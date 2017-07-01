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Лилиан Кальмежан - победитель 8 этапа Тур де Франс-2017

Лилиан Кальмежан побеждает на 8-м этапе Тур де Франс-2017, атаковав в одиночку

 

 

  24-летний французский гонщик команды Direct Energie Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane) одержал победу из одиночного отрыва на 8-м этапе Тур де Франс-2017.

 

Лилиан Кальмежан - победитель 8 этапа Тур де Франс-2017

 

  Этап с прохождением трёх категорийных вершин (3-й, 2-й и 1-й категории) начался с многочисленных атак и попыток создания отрыва дня, однако, большой группе гонщиков удалось уехать от генеральщиков лишь после розыгрыша промежуточного спринта и прохождения некатегорийного подъёма. За 120 км до финиша впереди находилось четверо гонщиков, которых вскоре догнала многочисленная группа. Затем атаки из отрыва продолжились.

 

  За 112 км до финиша впереди находилась группа примерно из 40 человек, в которую вошли также гонщики команды Sky Микель Ланда и Серхио Энао. Позже они вернулись в группу генеральщиков за 25 км до финиша и на финальном подъёме 1-й категории Монт де ла Комб де Лезьа Де Молин (Montee de la Combe de Laisia Les Molunes) протяжённостью 11.7 км, 447-1202 м, со средним градиентом 6,4%, максимальным - 12%.  помогали своему капитану Крису Фруму защищать жёлтую майку лидера.

 

За 108 км до финиша из большой группы отрыва атаковали 14 гонщиков, в числе которых был и Лилиан Кальмежан (Direct Energie).

 

К моменту начала подъёма 2-й категории ситуация в гонке была следующей - в первой группе находились Ян Бакелантс  (AG2R La Mondiale), Грег Ван Авермат (BMC), Серж Паувелс (Dimension Data), Варран Баргий (Sunweb), к которым переложились Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo), Лилиан Кальмежан (Direct Energie) и Саймон Кларк (Cannondale-Drapac) и Николас Роч (BMC). К началу восхождения к вершине 1-й категории в эту группу переложился также Михаэль Вальгрен (Astana).

 

Лилиан Кальмежан - победитель 8 этапа Тур де Франс-2017

 

На финальном подъёме 1-й категории отрыв начал распадаться. За 8 км до вершины атаковал Николас Роч (BMC), на рывок которого ответили Кальмежан и Паувелс. Гесинк и Вальгрен пытались добрать тройку лидеров, но это удалось лишь Гесинку. И за 18 км до финиша впереди образовалась группа из четырёх гонщиков – Николаса Роча, Сержа Паувелса, Роберта Гесинка и Лилиана Кальмежана.

 

Лилиан Кальмежан - победитель 8 этапа Тур де Франс-2017

 

Лилиан Кальмежан - победитель 8 этапа Тур де Франс-2017

 

Лилиан Кальмежан - победитель 8 этапа Тур де Франс-2017

 

Лилиан Кальмежан - победитель 8 этапа Тур де Франс-2017

 

Лилиан Кальмежан - победитель 8 этапа Тур де Франс-2017

 

За 6 км до вершины и за 18 км до финиша Лилиан Кальмежан (Direct Energie) атаковал и и уехал от попутчиков в одиночку. Ему удалось создать просвет и удержать преимущество, несмотря на то, что за 5 км до финиша у Кальмежана начались судороги.

 

Лилиан Кальмежан одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс, опередив ближайшего преследователя – Роберта Гесинка (LottoNl-Jumbo) на 37 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул атаковавший из пелотона Гийом Мартен (Guillaume Martin) из команды Wanty - Groupe Gobert.

Также Лилиан Кальмежан надел гороховую майку лучшего в горной классификации.

 

Лилиан Кальмежан - победитель 8 этапа Тур де Франс-2017

 

Лилиан Кальмежан - победитель 8 этапа Тур де Франс-2017

 

Генеральщики финишировали в одной группе, Крис Фрум (Sky) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.

 

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Лилиан Кальмежан Lilian Calmejane Direct Energie Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • DV
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (11)
    DV-Фото

    Цитата: kwwk
    Ну сегодня все генеральщики мысленно были уже в завтрашнем дне, даже попыток не было, так что ждем зрелищ завтра.

    Попытка отыграть пару сегунд Д. Мартином была.

  • Meilleur
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (1)
    Meilleur-Фото

    Этап, которого ожидали с октября. Глянем, будет ли гонка под стать профилю. Ару устремится в атаку. Ему страшно хочется выиграть Тур или, по крайней мере, примерить желтую майку для начала. Фрум от обороны, скорее всего. Очень многое решит тактика и кто с кем и в каких сочетаниях соберется после спуска.

  • kwwk
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (11)
    kwwk-Фото

    Ну сегодня все генеральщики мысленно были уже в завтрашнем дне, даже попыток не было, так что ждем зрелищ завтра.

  • levonardo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (11)
    levonardo-Фото
    Завтра будет на что посмотреть, горищи жесткие.Еще и за горох завтра по настоящему серьезно бороться начнут.
  • LLL
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (11)
    LLL-Фото

    Lilian Calmejane, большой молодец, все выдержал и преодолел. Я испугалась за него, когда случились судороги. У него на велике даже бачка не было. И почти 5 км на силе воли крутил. Заслуженно победил. 

    Последние километры показывали только 2х лидеров, надеюсь из генералов никто не отстал и все заехали в одно время.

    А вообще, первый раз посмотрела полностью этап. Не пожалела, жду продолжения.

     

    Появились результаты гонки на сайте. Вместе с Контадором и всеми остальными генералами заехал Haimar Zubeldia. Насколько помню, его в состав Трека включили в последний момент. Оправдывает, посмотрим далее. 

     

  • VeloCourier
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (11)
    VeloCourier-Фото

    практически копия вуэльты, похожий этап, многочисленный отрыв и красивая победа, браво!

  • shekn
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (11)
    shekn-Фото

    VIVE LE TOUR!!

  • GTX
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (11)
    GTX-Фото
    Болел за Гессинка, но француз заслужил, сомнений нет.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (11)
    Андрон-Фото

     Доезжающие отрывы , слышали, не? А я даже увидел. И не просто доехал - зубами выгрыз, кремень.

  • motte
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (11)
    motte-Фото

    Два француза на пьедестале этапа....давно на тдф подобного не было...ликование французов!

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