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Дамиано Карузо и Саймон Йейтс – призёры Джиро д’Италия-2021

Дамиано Карузо и Саймон Йейтс – на подиуме Джиро д’Италия-2021

 

 

  33-летний итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious Дамиано Карузо (Damiano Caruso) и 28-летний британский велогонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс (Simon Yates) поднялись на вторую и третью ступени подиума Джиро д’Италия-2021.

 

Дамиано Карузо впервые в карьере стал призёром Гранд-тура и победителем этапа. В генеральной классификации он уступил победителю Джиро д’Италия-2021, колумбийскому гонщику команды Ineos Grenadiers Эгану Берналю 1:29. Карузо поднялся в тройку сильнейших генеральной классификации после 11-го этапа с «белыми дорогами» до Монтальчино, а после горного 16-го этапа с финишем в Кортина д’Апеццо стал вторым в общем зачёте и удержал эту позицию до финала в Милане.

 

Саймон Йейтс, победитель Вуэльты Испании-2018, поднялся на вторую строчку общего зачёта после 14 этапа с финишем на Дзонколане, но на этапе до Кортина д’Ампеццо выпал из тройки сильнейших. Йейтс исправил ситуацию, поднявшись на 3-е место после 17-го этапе до Сега ди Ала, одержал сольную победу на 19-м этапе, но улучшить результат в генеральной классификации уже не смог, завершив гонку на третьей ступени подиума. Саймон Йейтс уступил победителю Джиро д’Италия-2021 Эгану Берналю 4:15.

 

 

Дамиано Карузо и Саймон Йейтс – призёры Джиро д’Италия-2021

 

Photo © @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

 

  Дамиано Карузо (Bahrain Victorious): «Это мой первый подиум Гранд-тура. На старте мы не предвидели этот результат, у нас были другие планы, но день за днём ко мне приходило осознание, что я способен бороться за что-то большее. И сегодня я праздную этот подиум. Единственным, что оставалось сделать перед 21-м этапом, хорошо подготовиться и проехать с полной самоотдачей, так, как я ехал три недели. Я не думал о разрывах, только о том, как продавить посильнее. Мы будем наслаждаться этим моментом, а потом подумаем о будущем».

 

  Саймон Йейтс (BikeExchange): «Горжусь своим выступлением, мне не о чем жалеть. День за днём эти ребята показывали, что они сильнее. У меня были небольшие проблемы на старте, но на третьей неделе я смог себя показать. Я также заплатил за усилия на 20-м этапе, на котором был не настолько хорош, как в день, когда выиграл этап. Но, как я уже говорил, нельзя быть сильным все три недели. Каждый день я делал всё, что было в моих силах. На этапах с холодной погодой тело не отвечало так хорошо, как хотелось. Но чтобы выиграть гонку, надо уметь справляться и с плохими моментами. Эган успешно это делал в течение многих дней.

 

Я проиграл двум ребятам, которые были намного сильнее меня. Этот результат – лучшее, что я смог сделать. Поэтому, конечно, я очень рад.  

 

Сложно сказать, какой момент гонки считаю лучшим. Конечно, победа на этапе – самый лучший для меня момент. Команда приложила огромные усилия на том этапе, и мы радовались победе. Худшим стал 16-й этап, когда ехали в дождь и снег.

 

Я сделал максимум возможного, очень счастлив быть на подиуме. Конечно, хотелось бы большего, но я вернусь и попробую снова, а сейчас будем наслаждаться успехом».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Мы приехали на Джиро д’Италия-2021 за победой, с самого старта выкладывались на 100%. За полученным результатом стоит масса работы и усилий. Победитель только один, но мы сделали всё, что могли. Мы одержали великолепную победу на этапе, поднялись на подиум, ребята и вся команда не жалели сил, работая на Саймона. Мы покидаем Джиро с гордостью за проделанную работу».

