Кристиан Прюдомм о командах, приглашённых на Тур де Франс-2018

Кристиан Прюдомм о принципе отбора команд, получивших приглашения на Тур де Франс-2018

Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм (Christian Prudhomme) объяснил, по каким критериям были отобраны 4 проконтинентальных команды, получившие приглашения для участия в Тур де Франс-2018. Организаторы французского Гран-тура учитывали позиции команд в рейтинге Тура Европы UCI (Europe Tour), а также состав команд.

Не подвергалось сомнению участие команды Direct Energie, хотя один из главных гонщиков команды, Томас Фёклер завершил карьеру в 2017 году. В прошлом году гонщик Direct Energie Лилиан Кальмежан выиграл этап Тур де Франс-2017, кроме того, гонка будет стартовать в родном регионе команды – в Бретани.

Ещё одна бретонская команда Fortuneo-Samsic гарантировала приглашение, подписав горного короля Тур де Франс-2017 Варрана Баргия (Warren Barguil), который помимо победы в горной классификации выиграл в прошлом году два этапа Большой Петли.

Также приглашения получили французская команда Cofidis и бельгийская Wanty-Groupe Gobert, занявшие в рейтинге Europe Tour UCI 2-е и 1-е места соответственно.

Команда Wanty-Groupe Gobert на Тур де Франс-2017 выставила команду, состоявшую почти полностью из дебютантов, но все девять гонщиков доехали до Парижа, их молодой гонщик Гийом Мартен финишировал 23-м в общем зачёте.

Основанная бывшим профессиональным велогонщиком Жеромом Пино в конце прошлого сезона команда Vital Concept, не получила приглашения на французский Гран-тур, хотя и подписала французского спринтера Бриана Кокара, который ушёл из Direct Energie именно потому, что не попал в команду на Тур де Франс в прошлом году.

Кристиан Прюдомм: «Мне жаль, что Бриан Кокар не попадает на Тур де Франс, мне также было жаль, что он отсутствовал и в прошлом году. Нам было труднее выбирать команды, чем в прошлые годы. Только во Франции на четыре приглашения претендовали пять команд второго дивизиона.

Надеюсь, что команда Vital Concept быстро станет успешной. В первый год они должны развиваться шаг за шагом. Им лучше проявить немного терпения и не торопиться. Нам нравятся проекты, растущие постепенно, что мы видели на примере команды Skii и Bora, которые выросли (теперь это команды Мирового тура, команда Skil теперь называется Sunweb), а также на примере Fortuneo-Samsic.

Мы выбрали первые две команды из второго дивизиона - Wanty-Groupe Gobert и Cofidis. Команда Cofidis заняла в рейтинге второе место, мы, как и в любом другом виде спорта, учитывали рейтинг. Мы выступаем за открытую систему, где команды могут подниматься и опускаться. Мы хотим помогать тем, кто находится высоко в рейтинге второго дивизиона.

Мы также хотели дать ещё один шанс Насэру Буанни, который выиграл этапы на Вуэльте Испании, Джиро д’Италия, Критериуме Дофине и Париж-Ницце, но ни разу не побеждал на этапе Тур де Франс. Команда Cofidis осознала, что им нужен новый импульс, и поэтому их новым генеральным менеджером стал Седрик Вассёр.

Гонщики команды Wanty-Gobert отлично выступали на Тур де Франс-2017, были заметны в отрывах. Также команда заняла 14-е место в командной классификации, что более чем достойно. У них есть талантливый и очень интересный молодой горняк Гийом Мартен.

Региональный фактор также повлиял на то, что приглашение получила команда Fortuneo-Samsic. Впервые за 10 лет мы посетим каждый из департаментов Бретани. Конечно, главная сила команды в новом лидере – Варране Баргие, он супербоец и придал команде свежие силы».