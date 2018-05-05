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Винченцо Нибали о переспективах на Тур де Франс-2019

Винченцо Нибали осторожно оценивает свои шансы на Тур де Франс-2019

 

 

  Победитель Тур де Франс-2017 Винченцо Нибали в прошлом году был вынужден сойти с французского Гран-тура из-за перелома позвоночника, упав на Альп д’Юэз. В этом году 34-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida стал призёром Джиро д’Италия,  и Тур де Франс для него - второй подряд Гран-тур сезона. Поэтому Винченцо Нибали осторожно оценивает свои шансы в борьбе за общий зачёт, но не собирается отказываться от борьбы, в которой полагается на свои силы и трубки Continental.

 

 

  Винченцо Нибали: «Падение прошлого года на Альп д’Юэз всё ещё ярко помню, поэтому с трудом осознаю, что сейчас еду Тур де Франс в восьмой раз в карьере. Но громкое приветствие болельщиков напомнило мне, как это великолепно – быть на Туре.  

 

  Сейчас я между молотом и наковальней. Опасаюсь, что если поеду за генеральной классификацией и буду в порядке на старте  Тур де Франс, то могу ослабеть на третьей неделе. Я могу хорошо идти в общем зачёте, но потом не смогу выиграть этап. Иногда лучше сфокусироваться на чём-то одном. Победа на этапе Тур де Франс очень много значит, а две или три ещё более важны.

 

  Буду оценивать свою форму и потенциал по ходу Тура. Ла-Планш-де-Бель-Фий – трудный финиша, и он прояснит ситуацию.

 

  После Джиро я почти не выступал перед Туром. Не знаю, в какой форме нахожусь. Мой тренер Паоло Слонго уверен в моей форме больше меня. Но он оценивает по показателям, смотрит на цифры. Я же слушаю своё тело и ощущения. Посмотрим».

 

 

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 14:29 | Регистрация: 5.05.2018

    Впере! Здоровья!

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Николай Степаныч
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (57)
    Николай Степаныч-Фото
    В странах, где заботятся о налогоплательщиков, спорт - частное развлечение, существующее за счёт спонсоров, платы за билеты, трансляции, атрибутику. А эти страны намного богаче постсоветских. Я болельщик, но не хочу, чтобы за моё удовольствие платили сограждане, которым часто не хватает денег на базовые вещи вроде медицины достойного уровня.
  • Mima
    Винченцо Нибали о переспектив ... (1)
    Mima-Фото
    Впере! Здоровья!
  • 0x5F375A86
    Компания Continental – официа ... (1)
    0x5F375A86-Фото

    Покарышки конти Gator HardShell - лучшие для езды по городу. Можно ездить по битому стеклу, переезжать через трамвайные рельсы и никаких проколов.

  • Camel
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (9)
    Camel-Фото

    Цитата: kwwk
    Петя, если не на этом этапе, то когда?

    Тю. То вчера надо было. Вчера был его этап, а сегодня пусть подвинется.

  • ironharley
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (57)
    ironharley-Фото
    Нормальное государство должно вкладывать деньги в массовый, детский и студенческий спорт. Из двух последних получаются кандидаты в звёзды и, при стечении обстоятельств, сами звёзды. РФ вкладывает в то что в РФ называют футболом (хотя это просто гнилой шоубизнес) и в победы профессионалов [хотя бы] на универсиадах (Пригода в Неаполе), ибо это считается стратегически важным и правильным. Глупость - вершина архистратегии.
  • rude_rider
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (9)
    rude_rider-Фото

    возможно отрыву дадут шанс сегодня

     

    спринтеров могут высадить на последней горке так что он не будут гоняться за отрывом

    если только не команда Матьюса..он горки терпит

  • Hammill
    Петер Саган - обладатель зелён ... (7)
    Hammill-Фото

    По общему число побед - да, Петер превзойдёт, хотя сейчас они фактически равны. По монументам..., ну смотри, у Тома к 29 годам было выиграно 5 из 7 монументов, против всего двух у Сагана. Учитывая, что у Петера с возрастом скорее всего будет садиться финиш, и вряд ли он станет ощутимо выносливее, чего ему в конце на тяжёлых однодневках чаще всего и не достаёт, хотя бывают конечно же и дни, когда он выигрывает с позиции силы и победная Фландрия, и Рубэ тому пример. В общем, я не уверен, что за ближайшие 5-6 лет он наштампует ещё 5 монументов, но 5 Зелёных маек - вполне. Буду рад ошибиться на счёт суперклассик.

     

    П.С. И ты немного не понял. Идёт оценка не того, сколько всего он навыигрывает, а насколько элитным является однодневщиком, что в первую очередь определяется по монументам, а не Омлупам, Е3 и Вевельгемам.

  • Адриен
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (57)
    Адриен-Фото

    Знаю одно, друзья-болельщики - когда спортивными делами ведало ГОСУДАРСТВО, тогда и уровень выступлений во всех видах был совершенно иной. Несколько лет назад читал интервью нашего олимпийского чемпиона Сергея Сухорученкова. Ему журналистка говорит, мол, не повезло вам с временем, в котором выступали, если бы тогда были теперешние условия - намекая на профессиональные контракты, з.п. и т.п. - вот это было бы да ! На что он ей ответил - Если бы тогда было все как сейчас, я бы вообще не мог заниматься спортом... Вот в чем ВСЯ СУТЬ. Когда все зависит от "доброго дяди-спонсора", когда прибыль считается ОСНОВОЙ, и спортивная составляющая приносится в жертву расчету и золотому тельцу - считайте - ВСЁ, вместо спорта приходит ШОУ... Почему-то вспомнилась ВЕЛИКАЯ хоккейная серия СССР-Канада 1972 года. Тогда улицы буквально ПУСТЕЛИ во время матчей, как народ переживал, как радовался победам, если бы кто-то обозвал спортсменов "бездельниками", живущими за счет народных налогов - не знаю, наверное убили бы. А сколько пацанов тогда пришли в хоккейные секции - ТЫСЯЧИ, всех не брали, был отбор, конкурс. Вот он - ЗАЛОГ будущих побед, мировых достижений... А с кого сейчас российским пацанам - имея в виду велоспорт - брать пример ? На кого ровняться, кому подрожать ? Чей пример ПРИВЛЕЧЕТ их в большой велоспорт ? Скольких потенциальных талантов МИРОВОГО уровня уже потеряно ?

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (15)
    Konstantin41-Фото

    Цитата: salomon
    Ineos просто бесит

    На этом вы могли бы и закончить свой комментарий. Вас просто бесит инеос. Бесит всем. Даже обычной работой по защите капитанов. На самом деле, похоже, что он вас бесит просто своим существованием и присутствием на ТДФ.

  • sixpack
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (57)
    sixpack-Фото

    никаких психо и аватарок. Чуток выше Вы измерили цены мротами, по своей прихоти устанавливаемым прав-вами без необходимости. Так что направление понятно из Ваших же слов, и гадать не надо. А если бы МРОТ был бы 0, как в Сингапуре?

     

    Я не называю людей  бездельниками только потому, что они работают в сферах, без необходимости подмятых гос-вом. И подобное отношение к народу считаю высокомерной наглостью, обусловленной, видимо, отсутствием культуры. Впрочем, Вам не впервой.

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