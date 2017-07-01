Варран Баргий – победитель горной классификации Тур де Франс-2017

Цитата: W3105

Вот и все, жалко что катюша без этапа. Ждем вуэльту и Ильнура





а я даже рад. болеть за "норвежского мешка" совсем не хочется, да и в целом за весь альпецин как команду, хотя отдельные люди, вызывающие уважение в составе конечно же есть. надеюсь, Киттель не перейдёт в это болото.