Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим, чтобы расследование по делу Криса Фрума длилось долго»

Кристиан Прюдомм просит UCI не затягивать с решением по делу Криса Фрума

Вслед за директором Джиро д’Италия Мауро Веньи свою обеспокоенность неопределённостью ситуации четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума выразил и директор французского Гран-тура Кристиан Прюдомм.

В интервью французскому телеканалу он сказал: «Мы хотим, чтобы ситуацию прояснили, чтобы избежать неопределённости. Конечно, мы за то, чтобы было проведено расследование, но не хотим, чтобы оно длилось месяцы и месяцы. Мы хотим получить ответ от UCI как можно скорее в следующем сезоне, до Джиро д’Италия.

Сальбутамол не является запрещённым веществом. Имеет значение количество, которое принимает спортсмен, поэтому развернулись битвы экспертов, хотя похоже, что доза была превышена вдвое».

Крис Фрум продолжает подготовку к следующему сезону, несмотря на то, что расследование по превышению дозы сальбутамола во время Вуэльты Испании-2017 продолжается, и UCI ещё не вынес свой вердикт.

Правила Всемирного антидопингового агентства учитывают разный уровень метаболизма гонщиков, поэтому спортсмен, превысивший разрешённый уровень вещества, должен продемонстрировать, что этот уровень не является результатом нарушения антидопинговых правил. Т.е. Крис Фрум должен доказать, что принятая доза сальбутамола не превышала 800 mcg в течение 12 часов или 1600 mcg в течение 24 часов.

Крис Фрум настаивает, что доза сальбутамола не превышала разрешённую, рекомендованную врачом команды. Также британский гонщик нанял адвоката Майка Моргана (Mike Morgan), специализирующегося на защите спортсменов. В числе его клиентов были Серхио Энао, Альберто Контадор, Йохан Брюнелль, Мария Шарапова, Вероника Кэмпбелл-Браун.