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Седрик Вассёр – новый генеральный менеджер команды Cofidis

Седрик Вассёр намерен изменить менталитет велокоманды Cofidis

 

 

  Седрик Вассёр (Cedric Vasseur)  заменит Ивона Санкёра на посту генерального менеджера французской проконтинентальной команды Cofidis. Вассёру 47 лет, он завершил карьеру профессионального велогонщика в 2007 году. Он выступал за команду Cofidis с 2002 по 2005 годы, является победителем двух этапов Тур де Франс.

 

  После завершения карьеры велогонщика Вассёр два года был президентом Ассоциации профессиональных велосипедистов, затем работал в качестве консультанта ASO, был комментатором телекомпании France Télévisions.

 

  Своей главной задачей на посту генерального менеджера команды Cofidis Седрик Вассёр видит изменение менталитета команды, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

  Этот сезон команда Cofidis завершила на 2-м месте в командном рейтинге Европейского тура UCI (UCI Europe Tour), гонщики команды Cofidis одержали 13 побед, но всего одна из них была одержана на этапе гонки Мирового тура – это была победа Насэра Буанни на этапе Вуэльты Каталонии.

 

 

 

Седрик Вассёр – новый генеральный менеджер команды Cofidis

 

 

  Седрик Вассёр: «Самое сложное, то, что относится к любой команде, - создать правильный настрой, образ мышления. Если в команде такой настрой есть, тогда он становится базой для побед в гонках. Суть в том, что команде Cofidis не хватает имиджа в смысле побед, думаю, спонсоры ожидали лучших результатов. Когда в составе есть один из лучших спринтеров мира в лице Насэра Буанни, тогда можно ожидать побед на самом высоком уровне, но они отсутствуют. Я чувствую так, словно мы начинаем новый проект.

 

 Я хочу и жду от команды, чтобы гонщики могли побеждать как с Насэром, так и без него. Вопрос совсем не в нём, а в том, что за последние несколько лет всё строилось вокруг него, а это значит, что остальные гонщики утратили инстинкт победителей. Если работаешь всё время на одного гонщика, то никогда не уедешь в отрыв. Это нужно поменять. Я хочу видеть команду, которая выступает более агрессивно. Хочу видеть майку Cofidis в отрывах, это поможет также снять давление с Насэра. Он великолепный гонщик, лидер команды, но оставляя всю ответственность только на его плечах, команда теряет много гонок.

 

 

  Прежде всего, мне надо поговорить с Насэром. Я знаю, что у него большой талант. Зимой мы многое обсудим, я хочу, чтобы он осознал, насколько хорош может быть. Он способен одерживать победы в крупнейших гонках, прежде всего, на Милан-Сан-Ремо. Он может выиграть. Проблема в том, что за последние несколько лет он потерял уверенность, поэтому нервничает. Нам необходимо проработать психологическую сторону. Его физические способности феноменальны.

 

  Мы рады приветствовать в команде братьев Эррада, они помогут нам на гонках с холмистым рельефом. У нас нет гонщиков, способных бороться с королями генеральной классификации как Крис Фрум и Ричи Порт, но Ивон Санкёр построил команду, у нас есть молодые таланты. Им нужно несколько лет для развития, но Хесус Эррада потрясающий. Он работал с Вальверде и Кинтаной, и, конечно, он сможет быть нашим генеральщиком на таких гонках как Париж-Ницца».

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Теги к статье: Седрик Вассёр Cedric Vasseur Cofidis

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Комментарии

  • Адриен
    Фабио Ару, Дэн Мартин и Алекса ... (4)
    Адриен-Фото
    Калетаев еще десятого сентября говорил, что уже есть информация о подписании Ару контракта с другой командой, но ОФИЦИАЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ Астана не получила... Не зря Сарони как бы вскользь упоминает о "прошлых соглашениях" Ару, мол, ему о них ничего не известно. Возможно, намекает на опцию контракта с Астаной, по которой, если Ару уходит, то должен предоставить контракт, по которому он будет получать на 20 процентов больше той суммы, которую ему предложат в Астане...
  • VeloliveTeam
    Фабио Ару, Дэн Мартин и Алекса ... (4)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: jerzyk
    Сарони никогда не звали Карло. Стыдно! Giuseppe Saronni

     

    В команде работают как Джузеппе Саронни, так и его сын Карло (Carlo Saronni), который в последнее время чаще всего общается с прессой.

  • jerzyk
    Фабио Ару, Дэн Мартин и Алекса ... (4)
    jerzyk-Фото

    Сарони никогда не звали Карло. Стыдно! Giuseppe Saronni

  • RVL
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (11)
    RVL-Фото
    Куча команд закрылась из за укрупнения других...и многие на ладан дышат.
    Вероятно больше команд будет
  • Earl57
    Фабио Ару, Дэн Мартин и Алекса ... (4)
    Earl57-Фото

    Официально мы подписали контракт с Фабио Ару в августе

    Если подписали в августе, то почему объявили только 17 октября?

  • sstasuk
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (11)
    sstasuk-Фото

    Цитата: RexDroid
    а что хорошо в том, что треть от всех гонцов на улицу вышвырнут в перспективе?

    Полагаю они общее количество в гонке планируют оставить увеличив количество команд. а не делают это сейчас потому как нет особо желающих в протур выходить.

  • tim147
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (11)
    tim147-Фото

    Еще пару лет назад я писал о целесообразности уменьшения гонщиков на гранд-турах, имея в виду сокращение пелотона до 120-130 человек, что в свою очередь должно способствовать увеличению безопасности на трассах и снижению возможности тотального контроля гонки со стороны доминирующих команд. Поэтому предложение г-на Лаппартьена по этому аспекту однозначно поддерживаю. Что касается запрета радиосвязи, на мой взгляд это неправильное решение, так как  уровень техники XXI века вполне позволяет отрегулировать вопрос без лишнего радикализма. Г-н Лаппартьен ничего также не сказал о проблеме трудоустройства высвобождаемых гонщиков - а к ней  необходимо подходить комплексно, вкупе с принятием решения о сокращении числа гонщиков в командах. В противном случае, одностороннее решение может сослужить дурную службу популярности велоспорта в целом, т.е. приходит в прямое проиворечие с основной задачей UCI. 

  • RexDroid
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (11)
    RexDroid-Фото
    а что хорошо в том, что треть от всех гонцов на улицу вышвырнут в перспективе?
  • serghi
    Чемпион Швеции Ким Магнуссон - ... (1)
    serghi-Фото

    О, оказывается в Швеции велоспорт есть, я думал, что там только Людвигсон.

  • vitali
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (11)
    vitali-Фото
    Очень интересно про сокращение до 6 человек. Сейчас поезд Скай из 9 человек удерживает суперскорость в течение всего ГТ, а если их будет 6, то и средняя скорость упадет, и жесткого развоза в гору не получится, что обострит борьбу среди капитанов.

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