Винченцо Нибали о переспективах на Тур де Франс-2019

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Винченцо Нибали осторожно оценивает свои шансы на Тур де Франс-2019
Победитель Тур де Франс-2017 Винченцо Нибали в прошлом году был вынужден сойти с французского Гран-тура из-за перелома позвоночника, упав на Альп д’Юэз. В этом году 34-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida стал призёром Джиро д’Италия, и Тур де Франс для него - второй подряд Гран-тур сезона. Поэтому Винченцо Нибали осторожно оценивает свои шансы в борьбе за общий зачёт, но не собирается отказываться от борьбы, в которой полагается на свои силы и трубки Continental.
Винченцо Нибали: «Падение прошлого года на Альп д’Юэз всё ещё ярко помню, поэтому с трудом осознаю, что сейчас еду Тур де Франс в восьмой раз в карьере. Но громкое приветствие болельщиков напомнило мне, как это великолепно – быть на Туре.
Сейчас я между молотом и наковальней. Опасаюсь, что если поеду за генеральной классификацией и буду в порядке на старте Тур де Франс, то могу ослабеть на третьей неделе. Я могу хорошо идти в общем зачёте, но потом не смогу выиграть этап. Иногда лучше сфокусироваться на чём-то одном. Победа на этапе Тур де Франс очень много значит, а две или три ещё более важны.
Буду оценивать свою форму и потенциал по ходу Тура. Ла-Планш-де-Бель-Фий – трудный финиша, и он прояснит ситуацию.
После Джиро я почти не выступал перед Туром. Не знаю, в какой форме нахожусь. Мой тренер Паоло Слонго уверен в моей форме больше меня. Но он оценивает по показателям, смотрит на цифры. Я же слушаю своё тело и ощущения. Посмотрим».
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Николай Степаныч
Будущее команды Katusha-Alpeci ... (57)
В странах, где заботятся о налогоплательщиков, спорт - частное развлечение, существующее за счёт спонсоров, платы за билеты, трансляции, атрибутику. А эти страны намного богаче постсоветских. Я болельщик, но не хочу, чтобы за моё удовольствие платили сограждане, которым часто не хватает денег на базовые вещи вроде медицины достойного уровня.
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0x5F375A86
Компания Continental – официа ... (1)
Покарышки конти Gator HardShell - лучшие для езды по городу. Можно ездить по битому стеклу, переезжать через трамвайные рельсы и никаких проколов.
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ironharley
Будущее команды Katusha-Alpeci ... (57)
Нормальное государство должно вкладывать деньги в массовый, детский и студенческий спорт. Из двух последних получаются кандидаты в звёзды и, при стечении обстоятельств, сами звёзды. РФ вкладывает в то что в РФ называют футболом (хотя это просто гнилой шоубизнес) и в победы профессионалов [хотя бы] на универсиадах (Пригода в Неаполе), ибо это считается стратегически важным и правильным. Глупость - вершина архистратегии.
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rude_rider
Тур де Франс-2019, превью этап ... (9)
возможно отрыву дадут шанс сегодня
спринтеров могут высадить на последней горке так что он не будут гоняться за отрывом
если только не команда Матьюса..он горки терпит
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Hammill
Петер Саган - обладатель зелён ... (7)
По общему число побед - да, Петер превзойдёт, хотя сейчас они фактически равны. По монументам..., ну смотри, у Тома к 29 годам было выиграно 5 из 7 монументов, против всего двух у Сагана. Учитывая, что у Петера с возрастом скорее всего будет садиться финиш, и вряд ли он станет ощутимо выносливее, чего ему в конце на тяжёлых однодневках чаще всего и не достаёт, хотя бывают конечно же и дни, когда он выигрывает с позиции силы и победная Фландрия, и Рубэ тому пример. В общем, я не уверен, что за ближайшие 5-6 лет он наштампует ещё 5 монументов, но 5 Зелёных маек - вполне. Буду рад ошибиться на счёт суперклассик.
П.С. И ты немного не понял. Идёт оценка не того, сколько всего он навыигрывает, а насколько элитным является однодневщиком, что в первую очередь определяется по монументам, а не Омлупам, Е3 и Вевельгемам.
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Адриен
Будущее команды Katusha-Alpeci ... (57)
Знаю одно, друзья-болельщики - когда спортивными делами ведало ГОСУДАРСТВО, тогда и уровень выступлений во всех видах был совершенно иной. Несколько лет назад читал интервью нашего олимпийского чемпиона Сергея Сухорученкова. Ему журналистка говорит, мол, не повезло вам с временем, в котором выступали, если бы тогда были теперешние условия - намекая на профессиональные контракты, з.п. и т.п. - вот это было бы да ! На что он ей ответил - Если бы тогда было все как сейчас, я бы вообще не мог заниматься спортом... Вот в чем ВСЯ СУТЬ. Когда все зависит от "доброго дяди-спонсора", когда прибыль считается ОСНОВОЙ, и спортивная составляющая приносится в жертву расчету и золотому тельцу - считайте - ВСЁ, вместо спорта приходит ШОУ... Почему-то вспомнилась ВЕЛИКАЯ хоккейная серия СССР-Канада 1972 года. Тогда улицы буквально ПУСТЕЛИ во время матчей, как народ переживал, как радовался победам, если бы кто-то обозвал спортсменов "бездельниками", живущими за счет народных налогов - не знаю, наверное убили бы. А сколько пацанов тогда пришли в хоккейные секции - ТЫСЯЧИ, всех не брали, был отбор, конкурс. Вот он - ЗАЛОГ будущих побед, мировых достижений... А с кого сейчас российским пацанам - имея в виду велоспорт - брать пример ? На кого ровняться, кому подрожать ? Чей пример ПРИВЛЕЧЕТ их в большой велоспорт ? Скольких потенциальных талантов МИРОВОГО уровня уже потеряно ?
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Konstantin41
Тур де Франс-2019. Результаты ... (15)
Цитата: salomon
Ineos просто бесит
На этом вы могли бы и закончить свой комментарий. Вас просто бесит инеос. Бесит всем. Даже обычной работой по защите капитанов. На самом деле, похоже, что он вас бесит просто своим существованием и присутствием на ТДФ.
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sixpack
Будущее команды Katusha-Alpeci ... (57)
никаких психо и аватарок. Чуток выше Вы измерили цены мротами, по своей прихоти устанавливаемым прав-вами без необходимости. Так что направление понятно из Ваших же слов, и гадать не надо. А если бы МРОТ был бы 0, как в Сингапуре?
Я не называю людей бездельниками только потому, что они работают в сферах, без необходимости подмятых гос-вом. И подобное отношение к народу считаю высокомерной наглостью, обусловленной, видимо, отсутствием культуры. Впрочем, Вам не впервой.
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