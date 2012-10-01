Тибо Пино сконцентрируется на Тур де Франс в 2019 году

Тибо Пино: «Я приятно удивлён маршрутом Тур де Франс-2019»

Тибо Пино, завершивший сезон победой на классике – Монументе велоспорта Ломбардия-2018, по итогам года был признан лучшим велогонщиком Франции и получил от французского журнала Velo награду Velo d’Or.

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Менеджер команды Groupama-FDJ Марк Мадьо после презентации маршрута Тур де Франс-2019 в интервью L'Equipe сказал, что Тибо Пино в следующем году не поедет Джиро д’Италия, как в этом и 2017 году, а сконцентрируется только на Большой Петле.

Тибо Пино поднимался на третью ступень подиума Тур де Франс в 2014 году, но в следующем году не смог повторить результат, компенсировав это победой на этапе французского Гран-тура. В 2016 году выступление Тибо Пино на Тур де Франс было неудачным, он сошёл после 12 этапа из-за бронхита. Последние два сезона Тибо Пино концентрировался на Джиро д’Италия, где в 2017 году выиграл этап и финишировал 4-м в общем зачёте, а в этом году из-за воспаления лёгких не смог защитить третье место в общем зачёте и сошёл с итальянского Гран-тура за день до его окончания.

Сам Тибо Пино не скрывает, что ему понравился маршрут Тур де Франс-2019: «Я приятно удивлён. Будет много этапов на востоке Франции. Для меня маршрут подходящий – много гор, много этапов на большой высоте, к тому же горы начнутся быстро. Уже через пять дней мы будем в Вогезах, что может немного изменить ситуацию в гонке.

Также в маршруте есть отличный горный этап с Гран-Бальон, Бальон-д’Эльзас, а также подъёмом Шеврер (Chevrères), который будет перед Ла-Планш-де-Бель-Фий. В этих горах я тренируюсь каждую неделю. Это настоящий горный этап, и для меня он один из лучших на Тур де Франс-2019. Эти подъёмы я знаю наизусть, мне очень хочется там побороться.

Как обычно, надо осторожно проехать первые этапы в Бельгии, прежде всего этап с Мюр де Гераардсберген, где все будут нервничать. Этап может получиться опасным.

Командной разделки во второй день я не боюсь. Опасения вызывает этап в Ниме, который начнёт финальную неделю, потому что я знаю, что там важную роль может сыграть ветер. Придётся быть абсолютно сконцентрированными на подходе к Альпам».