- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 23:19
Тур де Франс-2020 не сможет стартовать 27 июня из-за запрета проведения массовых мероприятий во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля, обратившись к жителям страны, объявил, что массовые мероприятия не будут проводиться до середины июля. Таким образом после всех обсуждений о датах проведения Тур де Франс-2020 теперь французский Гранд-тур должен будет официально отказаться от старта 27 июня.
Ранее изданием Le Parisien и испанским агентством новостей Efe сообщалось, что согласну плану B рассматривается проведение Тур де Франс с 25 июля по 16 августа.
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