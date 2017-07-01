- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 20:24
Варран Баргий - победитель горной классификации Тур де Франс-2017
25-летний французский велогонщик команды Sunweb Варран Баргий (Warren Barguil) стал победителем горной классификации Тур де Франс-2017, опередив своего ближайшего преследователя, 27-летнего словенского велогонщика команды LottoNL-Jumbo Приможа Роглича (Primoz Roglic) на 89 очков. Варран Баргий помимо гороховой майки увозит с Тур де Франс-2017 победу на двух этапах - 13-м и 18-м.
Французский гонщик надел гороховую майку после 9-го этапа, перехватив её у своего соотечественника Лилиана Кальмежана (Lilian Calmejane) из команды Direct Energie, и удержал до финального этапа.
Результаты 21-го этапа Тур де Франс-2017
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