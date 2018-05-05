Винченцо Нибали о переспективах на Тур де Франс-2019

Николай Степаныч

Будущее команды Katusha-Alpeci ... (57) В странах, где заботятся о налогоплательщиков, спорт - частное развлечение, существующее за счёт спонсоров, платы за билеты, трансляции, атрибутику. А эти страны намного богаче постсоветских. Я болельщик, но не хочу, чтобы за моё удовольствие платили сограждане, которым часто не хватает денег на базовые вещи вроде медицины достойного уровня.

Mima

Винченцо Нибали о переспектив ... (1) Впере! Здоровья!

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Компания Continental – официа ... (1) Покарышки конти Gator HardShell - лучшие для езды по городу. Можно ездить по битому стеклу, переезжать через трамвайные рельсы и никаких проколов.

Camel

Тур де Франс-2019, превью этап ... (9) Цитата: kwwk Петя, если не на этом этапе, то когда?

Тю. То вчера надо было. Вчера был его этап, а сегодня пусть подвинется.

ironharley

Будущее команды Katusha-Alpeci ... (57) Нормальное государство должно вкладывать деньги в массовый, детский и студенческий спорт. Из двух последних получаются кандидаты в звёзды и, при стечении обстоятельств, сами звёзды. РФ вкладывает в то что в РФ называют футболом (хотя это просто гнилой шоубизнес) и в победы профессионалов [хотя бы] на универсиадах (Пригода в Неаполе), ибо это считается стратегически важным и правильным. Глупость - вершина архистратегии.

rude_rider

Тур де Франс-2019, превью этап ... (9) возможно отрыву дадут шанс сегодня спринтеров могут высадить на последней горке так что он не будут гоняться за отрывом если только не команда Матьюса..он горки терпит

Hammill

Петер Саган - обладатель зелён ... (7) По общему число побед - да, Петер превзойдёт, хотя сейчас они фактически равны. По монументам..., ну смотри, у Тома к 29 годам было выиграно 5 из 7 монументов, против всего двух у Сагана. Учитывая, что у Петера с возрастом скорее всего будет садиться финиш, и вряд ли он станет ощутимо выносливее, чего ему в конце на тяжёлых однодневках чаще всего и не достаёт, хотя бывают конечно же и дни, когда он выигрывает с позиции силы и победная Фландрия, и Рубэ тому пример. В общем, я не уверен, что за ближайшие 5-6 лет он наштампует ещё 5 монументов, но 5 Зелёных маек - вполне. Буду рад ошибиться на счёт суперклассик. П.С. И ты немного не понял. Идёт оценка не того, сколько всего он навыигрывает, а насколько элитным является однодневщиком, что в первую очередь определяется по монументам, а не Омлупам, Е3 и Вевельгемам.

Адриен

Будущее команды Katusha-Alpeci ... (57) Знаю одно, друзья-болельщики - когда спортивными делами ведало ГОСУДАРСТВО, тогда и уровень выступлений во всех видах был совершенно иной. Несколько лет назад читал интервью нашего олимпийского чемпиона Сергея Сухорученкова. Ему журналистка говорит, мол, не повезло вам с временем, в котором выступали, если бы тогда были теперешние условия - намекая на профессиональные контракты, з.п. и т.п. - вот это было бы да ! На что он ей ответил - Если бы тогда было все как сейчас, я бы вообще не мог заниматься спортом... Вот в чем ВСЯ СУТЬ. Когда все зависит от "доброго дяди-спонсора", когда прибыль считается ОСНОВОЙ, и спортивная составляющая приносится в жертву расчету и золотому тельцу - считайте - ВСЁ, вместо спорта приходит ШОУ... Почему-то вспомнилась ВЕЛИКАЯ хоккейная серия СССР-Канада 1972 года. Тогда улицы буквально ПУСТЕЛИ во время матчей, как народ переживал, как радовался победам, если бы кто-то обозвал спортсменов "бездельниками", живущими за счет народных налогов - не знаю, наверное убили бы. А сколько пацанов тогда пришли в хоккейные секции - ТЫСЯЧИ, всех не брали, был отбор, конкурс. Вот он - ЗАЛОГ будущих побед, мировых достижений... А с кого сейчас российским пацанам - имея в виду велоспорт - брать пример ? На кого ровняться, кому подрожать ? Чей пример ПРИВЛЕЧЕТ их в большой велоспорт ? Скольких потенциальных талантов МИРОВОГО уровня уже потеряно ?

Konstantin41

Тур де Франс-2019. Результаты ... (15) Цитата: salomon Ineos просто бесит На этом вы могли бы и закончить свой комментарий. Вас просто бесит инеос. Бесит всем. Даже обычной работой по защите капитанов. На самом деле, похоже, что он вас бесит просто своим существованием и присутствием на ТДФ.

sixpack

Будущее команды Katusha-Alpeci ... (57) никаких психо и аватарок. Чуток выше Вы измерили цены мротами, по своей прихоти устанавливаемым прав-вами без необходимости. Так что направление понятно из Ваших же слов, и гадать не надо. А если бы МРОТ был бы 0, как в Сингапуре? Я не называю людей бездельниками только потому, что они работают в сферах, без необходимости подмятых гос-вом. И подобное отношение к народу считаю высокомерной наглостью, обусловленной, видимо, отсутствием культуры. Впрочем, Вам не впервой.