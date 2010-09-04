- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 22:40
Тур де Франс-2020 может стартовать из Ниццы 29 августа
После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о запрете массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса до середины июля 2020 года стало понятно, что Тур де Франс-2020 не сможет стартовать 27 июня.
Организаторы Тур де Франс, компания ASO, согласно плану «B», намечали отодвинуть старт французского Гранд-тура на месяц.
Но французское издание Nice-matin.com сообщает, что в итоге французский Гранд-тур в 2020 году может стартовать 29 августа.
Ницца должна принимать старт Тур де Франс-2020, и по информации, полученной Nice-matin, гонка пройдёт с 29 августа по 20 сентября. Ожидается, что официальное заявление ASO должны сделать 15 апреля.
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