 

 

 Результаты 21 этапа Джиро д'Италия-2021

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Теги к статье: Дамиано Карузо Damiano Caruso Bahrain Victorious Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • SVS
    Петер Саган – победитель класс ... (1)
    SVS-Фото

    От души рад! Теперь Вуэльта? :-)

     

    P.S. Да знаю, знаю, ТДФ и снова попытка взять восьмую. Но будет непросто :-(...

  • karlovich
    Александр Власов – четвёртый н ... (9)
    karlovich-Фото

    [quote=rude_rider
    ничего,это первый ГТ. научится .
    [/quote]

    Первый на результат в качестве лидера. Так-то первый-

    прошлогодняя Вуэлта

  • Крайний
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (42)
    Крайний-Фото
    "Все равно?" Острая реакция говорит об обратном.

    А если вам что то непонятно, вы читайте больше, учитесь анализировать. Попросите разъяснений. Правда на уровне кубиков и веры в маму понимание велоспорта не возникает.
  • Александра
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (42)
    Александра-Фото
    Очень общее и не имеющее под собой основы утверждение.)
  • Крайний
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (42)
    Крайний-Фото
    Это не пессимизм, это опыт.:)
  • Nesh
    Эган Берналь – победитель Джир ... (1)
    Nesh-Фото
    Ели бы не его сильная команда, мне кажется не выиграл бы он. Уровень команды сейчас играет большую роль в победе на гранд турах.
  • rude_rider
    Александр Власов – четвёртый н ... (9)
    rude_rider-Фото

    Отличный результат имхо для Власова.

    да не хвататило физики в горах. там где надо было дотерпеть и додавить.

    ничего,это первый ГТ. научится .

    теперь посмотрим куда его карьера заведет после этого сезона

    вперед за деньгами или планомерный рост как генеральщик.

    что то подозреваю что первое))

     

     

  • velodoctor
    Александр Власов – четвёртый н ... (9)
    velodoctor-Фото

    Цитата: Krakk
    Общий универсализм, и среднегорье, и даунхилл на высоком уровне, я не зря сравнивал его с Алафилиппом.
    Неудачное сравнение, на спуске с Джао Власов единсвенный кто не отыграл у Берналя время. Например Карузо отыграл 23, а барде по некоторым засечкам 50. 

     

    Точных данных нет, но вот то что есть

    На вершине

    Берналь
    Карузо +45″
    Барде +1’13”
    Чикконе, Карти , Алмейда +1’30”
    Власов, Мартинез +2’10”
    Йетс +2’40”

     

     

  • Ернат
    Александр Власов – четвёртый н ... (9)
    Ернат-Фото

    я думаю для первого ГТ, норм результат, единственное надо функционал подтянуть, плохо востанавливался на 3 недели 

  • Krakk
    Александр Власов – четвёртый н ... (9)
    Krakk-Фото

    Гонка завершилась, результат достойный, перспективы прояснились. Очень хорошая разделка, и не сомневаюсь, что здесь он может еще прибавить. Общий универсализм, и среднегорье, и даунхилл на высоком уровне, я не зря сравнивал его с Алафилиппом. Слабое место всего одно: тяжелые горы, особенно на фоне усталости 3-й недели, в плане перспектив многодневшика это существенный недостаток. Видно, что именно самые сложные отрезки гонки, с крутыми градиентами и частоколом, дались ему труднее всего. Это явный маркер недостатка горняцкого таланта. Исправить тут ничего, к сожалению, не получится, на эту тему я рассуждал в прошлом году, приводя в пример Дюмулена, Закарина и Келдермана. Думаю, что именно к последнему Власов наиболее близок по потенциалу.

    С «Астаной» ему очень повезло. Единоличный и безоговорочный лидер, притом что гонщики такого типа как капитаны на грантуры не востребованы. Правда есть у них Пронский, наверняка пока нельзя сказать, но возможно, он талантливее Власова именно как горняк. Через какое то время они могут поменяться ролями.

    Остается пожелать удачи Александру, вроде он решительно намерен двигаться вперед именно как многодневщик. Впредь будет тщательнее подходить к выбору маршрутов, избегать тяжелых гор, тогда подиумы возможны.

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