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Кристиан Прюдомм о командах, приглашённых на Тур де Франс-2018

Кристиан Прюдомм о принципе отбора команд, получивших приглашения на Тур де Франс-2018

 

 

   Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм (Christian Prudhomme) объяснил, по каким критериям были отобраны 4 проконтинентальных команды, получившие приглашения для участия в Тур де Франс-2018. Организаторы французского Гран-тура учитывали позиции команд в рейтинге Тура Европы UCI (Europe Tour), а также состав команд.

 

  Не подвергалось сомнению участие команды Direct Energie, хотя один из главных гонщиков команды, Томас Фёклер завершил карьеру в 2017 году. В прошлом году гонщик Direct Energie Лилиан Кальмежан выиграл этап Тур де Франс-2017, кроме того, гонка будет стартовать в родном регионе команды – в Бретани.

 

  Ещё одна бретонская команда Fortuneo-Samsic гарантировала приглашение, подписав горного короля Тур де Франс-2017 Варрана Баргия (Warren Barguil), который помимо победы в горной классификации выиграл в прошлом году два этапа Большой Петли.

 

  Также приглашения получили французская команда Cofidis и бельгийская Wanty-Groupe Gobert, занявшие в рейтинге Europe Tour UCI 2-е и 1-е места соответственно.

 

  Команда Wanty-Groupe Gobert на Тур де Франс-2017 выставила команду, состоявшую почти полностью из дебютантов, но все девять гонщиков доехали до Парижа, их молодой гонщик Гийом Мартен финишировал 23-м в общем зачёте.

 

 Основанная бывшим профессиональным велогонщиком Жеромом Пино в конце прошлого сезона команда Vital Concept, не получила приглашения на французский Гран-тур, хотя и подписала французского спринтера Бриана Кокара, который ушёл из Direct Energie именно потому, что не попал в команду на Тур де Франс в прошлом году.

 

Кристиан Прюдомм о командах, приглашённых на Тур де Франс-2018

 

  Кристиан Прюдомм: «Мне жаль, что Бриан Кокар не попадает на Тур де Франс, мне также было жаль, что он отсутствовал и в прошлом году. Нам было труднее выбирать команды, чем в прошлые годы. Только во Франции на четыре приглашения претендовали пять команд второго дивизиона.

 

  Надеюсь, что команда Vital Concept быстро станет успешной. В первый год они должны развиваться шаг за шагом. Им лучше проявить немного терпения и не торопиться. Нам нравятся проекты, растущие постепенно, что мы видели на примере команды Skii и Bora, которые выросли (теперь это команды Мирового тура, команда Skil теперь называется Sunweb), а также на примере Fortuneo-Samsic.

 

  Мы выбрали первые две команды из второго дивизиона - Wanty-Groupe Gobert и Cofidis. Команда Cofidis заняла в рейтинге второе место, мы, как и в любом другом виде спорта, учитывали рейтинг. Мы выступаем за открытую систему, где команды могут подниматься и опускаться. Мы хотим помогать тем, кто находится высоко в рейтинге второго дивизиона.

 

  Мы также хотели дать ещё один шанс Насэру Буанни, который выиграл этапы на Вуэльте Испании, Джиро д’Италия, Критериуме Дофине и Париж-Ницце, но ни разу не побеждал на этапе Тур де Франс. Команда Cofidis осознала, что им нужен новый импульс, и поэтому их новым генеральным менеджером стал Седрик Вассёр.

 

  Гонщики команды Wanty-Gobert отлично выступали на Тур де Франс-2017, были заметны в отрывах. Также команда заняла 14-е место в командной классификации, что более чем достойно. У них есть талантливый и очень интересный молодой горняк Гийом Мартен.

 

  Региональный фактор также повлиял на то, что приглашение получила команда Fortuneo-Samsic. Впервые за 10 лет мы посетим каждый из департаментов Бретани. Конечно, главная сила команды в новом лидере – Варране Баргие, он супербоец и придал команде свежие силы».

 

 

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Теги к статье: Кристиан Прюдомм Christian Prudhomme Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Hitachi

    ZX330-5G

    Сегодня, 16:09 | Регистрация: 7.09.2015

    ну чтоже будем посмотреть

     

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 17:56 | Регистрация: 24.12.2017

    Команда директ энерджи из Вандеи, которая относится к Землям Луары . Регион Вандея является бессменным спонсором команды и гонщиков стараются брать из любительской команды вандея - у .( на базе которой и появилась профессиональная команда) гонщики как фоклер и шаванель являются их воспитанниками . а команды фортунео и виталкоцепт являются представителями Бретани ( расположение ,спонсоры и многие гонщики) . Тур де Франс будет стартовать именно в Вандее.

