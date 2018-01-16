- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 22:26
Проконтинентальные команды, получившие приглашения на участие в Тур де Франс-2018, Париж-Ницца-2018 и Критериум Дофине-2018
Тур де Франс (Tour de France), французский Гран-тур, пройдёт с 7 по 29 июля 2018 года. Организаторы гонки, ASO, объявили четыре поконтинентальные команды, которые получили приглашения на Тур де Франс-2018, и примут в ней участие вместе с 18 командами Мирового Тура (UCI World Tour).
Это три французских команды - Cofidis, Direct Energie и Fortuneo-Samsic, а также одна бельгийская - Wanty-Groupe Gobert.
Были объявлены команды, получившие приглашения на гонки Париж-Ницца и Критериум Дофине, также проводящиеся ASO, организаторами Тур де Франс.
Приглашения на Париж-Ницца-2018 получили команды Cofidis, Delko Marseille Provence, Direct Energie, Fortuneo-Samsic.
Приглашения на Критериум Дофине-2018 получили команды Cofidis, Fortuneo-Samsic, Vital Concept, Wanty-Groupe Gobert.
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