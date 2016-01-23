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Проконтинентальная команда Wanty-Groupe Gobert – лучшая команда в рейтинге Европейского тура UCI

Проконтинентальная велокоманда Wanty-Groupe Gobert второй год подряд побеждает в командном рейтинге UCI Europe Tour

 

 

  Второй год подряд бельгийская проконтинентальная велокоманда Wanty-Groupe Gobert по итогам сезона занимает первое место в рейтинге команд Европейского тура Международного союза велосипедистов (UCI Europe Tour). Гонщики команды Wanty-Groupe Gobert набрали 3200 очков за сезон, опередив французскую проконтинентальную команду Cofidis на 31 очко. Тройку лучших в Европейском туре команд заняла итальянская проконтинентальная команда Androni-Sidermec-Bottecchia.

 

  В этом сезоне гонщики команды Wanty-Groupe Gobert одержали 10 побед, а также много раз занимали в гонках высокие места. Половину побед команде принёс 24-летний французский гонщик Гийом Мартен (Guillaume Martin). 32-летний бельгиец Кенни Дехас (Kenny Dehaes) принёс команде одну победу и пять призовых мест.

 

Проконтинентальная команда Wanty-Groupe Gobert – лучшая команда в рейтинге Европейского тура UCI

 

  Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор команды Wanty-Groupe Gobert: «Победа доказывает, что мы лучшая команда в этом сезоне. Мы опередили Cofidis, Direct Energie, Androni и Fortuneo, что даёт уверенность.

 

  Три недели назад я сказал генеральному менеджеру Жану-Франсуа Бурла, что мы выиграем в командном рейтинге UCI Europe Tour, хотя на тот момент мы проигрывали 500 очков. Но я знал, как работает система. Мы изменили способ ведения гонки, ехали, набирая очки, и это принесло результат.

Для нас победа в этом сезоне ещё более значима, потому что мы выиграли Европейский тур без возможности заработать очки в июле, потому что ехали Тур де Франс. В следующем году нам надо быть готовым к этому.

 

  Я очень доволен этим сезоном. В конце 2016 года все говорили, что мы не сможем выступить лучше, что нам не удастся быть на том же уровне, который достигли благодаря победе Гаспаротто на Амстел Голд Рэйс и победе в Европейском туре. Но, думаю, мы сделали это, приняв участие в Тур де Франс и второй раз выиграв командный рейтинг Европейского тура».

 

 

  Украинская континентальная команда Kolss заняла в командном рейтинге рейтинге UCI Europe Tour 15-е место.

 

  Российская континентальная команда Lokosphinx заняла в рейтинге UCI Europe Tour 30-е место с 733 очками, опередив на  10 очков российскую проконтинентальную команду Gazprom-Rusvelo.

 

  Азербайджанская континентальная команда Synergy Baku Cycling Project по итогам сезона стала 34-й. Белорусская континентальная команда Minsk Cycling Club заняла 38-е место.

 

  В индивидуальном рейтинге Европейского тура UCI победу одержал французский гонщик команды Cofidis Насэр Буанни, набравший 1124 очка, второе место с 935 очками занял Яспер Де Бёйст из команды Lotto Soudal, тройку лучших замкнул Андре Грайпель (Lotto Soudal), набравший 886 очков.

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Теги к статье: Wanty-Groupe Gobert Европейский тур UCI UCI Europe Tour

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  1. Rokka

    Вчера, 19:32 | Регистрация: 23.01.2016

    Локосфинкс выше Газпрома. Это все что нужно знать

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Комментарии

  • Sezar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    Sezar-Фото

    Восхитительный маршрут. Лучший как минимум за последние 7 лет. Очень тяжелые горы, короткие этапы. длинная командная разделка. Укороченная личная разделка. Куча фаворитов. Главное не побиться на 1 неделе. Очень бы хотелось увидеть и Тома и Ланду.

  • Yuriy 17
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Adriano
    Ну да зная амбиции Ланды и Вальва, они не будут особо вкалывать на ацтека.

    Ацтеки - индейский народ в центральной Мексике.

    Наиро Кинтана из западной Колумбии, поэтому он муиск.

     

  • Rokka
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (7)
    Rokka-Фото
    Где Барде проявил себя, что бы его можно было назвать универсалом? Просто интересно. Фрум даже решил Париж Рубэ проехать ради тура, и на ТТТ у Ская команда априори лучше чем у французов, да и в разделке Фрум привезет ему достаточно. Так где же Роман решил побеждать Фрума?
  • Rokka
    Проконтинентальная команда Wan ... (1)
    Rokka-Фото
    Локосфинкс выше Газпрома. Это все что нужно знать
  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    ВИДОС: Полная версия презентации маршрута Тур де Франс 2018

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум перед презентацией маршрута Тур де Франс-2018 в третий раз в карьере получил премию Velo d’Or, присуждаемую лучшему велогонщику от журнала Velo путём голосования журналистов, освещающих велоспорт.

    https://www.youtube.com/watch?v=bYo6SDNZrBQ

    Но "лидирует" тут Альберто Контадор который 4 раза признавался лучшим в номинации Vélo d'Or (2007, 2008, 2009, 2014).

  • rude_rider
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (7)
    rude_rider-Фото

    Барде ..то же мне надежда франции

    не вижу его даже в тройке

    как обычно смелости не хватает

    а так хороший горняк

  • rude_rider
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (9)
    rude_rider-Фото

    Ланда будет биться на джиро со своим обидчиком Ару

    на тур вальв и индеец

    на вуелте все втроем ибо

    ланда отдохнувший а вальв и кинтана злые и неудачно после тура))))

  • rude_rider
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (8)
    rude_rider-Фото

    Фрум нацелен на то чтобы побить рекорды по туру

    впереди повторение рекорда

    через год побить рекорд

    так зачем ему ехать на джиру?

  • Крайний
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (8)
    Крайний-Фото
    В моих глазах, попытка важнее результата.
    Фрум же смог взять 2 подряд. Почему бы ему не взять Джиро? Пусть даже и не в одном сезоне. Пауза достаточная.
    Дональд Кэмпбэлл, "Синяя птица", знакомо? Погоня за мечтой. Его рекорд уже побит, но в историю гонок на воде навечно вошел именно он.

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
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