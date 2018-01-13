Седрик Вассёр – новый генеральный менеджер команды Cofidis

Седрик Вассёр намерен изменить менталитет велокоманды Cofidis

Седрик Вассёр (Cedric Vasseur) заменит Ивона Санкёра на посту генерального менеджера французской проконтинентальной команды Cofidis. Вассёру 47 лет, он завершил карьеру профессионального велогонщика в 2007 году. Он выступал за команду Cofidis с 2002 по 2005 годы, является победителем двух этапов Тур де Франс.

После завершения карьеры велогонщика Вассёр два года был президентом Ассоциации профессиональных велосипедистов, затем работал в качестве консультанта ASO, был комментатором телекомпании France Télévisions.

Своей главной задачей на посту генерального менеджера команды Cofidis Седрик Вассёр видит изменение менталитета команды, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Этот сезон команда Cofidis завершила на 2-м месте в командном рейтинге Европейского тура UCI (UCI Europe Tour), гонщики команды Cofidis одержали 13 побед, но всего одна из них была одержана на этапе гонки Мирового тура – это была победа Насэра Буанни на этапе Вуэльты Каталонии.

Седрик Вассёр: «Самое сложное, то, что относится к любой команде, - создать правильный настрой, образ мышления. Если в команде такой настрой есть, тогда он становится базой для побед в гонках. Суть в том, что команде Cofidis не хватает имиджа в смысле побед, думаю, спонсоры ожидали лучших результатов. Когда в составе есть один из лучших спринтеров мира в лице Насэра Буанни, тогда можно ожидать побед на самом высоком уровне, но они отсутствуют. Я чувствую так, словно мы начинаем новый проект.

Я хочу и жду от команды, чтобы гонщики могли побеждать как с Насэром, так и без него. Вопрос совсем не в нём, а в том, что за последние несколько лет всё строилось вокруг него, а это значит, что остальные гонщики утратили инстинкт победителей. Если работаешь всё время на одного гонщика, то никогда не уедешь в отрыв. Это нужно поменять. Я хочу видеть команду, которая выступает более агрессивно. Хочу видеть майку Cofidis в отрывах, это поможет также снять давление с Насэра. Он великолепный гонщик, лидер команды, но оставляя всю ответственность только на его плечах, команда теряет много гонок.

Прежде всего, мне надо поговорить с Насэром. Я знаю, что у него большой талант. Зимой мы многое обсудим, я хочу, чтобы он осознал, насколько хорош может быть. Он способен одерживать победы в крупнейших гонках, прежде всего, на Милан-Сан-Ремо. Он может выиграть. Проблема в том, что за последние несколько лет он потерял уверенность, поэтому нервничает. Нам необходимо проработать психологическую сторону. Его физические способности феноменальны.

Мы рады приветствовать в команде братьев Эррада, они помогут нам на гонках с холмистым рельефом. У нас нет гонщиков, способных бороться с королями генеральной классификации как Крис Фрум и Ричи Порт, но Ивон Санкёр построил команду, у нас есть молодые таланты. Им нужно несколько лет для развития, но Хесус Эррада потрясающий. Он работал с Вальверде и Кинтаной, и, конечно, он сможет быть нашим генеральщиком на таких гонках как Париж-Ницца».