VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де Франс-2020 не сможет стартовать 27 июня

  Тур де Франс-2020 не сможет стартовать 27 июня из-за запрета проведения массовых мероприятий во Франции  

 

 

 

  Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля, обратившись к жителям страны, объявил, что массовые мероприятия не будут проводиться до середины июля. Таким образом после всех обсуждений о датах проведения Тур де Франс-2020 теперь французский Гранд-тур должен будет официально отказаться от старта 27 июня.

 

 

  Ранее изданием Le Parisien и испанским агентством новостей Efe сообщалось, что согласну плану B рассматривается проведение Тур де Франс с 25 июля по 16 августа.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:41 | Регистрация: 17.05.2015

    Как говорится - надейся на лучшее, а готовься к худшему.

  2. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 13:09 | Регистрация: 17.07.2014

    Жизни дороже любого спорта и любого экономического роста. Мертвецам, ни гонки, ни ваши рабочие места и зарплаты никогда не принесут никакого блага.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 15:11 | Регистрация: 17.05.2015

      Ну тогда вообще не стоит и самим спортом заниматься - сколько погибает спортсменов при разных обстоятельствах на соревнованиях, в том числе - и на велотрассах... А лучше всего вообще дома сидеть не выходя - кирпич на голову упадет, машина наедет, бандит нападет, дерево раздавит, заразу подхватишь - и т.п. Как там у А.С Пушкина -
      Однажды орел спрашивал у ворона: "Скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете 300 лет, а я всего-на-всё только 33 года? " – "Оттого, батюшка, – отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной" . Орел подумал: "Давай попробую и я питаться тем же" . Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: "Нет, брат ворон: чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!"
      Человек должен ЖИТЬ, а не существовать любой ценой...

  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 15:49 | Регистрация: 18.09.2014

    Ожидаемо, конечно. Но одно дело просто понимать, а другое - увидеть подтвержение твоим мыслям. 

     

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  4. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 15:59 | Регистрация: 3.07.2011

    Печально это все. Зачем принимать необратимые решения на такой долгий срок? Эпидемия закончится, паника закончится, а запрет отменять будет поздно. Интересно, будут ли ASO давить на испанцев, чтобы они отменили Вуэльту (а то еще проведут, обидно будет).

  5. Adriano

    Сегодня, 16:54 | Регистрация: 2.04.2015

    О массовом спорте в этом году можно вообще забыть. Наивны чьи-то надежды на этот год.в августе может и полегчает,но на конец сентября второй заход вируса.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Adriano
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (6)
    Adriano-Фото

    О массовом спорте в этом году можно вообще забыть. Наивны чьи-то надежды на этот год.в августе может и полегчает,но на конец сентября второй заход вируса.

  • Sezar
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (6)
    Sezar-Фото

    Печально это все. Зачем принимать необратимые решения на такой долгий срок? Эпидемия закончится, паника закончится, а запрет отменять будет поздно. Интересно, будут ли ASO давить на испанцев, чтобы они отменили Вуэльту (а то еще проведут, обидно будет).

  • Александра
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (6)
    Александра-Фото

    Ожидаемо, конечно. Но одно дело просто понимать, а другое - увидеть подтвержение твоим мыслям. 

     

  • Адриен
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (6)
    Адриен-Фото
    Ну тогда вообще не стоит и самим спортом заниматься - сколько погибает спортсменов при разных обстоятельствах на соревнованиях, в том числе - и на велотрассах... А лучше всего вообще дома сидеть не выходя - кирпич на голову упадет, машина наедет, бандит нападет, дерево раздавит, заразу подхватишь - и т.п. Как там у А.С Пушкина -
    Однажды орел спрашивал у ворона: "Скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете 300 лет, а я всего-на-всё только 33 года? " – "Оттого, батюшка, – отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной" . Орел подумал: "Давай попробую и я питаться тем же" . Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: "Нет, брат ворон: чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!"
    Человек должен ЖИТЬ, а не существовать любой ценой...
  • Николай Степаныч
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (6)
    Николай Степаныч-Фото

    Жизни дороже любого спорта и любого экономического роста. Мертвецам, ни гонки, ни ваши рабочие места и зарплаты никогда не принесут никакого блага.

  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум: «Моё восстановление ... (2)
    Kitsune-taichou-Фото

    вот человек забил на все и готовится к туру

  • motte
    Крис Фрум: «Моё восстановление ... (2)
    motte-Фото

    Так и должно быть и ни тени сомнения в победе

  • Адриен
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (6)
    Адриен-Фото

    Как говорится - надейся на лучшее, а готовься к худшему.

  • motte
    Велокоманда Ineos проведёт вел ... (4)
    motte-Фото

    Рад за шкипера

    Посмотрел с удовольствием

  • kwwk
    Велокоманда Ineos проведёт вел ... (4)
    kwwk-Фото

    Посмотрел. Денис в одну калитку несмотря на горную гонку. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 апреля

Paul Ourselin (Total Direct Energie)

Kristoffer Halvorsen (EF Pro Cycling)

14 апреля

Etienne Van Empel (Vini Zabu - KTM)

Ian Garrison (Deceuninck - Quick Step)

Fabio Mazzucco (Bardiani CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2020 (31)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)