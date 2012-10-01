Тибо Пино сконцентрируется на Тур де Франс в 2019 году

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Тибо Пино: «Я приятно удивлён маршрутом Тур де Франс-2019»
Тибо Пино, завершивший сезон победой на классике – Монументе велоспорта Ломбардия-2018, по итогам года был признан лучшим велогонщиком Франции и получил от французского журнала Velo награду Velo d’Or.
Photo © @ThomasMaheux
Менеджер команды Groupama-FDJ Марк Мадьо после презентации маршрута Тур де Франс-2019 в интервью L'Equipe сказал, что Тибо Пино в следующем году не поедет Джиро д’Италия, как в этом и 2017 году, а сконцентрируется только на Большой Петле.
Тибо Пино поднимался на третью ступень подиума Тур де Франс в 2014 году, но в следующем году не смог повторить результат, компенсировав это победой на этапе французского Гран-тура. В 2016 году выступление Тибо Пино на Тур де Франс было неудачным, он сошёл после 12 этапа из-за бронхита. Последние два сезона Тибо Пино концентрировался на Джиро д’Италия, где в 2017 году выиграл этап и финишировал 4-м в общем зачёте, а в этом году из-за воспаления лёгких не смог защитить третье место в общем зачёте и сошёл с итальянского Гран-тура за день до его окончания.
Сам Тибо Пино не скрывает, что ему понравился маршрут Тур де Франс-2019: «Я приятно удивлён. Будет много этапов на востоке Франции. Для меня маршрут подходящий – много гор, много этапов на большой высоте, к тому же горы начнутся быстро. Уже через пять дней мы будем в Вогезах, что может немного изменить ситуацию в гонке.
Также в маршруте есть отличный горный этап с Гран-Бальон, Бальон-д’Эльзас, а также подъёмом Шеврер (Chevrères), который будет перед Ла-Планш-де-Бель-Фий. В этих горах я тренируюсь каждую неделю. Это настоящий горный этап, и для меня он один из лучших на Тур де Франс-2019. Эти подъёмы я знаю наизусть, мне очень хочется там побороться.
Как обычно, надо осторожно проехать первые этапы в Бельгии, прежде всего этап с Мюр де Гераардсберген, где все будут нервничать. Этап может получиться опасным.
Командной разделки во второй день я не боюсь. Опасения вызывает этап в Ниме, который начнёт финальную неделю, потому что я знаю, что там важную роль может сыграть ветер. Придётся быть абсолютно сконцентрированными на подходе к Альпам».
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Student
Тибо Пино сконцентрируется на ... (2)
Цитата: Yuriy 17
Симпатичный приз получил Т. Пино.
Если этот высотный, горный маршрут Тур де Франс-19 действительно тяжёлый - то так уж ли он хорошо подходит Т. Пино для борьбы в генерале?
Ведь, помнится, что на тяжёлом маршруте Джиро-18 Т. Пино надорвал свои кишочки.
Возможно, Т. Пино понимает это и сосредоточится на выигрыше 1-2 этапов.
Это значительно более реальная цель для него, чем борьба в генерале.
Йетц тоже надорвался, но Вуэльиу взял. Почему у Пино это уже приговор?
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Student
Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (13)
Цитата: Cyrill
Кинтана на ТДФ 2019 - борьба за подиум - реально, за первое место - мимо. Другое дело, что на ТДФ как на гонку, где надо выдать пик за весь сезон, Унсуэ видимо не видит больше кандидатур в своей команде: про Вальва видимо думает, что в таком возрасте он будет идти по ниспадающей, про Карапаса - что тот ещё молод и не опытен, в Ланде он сомневается, что видно из интервью...кто остаётся? Надеюсь, что Унсуэ понимает, что это борьба за подиум ТДФ в лучшем случае.
Карапас, такое впечатление, гонщик на раз. следующий сезон покажет, случайно или нет.
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Сейтмеметов сейтхалил
Яспер Филипсен – новый гонщик ... (1)
Шикарный гонщик, знаю его по молодёжному ВМС когда первогодкой он кучу гонок вложил, в том числе на джире, оочень взрывной,лезет в любую дырку, велом хорошо управляет, где-то напомнил мне Юэна на Пикардии молодежной. В общем в тот год в ВМС три четыре были не менее интересны чем Сиваков.
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Yuriy 17
Тибо Пино сконцентрируется на ... (2)
Симпатичный приз получил Т. Пино.
Если этот высотный, горный маршрут Тур де Франс-19 действительно тяжёлый - то так уж ли он хорошо подходит Т. Пино для борьбы в генерале?
Ведь, помнится, что на тяжёлом маршруте Джиро-18 Т. Пино надорвал свои кишочки.
Возможно, Т. Пино понимает это и сосредоточится на выигрыше 1-2 этапов.
Это значительно более реальная цель для него, чем борьба в генерале.
-
sailingmaster
Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (13)
Настораживает в этом интервью то, что ни Наиро ни Унсуэ точно не знают в чем были причины плохой формы в этом сезоне. И что конкретно надо поменять. Есть мысли, что Наиро просто закончился. Молодой да ранний...Рано начал ехать сильно, рано закончил. Хотя я рад ошибаться. Хочется посмотреть на него в его лучшей форме, когда он повоюет в горах!
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ЧОРНЫЙ
Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (13)
Эх Кинтане бы характер натренировать, как у Вальверде!) Но к сожалению, что есть, то есть! Слишком осторожный, слишком боязлив для чемпионства!) Что то не припомню, когда он шёл на «все деньги»... Подергает подергает и ждёт, ну не возможно таким образом «достаточно привезти» «триалистам»...
-
Cyrill
Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (13)
Кинтана на ТДФ 2019 - борьба за подиум - реально, за первое место - мимо. Другое дело, что на ТДФ как на гонку, где надо выдать пик за весь сезон, Унсуэ видимо не видит больше кандидатур в своей команде: про Вальва видимо думает, что в таком возрасте он будет идти по ниспадающей, про Карапаса - что тот ещё молод и не опытен, в Ланде он сомневается, что видно из интервью...кто остаётся? Надеюсь, что Унсуэ понимает, что это борьба за подиум ТДФ в лучшем случае.
-
Адриен
Йохан Брюнель пожизненно отстр ... (10)
Ключевое, важное и СПРАВЕДЛИВОЕ кроется в простой фразе Брюнеля - "Время, в которое я был велогонщиком и спортивным директором, очень отличалось от того, что есть сейчас." Только ДУРАК судит прошлое по современным меркам, понятиям и законам. Другое дело, что это стало ВЫГОДНЫМ по тем или иным причинам. Легко и просто бороться с несправедливостями, свершенным много лет назад, клеймить, осуждать. Какие там срок давности, презумпция невиновности, равное обращение ?! Компания борьбы за справедливость ! А попал под нее - все, раскатают , как катком, обольют и замажут - не отмоешься.
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Адриен
Йохан Брюнель пожизненно отстр ... (10)
Вы , вероятно, пропустили выступления ЗВЕЗД такой команды, как Sky... Один из ее астматиков даже "сэром" стал. Так что продолжайте доверять всем этим вадам и юсадам.
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Страницы истории велоспорта