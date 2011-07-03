Тур де Франс-2020 не сможет стартовать 27 июня из-за запрета проведения массовых мероприятий во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля, обратившись к жителям страны, объявил, что массовые мероприятия не будут проводиться до середины июля. Таким образом после всех обсуждений о датах проведения Тур де Франс-2020 теперь французский Гранд-тур должен будет официально отказаться от старта 27 июня.

Ранее изданием Le Parisien и испанским агентством новостей Efe сообщалось, что согласну плану B рассматривается проведение Тур де Франс с 25 июля по 16 августа.