Проконтинентальная команда Wanty-Groupe Gobert – лучшая команда в рейтинге Европейского тура UCI

Проконтинентальная велокоманда Wanty-Groupe Gobert второй год подряд побеждает в командном рейтинге UCI Europe Tour

Второй год подряд бельгийская проконтинентальная велокоманда Wanty-Groupe Gobert по итогам сезона занимает первое место в рейтинге команд Европейского тура Международного союза велосипедистов (UCI Europe Tour). Гонщики команды Wanty-Groupe Gobert набрали 3200 очков за сезон, опередив французскую проконтинентальную команду Cofidis на 31 очко. Тройку лучших в Европейском туре команд заняла итальянская проконтинентальная команда Androni-Sidermec-Bottecchia.

В этом сезоне гонщики команды Wanty-Groupe Gobert одержали 10 побед, а также много раз занимали в гонках высокие места. Половину побед команде принёс 24-летний французский гонщик Гийом Мартен (Guillaume Martin). 32-летний бельгиец Кенни Дехас (Kenny Dehaes) принёс команде одну победу и пять призовых мест.

Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор команды Wanty-Groupe Gobert: «Победа доказывает, что мы лучшая команда в этом сезоне. Мы опередили Cofidis, Direct Energie, Androni и Fortuneo, что даёт уверенность.

Три недели назад я сказал генеральному менеджеру Жану-Франсуа Бурла, что мы выиграем в командном рейтинге UCI Europe Tour, хотя на тот момент мы проигрывали 500 очков. Но я знал, как работает система. Мы изменили способ ведения гонки, ехали, набирая очки, и это принесло результат.

Для нас победа в этом сезоне ещё более значима, потому что мы выиграли Европейский тур без возможности заработать очки в июле, потому что ехали Тур де Франс. В следующем году нам надо быть готовым к этому.

Я очень доволен этим сезоном. В конце 2016 года все говорили, что мы не сможем выступить лучше, что нам не удастся быть на том же уровне, который достигли благодаря победе Гаспаротто на Амстел Голд Рэйс и победе в Европейском туре. Но, думаю, мы сделали это, приняв участие в Тур де Франс и второй раз выиграв командный рейтинг Европейского тура».

Украинская континентальная команда Kolss заняла в командном рейтинге рейтинге UCI Europe Tour 15-е место.

Российская континентальная команда Lokosphinx заняла в рейтинге UCI Europe Tour 30-е место с 733 очками, опередив на 10 очков российскую проконтинентальную команду Gazprom-Rusvelo.

Азербайджанская континентальная команда Synergy Baku Cycling Project по итогам сезона стала 34-й. Белорусская континентальная команда Minsk Cycling Club заняла 38-е место.

В индивидуальном рейтинге Европейского тура UCI победу одержал французский гонщик команды Cofidis Насэр Буанни, набравший 1124 очка, второе место с 935 очками занял Яспер Де Бёйст из команды Lotto Soudal, тройку лучших замкнул Андре Грайпель (Lotto Soudal), набравший 886 очков.