Дамиано Карузо и Саймон Йейтс – призёры Джиро д’Италия-2021

Дамиано Карузо и Саймон Йейтс – на подиуме Джиро д’Италия-2021

33-летний итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious Дамиано Карузо (Damiano Caruso) и 28-летний британский велогонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс (Simon Yates) поднялись на вторую и третью ступени подиума Джиро д’Италия-2021.

Дамиано Карузо впервые в карьере стал призёром Гранд-тура и победителем этапа. В генеральной классификации он уступил победителю Джиро д’Италия-2021, колумбийскому гонщику команды Ineos Grenadiers Эгану Берналю 1:29. Карузо поднялся в тройку сильнейших генеральной классификации после 11-го этапа с «белыми дорогами» до Монтальчино, а после горного 16-го этапа с финишем в Кортина д’Апеццо стал вторым в общем зачёте и удержал эту позицию до финала в Милане.

Саймон Йейтс, победитель Вуэльты Испании-2018, поднялся на вторую строчку общего зачёта после 14 этапа с финишем на Дзонколане, но на этапе до Кортина д’Ампеццо выпал из тройки сильнейших. Йейтс исправил ситуацию, поднявшись на 3-е место после 17-го этапе до Сега ди Ала, одержал сольную победу на 19-м этапе, но улучшить результат в генеральной классификации уже не смог, завершив гонку на третьей ступени подиума. Саймон Йейтс уступил победителю Джиро д’Италия-2021 Эгану Берналю 4:15.

Photo © @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

Дамиано Карузо (Bahrain Victorious): «Это мой первый подиум Гранд-тура. На старте мы не предвидели этот результат, у нас были другие планы, но день за днём ко мне приходило осознание, что я способен бороться за что-то большее. И сегодня я праздную этот подиум. Единственным, что оставалось сделать перед 21-м этапом, хорошо подготовиться и проехать с полной самоотдачей, так, как я ехал три недели. Я не думал о разрывах, только о том, как продавить посильнее. Мы будем наслаждаться этим моментом, а потом подумаем о будущем».

Саймон Йейтс (BikeExchange): «Горжусь своим выступлением, мне не о чем жалеть. День за днём эти ребята показывали, что они сильнее. У меня были небольшие проблемы на старте, но на третьей неделе я смог себя показать. Я также заплатил за усилия на 20-м этапе, на котором был не настолько хорош, как в день, когда выиграл этап. Но, как я уже говорил, нельзя быть сильным все три недели. Каждый день я делал всё, что было в моих силах. На этапах с холодной погодой тело не отвечало так хорошо, как хотелось. Но чтобы выиграть гонку, надо уметь справляться и с плохими моментами. Эган успешно это делал в течение многих дней.

Я проиграл двум ребятам, которые были намного сильнее меня. Этот результат – лучшее, что я смог сделать. Поэтому, конечно, я очень рад.

Сложно сказать, какой момент гонки считаю лучшим. Конечно, победа на этапе – самый лучший для меня момент. Команда приложила огромные усилия на том этапе, и мы радовались победе. Худшим стал 16-й этап, когда ехали в дождь и снег.

Я сделал максимум возможного, очень счастлив быть на подиуме. Конечно, хотелось бы большего, но я вернусь и попробую снова, а сейчас будем наслаждаться успехом».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Мы приехали на Джиро д’Италия-2021 за победой, с самого старта выкладывались на 100%. За полученным результатом стоит масса работы и усилий. Победитель только один, но мы сделали всё, что могли. Мы одержали великолепную победу на этапе, поднялись на подиум, ребята и вся команда не жалели сил, работая на Саймона. Мы покидаем Джиро с гордостью за проделанную работу».

Результаты 21 этапа Джиро д'Италия-2021