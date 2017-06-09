Роман Барде ставит целью Тур де Франс-2019

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 18:20
Роман Барде не поедет Джиро д’Италия, ставя целью Тур де Франс-2019
Роман Барде, дважды финишировавший на подиуме французского Гран-тура, и в 2019 году поставит целью Тур де Франс. 28-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale ранее говорил, что обдумывает возможность дебюта на Джиро д’Италия, и что участие в итальянском Гран-туре является одной из задач в его карьере.
Вопрос участия в Джиро д’Италия-2019 Роман Барде обсудил с командой на первом тренировочном сборе.
Photo © ASO/Pauline Ballet
В интервью Cyclingnews менеджер команды Венсан Лавеню (Vincent Lavenu) сказал: «Решение было всесторонне обдуманным, маршрут Джиро д’Италия следующего года меньше подходит Роману».
Роман Барде: «Перед тем, как объявили маршрут, у меня ещё оставались сомнения. Участие и борьба за победу на Джиро+Тур де Франс – очень сложная задача. Мне лучше сфокусироваться на Тур де Франс.
Если поеду на Тур де Франс, будучи готовым на 90%, то не смогу бороться за победу. Мне надо быть на пике формы, поэтому Джиро никак не сочетается с моим планом.
В маршруте Джиро д’Италия-2019 будет по одной разделке в неделю. Да, они горные. Но не такие, как горная разделка до Межева два года назад (прим. VeloLIVE – тогда на Тур де Франс-2016, на 18-м этапе, в 17-км разделке Роман Барде финишировал 5-м).
В следующем году на Джиро будет много гор, но также множество дорог, которые я совсем не знаю. В маршруте Тур де Франс-2019 я знаю почти каждый сантиметр дороги. Знаю Галибье, Бриуд, Сент-Этьен, даже Ла-Планш-де-Бель-Фий, всё мне знакомо как мои пять пальцев. Также здесь вопрос стимула, он больше, когда я на дорогах Тур де Франс».
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