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Роман Барде ставит целью Тур де Франс-2019

Роман Барде не поедет  Джиро д’Италия, ставя целью Тур де Франс-2019

 

 

  Роман Барде, дважды финишировавший на подиуме французского Гран-тура, и в 2019 году поставит целью Тур де Франс. 28-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale ранее говорил, что обдумывает возможность дебюта на Джиро д’Италия, и что участие в итальянском Гран-туре является одной из задач в его карьере.

 

Вопрос участия в Джиро д’Италия-2019 Роман Барде обсудил с командой на первом тренировочном сборе.

 

Photo © ASO/Pauline Ballet

 

  В интервью Cyclingnews менеджер команды Венсан Лавеню (Vincent Lavenu) сказал: «Решение было всесторонне обдуманным, маршрут Джиро д’Италия следующего года меньше подходит Роману».

 

  Роман Барде: «Перед тем, как объявили маршрут, у меня ещё оставались сомнения. Участие и борьба за победу на Джиро+Тур де Франс – очень сложная задача. Мне лучше сфокусироваться на Тур де Франс.

 

  Если поеду на Тур де Франс, будучи готовым на 90%, то не смогу  бороться за победу. Мне надо быть на пике формы, поэтому Джиро никак не сочетается с моим планом.

 

  В маршруте Джиро д’Италия-2019 будет по одной разделке в неделю. Да, они горные. Но не такие, как горная разделка до Межева два года назад (прим. VeloLIVE – тогда на Тур де Франс-2016, на 18-м этапе, в 17-км разделке Роман Барде финишировал 5-м).

 

  В следующем году на Джиро будет много гор, но также множество дорог, которые я совсем не знаю. В маршруте Тур де Франс-2019 я знаю почти каждый сантиметр дороги. Знаю Галибье, Бриуд, Сент-Этьен, даже Ла-Планш-де-Бель-Фий, всё мне знакомо как мои пять пальцев. Также здесь вопрос стимула, он больше, когда я на дорогах Тур де Франс».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Василий

    ayahuasca

    Вчера, 22:10 | Регистрация: 9.06.2017

    Удачи, Ромка!

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Комментарии

  • Student
    Филип Дейгнан объявил о заверш ... (3)
    Student-Фото
    Тоже вызывает только симпатию. Работой на лидеров, всегда рядом и на все 100%.
  • Sezar
    Филип Дейгнан объявил о заверш ... (3)
    Sezar-Фото

    Всегда желал ему всяческих спортивных успехов и удач. А сейчас пожелаю неспортивных... 

  • ayahuasca
    Роман Барде ставит целью Тур д ... (1)
    ayahuasca-Фото

    Удачи, Ромка!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Филип Дейгнан объявил о заверш ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Во ,будет дочку ростить, тем более ,Армистид хороший контракт подписала с трек
  • Earl57
    Седрик Вассёр: «Команда Cofidi ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Earl57
    По меньшей мере три команды заявлют о желании в 2020 году перейти на уровень Мирового Тура - Кофидис, Директ Энерджи и Израиль Сайклиг Академия. Кого из нынешних 18-ти команд они собираются заменить, интересно. Кто предполагаемая жертва?
     
    Может и никого , когда Куксон стал президентом ,UCI было обещание с 20-22 года расширить формат высшей категории , где было бы 22 команды вместо 18 ,из них 16 были бы серия А а остальные 6 серия Где серия А ехала все гонки ,серия Б 70% гонок высшей категории, и остальное ,на усмотрение оргов, заполнялись командами про категории.

    Опубликовали же уже новые правила. По которым в Мировом Туре так и останется 18 команд. Но проконтинентальная команда, желающая попасть в число этих 18-ти, может заменить какую-то из нынешних команд, если по итогам 2019 года наберет больше рейтинговых очков UCI. То есть будет ротация.

    Поэтому проконтинетальные команды в этом трансферном сезоне так старались усилиться, подписывая гонщиков из команд высшего дивизиона. Еще и Фортунео заявили, что хотят стать командой Мирового Тура. Это уже 4-я команда, стало быть. Борьба за рейтинговые очки будет ожесточенной и горе проигравшим. И борьба будет не только за то, чтобы попасть в высший дивизион или удержаться в нем, но и за пятилетнюю лицензию, которую получат первые 5 команд Мирового Тура.

  • velodoctor
    Седрик Вассёр: «Команда Cofidi ... (6)
    velodoctor-Фото
    Согласен, давно пора свертывать этот проект.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Седрик Вассёр: «Команда Cofidi ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    По меньшей мере три команды заявлют о желании в 2020 году перейти на уровень Мирового Тура - Кофидис, Директ Энерджи и Израиль Сайклиг Академия. Кого из нынешних 18-ти команд они собираются заменить, интересно. Кто предполагаемая жертва?
     
    Может и никого , когда Куксон стал президентом ,UCI было обещание с 20-22 года расширить формат высшей категории , где было бы 22 команды вместо 18 ,из них 16 были бы серия А а остальные 6 серия Где серия А ехала все гонки ,серия Б 70% гонок высшей категории, и остальное ,на усмотрение оргов, заполнялись командами про категории.

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Earl57
    По меньшей мере три команды заявлют о желании в 2020 году перейти на уровень Мирового Тура - Кофидис, Директ Энерджи и Израиль Сайклиг Академия. Кого из нынешних 18-ти команд они собираются заменить, интересно. Кто предполагаемая жертва?
     
    Может и никого , когда Куксон стал президентом ,UCI было обещание с 20-22 года расширить формат высшей категории , где было бы 22 команды вместо 18 ,из них 16 были бы серия А а остальные 6 серия Б .Где серия А ехала все гонки ,серия Б 70% гонок высшей категории, и остальное ,на усмотрение оргов, заполнялись командами про категории.
  • close2you
    Седрик Вассёр: «Команда Cofidi ... (6)
    close2you-Фото
    Цитата: Earl57
    По меньшей мере три команды заявлют о желании в 2020 году перейти на уровень Мирового Тура - Кофидис, Директ Энерджи и Израиль Сайклиг Академия. Кого из нынешних 18-ти команд они собираются заменить, интересно. Кто предполагаемая жертва?
     
    Катюшаааааап
  • Sezar
    Трансферные новости пелотона-2 ... (59)
    Sezar-Фото

    Интересно. Скай трансформируется в команду горняков?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Компания Polartec завершает сп ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    С 2019 года команда будет называться: kometa cycling team. Велосипеды трек .

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