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Команда директ энерджи из Вандеи, которая относится к Землям Луары . Регион Вандея является бессменным спонсором команды и гонщиков стараются брать из любительской команды вандея - у .( на базе которой и появилась профессиональная команда) гонщики как фоклер и шаванель являются их воспитанниками . а команды фортунео и виталкоцепт являются представителями Бретани ( расположение ,спонсоры и многие гонщики) . Тур де Франс будет стартовать именно в Вандее.
    В Нуармутье Ан л'Иль

  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 4.09.2010

    любому директору tdf не позавидуешь

    и свои коммерческие дела должным образом обустроить, и маршрутом кому надо угодить (ну вдруг правда, что вокруг сплошь заговоры))), и, самое-самое, - разрулить неимоверные, разносторонние, тонкие (ну ещё-б) французские компетенции относительно "правильности" туровского старт-листа

    это примерно как умножить всех тутошных спецов на мильон и предоставить им все французские масс-медиа

  4. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 22:02 | Регистрация: 8.07.2017

    "На всякого мудреца довольно простоты".

    Простоты на Прюдомма со товарищи хватает:

    - наворотили для ТдФ 18 такой маршрут, что самая вкусная конфетка, а это Дюмулин, справедливо отказался участвовать.

    - на ТдФ 17 сняли Сагана ни за что.

     

    За этот неадекват Прюдомма в отставку!

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
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Комментарии

  • Yuriy 17
    Кристиан Прюдомм о командах, п ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    "На всякого мудреца довольно простоты".

    Простоты на Прюдомма со товарищи хватает:

    - наворотили для ТдФ 18 такой маршрут, что самая вкусная конфетка, а это Дюмулин, справедливо отказался участвовать.

    - на ТдФ 17 сняли Сагана ни за что.

     

    За этот неадекват Прюдомма в отставку!

  • Ant
    Команды Мирового Тура 2018: As ... (8)
    Ant-Фото

    Алга Астана! Алга Казахстан!

    Всем болельщикам - приятных впечатлений! ;)

  • error
    Доменико Поццовиво будет борот ... (18)
    error-Фото
    Скай при необходимости создаст непобедимый поезд из абсолютно неизвестных гонцов, как создал за год-два его непбедимого предводителя.
  • sixpack
    Доменико Поццовиво будет борот ... (18)
    sixpack-Фото
    Участие Фрума в этом констексте обсуждать бессмысленно. Предполагается, что он есть, иначе поезду некого везти.

    Даже освободив место под Томаса (что не факт при всех гарантиях), горный состав Скай будет посильней, чем почти у любой другой команды. Плюс умение спланировать подготовку конкретно под Тур и грамотно разложить силы по дистанции. Здесь это офтоп, конечно, но при участии Фрума Скай все равно останется законодателями мод на Туре.
  • Shalam s Urala
    Кристиан Прюдомм о командах, п ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    любому директору tdf не позавидуешь

    и свои коммерческие дела должным образом обустроить, и маршрутом кому надо угодить (ну вдруг правда, что вокруг сплошь заговоры))), и, самое-самое, - разрулить неимоверные, разносторонние, тонкие (ну ещё-б) французские компетенции относительно "правильности" туровского старт-листа

    это примерно как умножить всех тутошных спецов на мильон и предоставить им все французские масс-медиа

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Кристиан Прюдомм о командах, п ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Команда директ энерджи из Вандеи, которая относится к Землям Луары . Регион Вандея является бессменным спонсором команды и гонщиков стараются брать из любительской команды вандея - у .( на базе которой и появилась профессиональная команда) гонщики как фоклер и шаванель являются их воспитанниками . а команды фортунео и виталкоцепт являются представителями Бретани ( расположение ,спонсоры и многие гонщики) . Тур де Франс будет стартовать именно в Вандее.

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Команда директ энерджи из Вандеи, которая относится к Землям Луары . Регион Вандея является бессменным спонсором команды и гонщиков стараются брать из любительской команды вандея - у .( на базе которой и появилась профессиональная команда) гонщики как фоклер и шаванель являются их воспитанниками . а команды фортунео и виталкоцепт являются представителями Бретани ( расположение ,спонсоры и многие гонщики) . Тур де Франс будет стартовать именно в Вандее.
    В Нуармутье Ан л'Иль
  • Николай Степаныч
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (56)
    Николай Степаныч-Фото
    А давайте, если вы заболеете, вас тоже отправят в специальную лигу своей профессии, на которую вы положили почти всю свою жизнь и в которой у вас есть всего десяток лет, чтобы достичь успеха?

    P.S. Фрум заслуживает наказания, если не сможет доказать невиновность.
  • Earl57
    Доменико Поццовиво будет борот ... (18)
    Earl57-Фото

    Роу после травмы под огромным-преогромным вопросом. Фрум тоже под вопросом. Прюдом ясно дал понять, что пока Фрум не решит свои вопросы, на Тур его не допустят. Правила UCI позволяют оргам Тура это сделать.

    И одного из этого списка можете точно заменить на Томаса, который будет свободным охотником, ему это гарантировали.

  • ZX330-5G
    Кристиан Прюдомм о командах, п ... (4)
    ZX330-5G-Фото

    ну чтоже будем посмотреть

     

  • sixpack
    Доменико Поццовиво будет борот ... (18)
    sixpack-Фото

    Шансов на тройку не вагон, конечно. Но было бы странно ожидать реплик в духе "я такой-сякой-слабый, все солью".

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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