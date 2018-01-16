Приглашения на Тур де Франс-2018

Kitsune-taichou

Грег Лемонд о деле Криса Фрума (55) мож, не надо пороть горячку, а? просто интересно, почему же правила не требуют немедленного снятия гонщика, который попался на этом нарушении? может как раз потому, что бывает?

veloster

Чемпионат Австралии-2018, груп ... (6) На рельефе чемпионата Австралии, Порту ничего не светит.

VeloVelo

Чемпионат Австралии-2018, груп ... (6) А могло быть и наоборот )

Rokka

Доменико Поццовиво будет борот ... (12) А по моему Пуличчино будет отличным помощником для Нибали. Не зря ведь он его позвал. Конечно про собственные шансы на Джиро сложно говорить, но мало ли, вдруг возьмёт красивый этап, или и вправду в призы заедет :)

marketbk

Доменико Поццовиво будет борот ... (12) Народ давайте хоть порадуемся , что гонец к 35-ти годам ставит цель - подиум родной Джиро)) Вы вспомните, раньше у него на Джиро была цель 5-ка))

Сейтмеметов сейтхалил

Команды Мирового Тура 2018: Mi ... (2)



Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Хамильтон подписан на три года Наверное опечатка??? Хамильтон подписан на три годаНаверное опечатка???

Сейтмеметов сейтхалил

Доменико Поццовиво будет борот ... (12) Цитата: Earl57 Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Извините пожалуйста а какое расследование? Я что то пропустил.

В начале октября гонщик FDJ Себастьян Рейшенбах обвинил Джанни Москона в том, что итальянец умышленно толкнул его на гонке Три Валле Варезине, из-за чего Рейшенбах получил тяжелую травму. Была подана официальная жалоба в UCI и иск в гражданский суд Италии. Москон утверждает, что Рейшенбанх сам подскользнулся и упал без его участия. Видеозаписи нет, но есть свидетели - гонщики, которые ехали рядом с Рейшенбахом. Вопреки ожиданиям Москона в UCI их внимательно выслушали. В гражданском суде тоже дело не закрыто.

В начале октября гонщик FDJ Себастьян Рейшенбах обвинил Джанни Москона в том, что итальянец умышленно толкнул его на гонке Три Валле Варезине, из-за чего Рейшенбах получил тяжелую травму. Была подана официальная жалоба в UCI и иск в гражданский суд Италии. Москон утверждает, что Рейшенбанх сам подскользнулся и упал без его участия. Видеозаписи нет, но есть свидетели - гонщики, которые ехали рядом с Рейшенбахом. Вопреки ожиданиям Москона в UCI их внимательно выслушали. В гражданском суде тоже дело не закрыто.



Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: Earl57 Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Извините пожалуйста а какое расследование? Я что то пропустил.

В начале октября гонщик FDJ Себастьян Рейшенбах обвинил Джанни Москона в том, что итальянец умышленно толкнул его на гонке Три Валле Варезине, из-за чего Рейшенбах получил тяжелую травму. Была подана официальная жалоба в UCI и иск в гражданский суд Италии. Москон утверждает, что Рейшенбанх сам подскользнулся и упал без его участия. Видеозаписи нет, но есть свидетели - гонщики, которые ехали рядом с Рейшенбахом. Вопреки ожиданиям Москона в UCI их внимательно выслушали. В гражданском суде тоже дело не закрыто.

В начале октября гонщик FDJ Себастьян Рейшенбах обвинил Джанни Москона в том, что итальянец умышленно толкнул его на гонке Три Валле Варезине, из-за чего Рейшенбах получил тяжелую травму. Была подана официальная жалоба в UCI и иск в гражданский суд Италии. Москон утверждает, что Рейшенбанх сам подскользнулся и упал без его участия. Видеозаписи нет, но есть свидетели - гонщики, которые ехали рядом с Рейшенбахом. Вопреки ожиданиям Москона в UCI их внимательно выслушали. В гражданском суде тоже дело не закрыто. спасибо за информацию, очень не сдержанный гонщик. У него проблемы были до этого , сделал рассисткие высказывания в пелетоне цветному гонщику,после извинялся говорил что его не так поняли. Очень жаль, все эти промахи его не красят. Не только результатами ценят гонщика но и поступками. Жаль, надеюсь исправиться ,иначе плохо закончит. спасибо за информацию, очень не сдержанный гонщик. У него проблемы были до этого , сделал рассисткие высказывания в пелетоне цветному гонщику,после извинялся говорил что его не так поняли. Очень жаль, все эти промахи его не красят. Не только результатами ценят гонщика но и поступками. Жаль надеюсь исправиться ,иначе плохо закончит.

VeloVelo

Грег Лемонд о деле Криса Фрума (55) Золотые слова

Astanaforever

Команды Мирового Тура 2018: Mi ... (2) Лукаш Хамильтон ушел и не ушел?

Earl57

Доменико Поццовиво будет борот ... (12) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Извините пожалуйста а какое расследование? Я что то пропустил. В начале октября гонщик FDJ Себастьян Рейшенбах обвинил Джанни Москона в том, что итальянец умышленно толкнул его на гонке Три Валле Варезине, из-за чего Рейшенбах получил тяжелую травму. Была подана официальная жалоба в UCI и иск в гражданский суд Италии. Москон утверждает, что Рейшенбанх сам подскользнулся и упал без его участия. Видеозаписи нет, но есть свидетели - гонщики, которые ехали рядом с Рейшенбахом. Вопреки ожиданиям Москона в UCI их внимательно выслушали. В гражданском суде тоже дело не закрыто.