

 

  Ницца должна принимать старт Тур де Франс-2020, и по информации, полученной Nice-matin, гонка пройдёт с 29 августа по 20 сентября. Ожидается, что официальное заявление ASO должны сделать 15 апреля.

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:13 | Регистрация: 4.09.2010

    вуэльта, конечно, тоже ASOшная гонка и хозяин - барин

    но так цинично наступить на испанцев..

    или ASO по силам два параллельных ГТ замутить? ))

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Ice
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: Adriano
    О массовом спорте в этом году можно вообще забыть. Наивны чьи-то надежды на этот год.в августе может и полегчает,но на конец сентября второй заход вируса.

    Да ладно) ЮФС строит инфраструктуру на острове, чтобы проводить бои, немцы с середины мая планировать возобновить Бундеслигу. Кто не бегает с большим глазами от страха, тот решает проблемы и ищет возможности))) Опять же, вы так уверенно заявляете о второй волне, как будто знаете все наперед. Слушаете экспертов, которые окончание первой не могут предсказать, а уже о второй говорят, это нерационально как минимум, вы не находите? Да и пофиг этот вирус молодым спортсменам без хронических болячек - о какой смертельной опасности для них речь вообще? Раз вы так верите всему, что пишут, то должны уже знать, что по прогнозам переболеть придется большей части людей. Так какая разница - сидеть в норе, как locny и заболеть через год или переболеть раньше? В Швеции без карантинов заболеваемоть сильно ниже, чем в Италии и Франции, объясните, как так? Может, пора включить логику и не верить всему, что пишут те, кому объективность до лампочки, пока есть хайп - они будут прессовать.

  • Cepik
    Из воспоминаний бывших велогон ... (3)
    Cepik-Фото
    побольше бы таких историй
  • kwwk
    Крис Фрум: «Моё восстановление ... (3)
    kwwk-Фото

    Фрумыч еще пошумит.

  • Shalam s Urala
    Тур де Франс-2020 может старто ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    вуэльта, конечно, тоже ASOшная гонка и хозяин - барин

    но так цинично наступить на испанцев..

    или ASO по силам два параллельных ГТ замутить? ))

  • Shalam s Urala
    Из воспоминаний бывших велогон ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    Стилс единственный не вкурил тему

  • Даулет Биржевой
    Из воспоминаний бывших велогон ... (3)
    Даулет Биржевой-Фото
    Хорошие истории
  • Николай Степаныч
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (9)
    Николай Степаныч-Фото

    Разница в том, что человек, занимающийся спортом, рискует свое жизнью. А люди, не соблюдающие социальное дистанцирование и требующие отменить ограничительные меры, рискуют и требуют рисковать жизнями других.

  • Sezar
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (9)
    Sezar-Фото

    Да нет, не наивны. Как минимум 15 стран объективно уже преодолели пик и идут вниз. Но вот игры политиков и человеческую иррациональность просчитать невозможно.

  • Adriano
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (9)
    Adriano-Фото

    О массовом спорте в этом году можно вообще забыть. Наивны чьи-то надежды на этот год.в августе может и полегчает,но на конец сентября второй заход вируса.

  • Sezar
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (9)
    Sezar-Фото

    Печально это все. Зачем принимать необратимые решения на такой долгий срок? Эпидемия закончится, паника закончится, а запрет отменять будет поздно. Интересно, будут ли ASO давить на испанцев, чтобы они отменили Вуэльту (а то еще проведут, обидно будет).

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