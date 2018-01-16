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Приглашения на Тур де Франс-2018

Проконтинентальные команды, получившие приглашения на участие в Тур де Франс-2018, Париж-Ницца-2018 и Критериум Дофине-2018

 

 

  Тур де Франс (Tour de France), французский Гран-тур, пройдёт с 7 по 29 июля 2018 года. Организаторы гонки, ASO, объявили четыре поконтинентальные команды, которые получили приглашения на Тур де Франс-2018, и примут в ней участие вместе с 18 командами Мирового Тура (UCI World Tour).

 

  Это три французских команды - Cofidis, Direct Energie и Fortuneo-Samsic, а также одна бельгийская - Wanty-Groupe Gobert.

 

Приглашения на Тур де Франс-2018

 

Были объявлены команды, получившие приглашения на гонки Париж-Ницца и Критериум Дофине, также проводящиеся ASO, организаторами Тур де Франс.

 

  Приглашения на Париж-Ницца-2018 получили команды Cofidis, Delko Marseille Provence, Direct Energie, Fortuneo-Samsic.

 

Приглашения на Критериум Дофине-2018 получили команды Cofidis, Fortuneo-Samsic, Vital Concept, Wanty-Groupe Gobert.

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • Kitsune-taichou
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (55)
    Kitsune-taichou-Фото

    мож, не надо пороть горячку, а?

    просто интересно, почему же правила не требуют немедленного снятия гонщика, который попался на этом нарушении? может как раз потому, что бывает? 

  • veloster
    Чемпионат Австралии-2018, груп ... (6)
    veloster-Фото
    На рельефе чемпионата Австралии, Порту ничего не светит.
  • VeloVelo
    Чемпионат Австралии-2018, груп ... (6)
    VeloVelo-Фото

    А могло быть и наоборот )

  • Rokka
    Доменико Поццовиво будет борот ... (12)
    Rokka-Фото
    А по моему Пуличчино будет отличным помощником для Нибали. Не зря ведь он его позвал. Конечно про собственные шансы на Джиро сложно говорить, но мало ли, вдруг возьмёт красивый этап, или и вправду в призы заедет :)
  • marketbk
    Доменико Поццовиво будет борот ... (12)
    marketbk-Фото

    Народ давайте хоть порадуемся , что гонец к 35-ти годам ставит цель - подиум родной Джиро)) Вы вспомните, раньше у него на Джиро была цель 5-ка))

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Команды Мирового Тура 2018: Mi ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Хамильтон подписан на три года

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Хамильтон подписан на три года
    Наверное опечатка???
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Доменико Поццовиво будет борот ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Извините пожалуйста а какое расследование? Я что то пропустил.

    В начале октября гонщик FDJ Себастьян Рейшенбах обвинил Джанни Москона в том, что итальянец умышленно толкнул его на гонке Три Валле Варезине, из-за чего Рейшенбах получил тяжелую травму. Была подана официальная жалоба в UCI и иск в гражданский суд Италии. Москон утверждает, что Рейшенбанх сам подскользнулся и упал без его участия. Видеозаписи нет, но есть свидетели - гонщики, которые ехали рядом с Рейшенбахом. Вопреки ожиданиям Москона в UCI их внимательно выслушали. В гражданском суде тоже дело не закрыто.
    спасибо за информацию, очень не сдержанный гонщик. У него проблемы были до этого , сделал рассисткие высказывания в пелетоне цветному гонщику,после извинялся говорил что его не так поняли. Очень жаль, все эти промахи его не красят. Не только результатами ценят гонщика но и поступками. Жаль надеюсь исправиться ,иначе плохо закончит.

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Earl57
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Извините пожалуйста а какое расследование? Я что то пропустил.

    В начале октября гонщик FDJ Себастьян Рейшенбах обвинил Джанни Москона в том, что итальянец умышленно толкнул его на гонке Три Валле Варезине, из-за чего Рейшенбах получил тяжелую травму. Была подана официальная жалоба в UCI и иск в гражданский суд Италии. Москон утверждает, что Рейшенбанх сам подскользнулся и упал без его участия. Видеозаписи нет, но есть свидетели - гонщики, которые ехали рядом с Рейшенбахом. Вопреки ожиданиям Москона в UCI их внимательно выслушали. В гражданском суде тоже дело не закрыто.
    спасибо за информацию, очень не сдержанный гонщик. У него проблемы были до этого , сделал рассисткие высказывания в пелетоне цветному гонщику,после извинялся говорил что его не так поняли. Очень жаль, все эти промахи его не красят. Не только результатами ценят гонщика но и поступками. Жаль, надеюсь исправиться ,иначе плохо закончит.
  • VeloVelo
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (55)
    VeloVelo-Фото

    Золотые словаgood

  • Astanaforever
    Команды Мирового Тура 2018: Mi ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Лукаш Хамильтон ушел и не ушел?
  • Earl57
    Доменико Поццовиво будет борот ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Извините пожалуйста а какое расследование? Я что то пропустил.

    В начале октября гонщик FDJ Себастьян Рейшенбах обвинил Джанни Москона в том, что итальянец умышленно толкнул его на гонке Три Валле Варезине, из-за чего Рейшенбах получил тяжелую травму. Была подана официальная жалоба в UCI и иск в гражданский суд Италии. Москон утверждает, что Рейшенбанх сам подскользнулся и упал без его участия. Видеозаписи нет, но есть свидетели - гонщики, которые ехали рядом с Рейшенбахом. Вопреки ожиданиям Москона в UCI их внимательно выслушали. В гражданском суде тоже дело не закрыто.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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