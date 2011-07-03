VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Микель Ланда – капитан команды Bahrain Victorious на Джиро д’Италия-2021

Состав велокоманды Bahrain-Victorious на Джиро д’Италия-2021

 

  31-летний испанский велогонщик Микель Ланда возглавит команду Bahrain Victorious на Джиро д’Италия-2021.  Ланда, победитель трёх этапов итальянского Гранд-тура, стартует на Джиро в шестой раз в карьере. Его лучшими результатами в общем зачёте были 3-е место в 2015 году и 4-е в 2019.

Микель Ланда – капитан команды Bahrain Victorious на Джиро д’Италия-2021

 

  Ланда подходит к Джиро д’Италия-2021 после двух классик и двух многодневных гонок – Тиррено-Адриатико и Тур Страны Басков. На Тиррено-Адриатико Микель Ланда занял 3-е место в генеральной классификации, на Туре Страны Басков финишировал 8-м.

 

  Вместе с Микелем Ландой на старт в Турине 8 мая выйдут: испанские гонщики 31-летний Пельо Бильбао и 33-летний Рафал Вальс; словенские гонщики 26-летний Матей Мохорич и 31-летний Ян Тратник, 36-летний японский гонщик Юкия Арасиро, 33-летний итальянский велогонщик Дамиано Карузо, 24-летний швейцарский гонщик Джино Медер.

 

  Микель Ланда: «Я доволен своей формой. После Тура Страны Басков отдохнул несколько дней, а теперь, перед моей шестой Джиро д’Италия несколько недель я провёл на Тейде, в тренировочном лагере на высоте. У меня великолепная физическая форма, я много и очень хорошо поработал. Чувствую себя отлично, считаю, что нахожусь в идеальной форме перед моей главной целью сезона 2021 года.

 

  Я всегда довольно хорошо выступал на Джиро д’Италия. Мои лучшие результаты в общем зачёте – 3-е место в 2015 и 4-е в 2019. Я также выиграл два этапа на Джиро в 2015 году. Джиро – гонка, которую я хорошо знаю. Очень уверенно себя чувствую с товарищами по команде. Думаю, у нас исключительный состав, поэтому думаю, что впереди очень и очень хороший месяц».

 

 Горазд Штангель (Gorazd Štangelj), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «У нас одна цель, одна задача. Мы все будем работать на Микеля Ланду, нашего генеральщика. С нашим составом мы конкурентоспособны на равнинных, продуваемых ветрами, среднегорных этапах и в высоких горах. После Тура Страны Басков Микель вместе с молодым товарищем по команде Джино Медером провёл отличный тренировочный блок на высоте.

 

  Пельо Бильбао на Туре Страны Басков и Туре Альп доказал, что находится в превосходной форме. Дамиано Карузо отточил форму на Туре Романдии. Матей Мохорич проявлял силу и готовность на Милан-Сан-Ремо, Вуэльте Каталонии, бельгийских классиках. Ян Тратник великолепно выступил и показал результат на разделке Тура Романдии. Рафа Вальс и Юкия Арасиро – очень опытные гонщики, на последних гонках они показали, что заслуживают включение в состав на Джиро д’Италия-2021.

 

  Мы направляемся на старт 104-го выпуска Джиро с большими амбициями и самой высокой целью – бороться за победу в общем зачёте. У нас есть основательная причина ставить такую цель на Джиро д’Италия-2021 – это опыт Микеля, Пельо, Дамиано, у них троих в общей сложности 30 Гранд-туров в ногах, а общий опыт участия  всего нашего состава на итальянском Гранд-туре – 32 Джиро д’Италия».

 

  Франко Пелолицотти (Franco Pellizotti), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Самыми сложными, важными и, возможно, решающими, а также самыми выматывающими считаю этапы до Монтальчино, Сега ди Ала, Кортины, Альпе  ди Мера, Альпе ди Мотта. Убеждён, что мы добьёмся на Джиро д’Италия-2021 великолепных результатов. Мы сильная и зрелая в тактическом плане команда. Мы уверены в нашем составе. Вперёд, ребята!»

 

 

Состав велокоманды Bahrain-Victorious на Джиро д’Италия-2021:

 

 Yukiya Arashiro (Япония),

 Pello Bilbao (Испания),

 Damiano Caruso (Италия),

 Mikel Landa  (Испания),

 Gino Mäder  (Швейцария),

 Matej Mohorič  (Словения),

 Rafa Valls  (Испания),

Jan Tratnik (Словения).

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain-Victorious Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Camel

    Сегодня, 19:49 | Регистрация: 29.01.2017

    Мохорич "проявил силу", Тратник "показал результат на разделке", Вальс и Арасира просто "опытные гонщики"...

    Так кто же Ланде все-таки помогать будет? Один силу проявил, но так и не победил нигде и никого не довез, хотя финишировал, надо признать, в одиночку и в десятке, другой едет разделку оттачивать. А эти двое "опытных" как вообще в состав попали, о них кто-нибудь слышал без Википедии?

    1. Имя: Олег

      Karmatron

      Сегодня, 20:54 | Регистрация: 6.06.2019

      Так у них вся команда такая. Пулс с таким же "сильным" составом поедет.

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 21:14 | Регистрация: 3.07.2011

    Нормальный сбалансированный состав. Бильбао может даже поиграть в теневого лидера. Маршрут скроен под Ланду, если он и на таком не смогет, значит в принципе не способен.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Какой из Гранд-туров ждёте больше всего?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 мая

Iker Ballarin Manso (Euskaltel - Euskadi)

Andrea Bartolozzi (Vini Zabu - Brado)

Diego Camargo (EF Education - Nippo)

4 мая

Simone Petilli (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (12)
Апрель 2021 (152)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)