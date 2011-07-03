Микель Ланда – капитан команды Bahrain Victorious на Джиро д’Италия-2021

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 17:50
Состав велокоманды Bahrain-Victorious на Джиро д’Италия-2021
31-летний испанский велогонщик Микель Ланда возглавит команду Bahrain Victorious на Джиро д’Италия-2021. Ланда, победитель трёх этапов итальянского Гранд-тура, стартует на Джиро в шестой раз в карьере. Его лучшими результатами в общем зачёте были 3-е место в 2015 году и 4-е в 2019.
Ланда подходит к Джиро д’Италия-2021 после двух классик и двух многодневных гонок – Тиррено-Адриатико и Тур Страны Басков. На Тиррено-Адриатико Микель Ланда занял 3-е место в генеральной классификации, на Туре Страны Басков финишировал 8-м.
Вместе с Микелем Ландой на старт в Турине 8 мая выйдут: испанские гонщики 31-летний Пельо Бильбао и 33-летний Рафал Вальс; словенские гонщики 26-летний Матей Мохорич и 31-летний Ян Тратник, 36-летний японский гонщик Юкия Арасиро, 33-летний итальянский велогонщик Дамиано Карузо, 24-летний швейцарский гонщик Джино Медер.
Микель Ланда: «Я доволен своей формой. После Тура Страны Басков отдохнул несколько дней, а теперь, перед моей шестой Джиро д’Италия несколько недель я провёл на Тейде, в тренировочном лагере на высоте. У меня великолепная физическая форма, я много и очень хорошо поработал. Чувствую себя отлично, считаю, что нахожусь в идеальной форме перед моей главной целью сезона 2021 года.
Я всегда довольно хорошо выступал на Джиро д’Италия. Мои лучшие результаты в общем зачёте – 3-е место в 2015 и 4-е в 2019. Я также выиграл два этапа на Джиро в 2015 году. Джиро – гонка, которую я хорошо знаю. Очень уверенно себя чувствую с товарищами по команде. Думаю, у нас исключительный состав, поэтому думаю, что впереди очень и очень хороший месяц».
Горазд Штангель (Gorazd Štangelj), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «У нас одна цель, одна задача. Мы все будем работать на Микеля Ланду, нашего генеральщика. С нашим составом мы конкурентоспособны на равнинных, продуваемых ветрами, среднегорных этапах и в высоких горах. После Тура Страны Басков Микель вместе с молодым товарищем по команде Джино Медером провёл отличный тренировочный блок на высоте.
Пельо Бильбао на Туре Страны Басков и Туре Альп доказал, что находится в превосходной форме. Дамиано Карузо отточил форму на Туре Романдии. Матей Мохорич проявлял силу и готовность на Милан-Сан-Ремо, Вуэльте Каталонии, бельгийских классиках. Ян Тратник великолепно выступил и показал результат на разделке Тура Романдии. Рафа Вальс и Юкия Арасиро – очень опытные гонщики, на последних гонках они показали, что заслуживают включение в состав на Джиро д’Италия-2021.
Мы направляемся на старт 104-го выпуска Джиро с большими амбициями и самой высокой целью – бороться за победу в общем зачёте. У нас есть основательная причина ставить такую цель на Джиро д’Италия-2021 – это опыт Микеля, Пельо, Дамиано, у них троих в общей сложности 30 Гранд-туров в ногах, а общий опыт участия всего нашего состава на итальянском Гранд-туре – 32 Джиро д’Италия».
Франко Пелолицотти (Franco Pellizotti), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Самыми сложными, важными и, возможно, решающими, а также самыми выматывающими считаю этапы до Монтальчино, Сега ди Ала, Кортины, Альпе ди Мера, Альпе ди Мотта. Убеждён, что мы добьёмся на Джиро д’Италия-2021 великолепных результатов. Мы сильная и зрелая в тактическом плане команда. Мы уверены в нашем составе. Вперёд, ребята!»
Состав велокоманды Bahrain-Victorious на Джиро д’Италия-2021:
Yukiya Arashiro (Япония),
Pello Bilbao (Испания),
Damiano Caruso (Италия),
Mikel Landa (Испания),
Gino Mäder (Швейцария),
Matej Mohorič (Словения),
Rafa Valls (Испания),
Jan Tratnik (Словения).
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