Роман Барде ставит целью Тур де Франс-2019

Student

Филип Дейгнан объявил о заверш ... (3) Тоже вызывает только симпатию. Работой на лидеров, всегда рядом и на все 100%.

Sezar

Филип Дейгнан объявил о заверш ... (3) Всегда желал ему всяческих спортивных успехов и удач. А сейчас пожелаю неспортивных...

ayahuasca

Роман Барде ставит целью Тур д ... (1) Удачи, Ромка!

Сейтмеметов сейтхалил

Филип Дейгнан объявил о заверш ... (3) Во ,будет дочку ростить, тем более ,Армистид хороший контракт подписала с трек

Earl57

Седрик Вассёр: «Команда Cofidi ... (6) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: Earl57 По меньшей мере три команды заявлют о желании в 2020 году перейти на уровень Мирового Тура - Кофидис, Директ Энерджи и Израиль Сайклиг Академия. Кого из нынешних 18-ти команд они собираются заменить, интересно. Кто предполагаемая жертва?



Может и никого , когда Куксон стал президентом ,UCI было обещание с 20-22 года расширить формат высшей категории , где было бы 22 команды вместо 18 ,из них 16 были бы серия А а остальные 6 серия Где серия А ехала все гонки ,серия Б 70% гонок высшей категории, и остальное ,на усмотрение оргов, заполнялись командами про категории.

Может и никого , когда Куксон стал президентом ,UCI было обещание с 20-22 года расширить формат высшей категории , где было бы 22 команды вместо 18 ,из них 16 были бы серия А а остальные 6 серия Где серия А ехала все гонки ,серия Б 70% гонок высшей категории, и остальное ,на усмотрение оргов, заполнялись командами про категории. Опубликовали же уже новые правила. По которым в Мировом Туре так и останется 18 команд. Но проконтинентальная команда, желающая попасть в число этих 18-ти, может заменить какую-то из нынешних команд, если по итогам 2019 года наберет больше рейтинговых очков UCI. То есть будет ротация. Поэтому проконтинетальные команды в этом трансферном сезоне так старались усилиться, подписывая гонщиков из команд высшего дивизиона. Еще и Фортунео заявили, что хотят стать командой Мирового Тура. Это уже 4-я команда, стало быть. Борьба за рейтинговые очки будет ожесточенной и горе проигравшим. И борьба будет не только за то, чтобы попасть в высший дивизион или удержаться в нем, но и за пятилетнюю лицензию, которую получат первые 5 команд Мирового Тура.

velodoctor

Седрик Вассёр: «Команда Cofidi ... (6) Согласен, давно пора свертывать этот проект.

Сейтмеметов сейтхалил

Седрик Вассёр: «Команда Cofidi ... (6) Цитата: Earl57 По меньшей мере три команды заявлют о желании в 2020 году перейти на уровень Мирового Тура - Кофидис, Директ Энерджи и Израиль Сайклиг Академия. Кого из нынешних 18-ти команд они собираются заменить, интересно. Кто предполагаемая жертва?



Может и никого , когда Куксон стал президентом ,UCI было обещание с 20-22 года расширить формат высшей категории , где было бы 22 команды вместо 18 ,из них 16 были бы серия А а остальные 6 серия Где серия А ехала все гонки ,серия Б 70% гонок высшей категории, и остальное ,на усмотрение оргов, заполнялись командами про категории.



Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: Earl57 По меньшей мере три команды заявлют о желании в 2020 году перейти на уровень Мирового Тура - Кофидис, Директ Энерджи и Израиль Сайклиг Академия. Кого из нынешних 18-ти команд они собираются заменить, интересно. Кто предполагаемая жертва?



Может и никого , когда Куксон стал президентом ,UCI было обещание с 20-22 года расширить формат высшей категории , где было бы 22 команды вместо 18 ,из них 16 были бы серия А а остальные 6 серия Б .Где серия А ехала все гонки ,серия Б 70% гонок высшей категории, и остальное ,на усмотрение оргов, заполнялись командами про категории. Может и никого , когда Куксон стал президентом ,UCI было обещание с 20-22 года расширить формат высшей категории , где было бы 22 команды вместо 18 ,из них 16 были бы серия А а остальные 6 серия Б .Где серия А ехала все гонки ,серия Б 70% гонок высшей категории, и остальное ,на усмотрение оргов, заполнялись командами про категории. Может и никого , когда Куксон стал президентом ,UCI было обещание с 20-22 года расширить формат высшей категории , где было бы 22 команды вместо 18 ,из них 16 были бы серия А а остальные 6 серия Где серия А ехала все гонки ,серия Б 70% гонок высшей категории, и остальное ,на усмотрение оргов, заполнялись командами про категории.

close2you

Седрик Вассёр: «Команда Cofidi ... (6) Цитата: Earl57 По меньшей мере три команды заявлют о желании в 2020 году перейти на уровень Мирового Тура - Кофидис, Директ Энерджи и Израиль Сайклиг Академия. Кого из нынешних 18-ти команд они собираются заменить, интересно. Кто предполагаемая жертва?



Катюшаааааап Катюшаааааап

Sezar

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Сейтмеметов сейтхалил

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