Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2021

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Фотогалерея и события 16-го этапа Джиро д'Италия-2021
16-й этап Джиро д’Италия-2021, который должен был стать королевским горным, с прохождением легендарных и сложнейших перевалов Федайя, Пордой и Джау, был сокращён организаторами из-за дождя и холода. Дистанция уменьшилась с 212 до 153 км, а перевалы Федайя и Пордой исключили из маршрута, оставив прохождение подъёма 1 категории Ла Кросетта (La Crosetta, протяженность 11,6 км, 297–1118 м, перепад 821 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 11%) и Пассо Джау (Passo Giau). Перевал Джау с вершиной на высоте 2223 м стал высшей точкой Джиро д’Италия-2021 - Чима Коппи.
Пелотон стартовал под дождём. На подъёме Ла-Кросетта создали просвет и уехали в отрыв 24 гонщика. За 100 км до финиша из отрыва атаковали шесть гонщиков – Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo), Горка Исагирре (Gorka Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech), Давиде Формоло (Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates), Жуан Алмейда (Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step), Амануэль Гебрейгзабьер (Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo) и Антонио Педреро (Antonio Pedrero (Esp) Movistar). Пелотон, который сначала возглавляла команда розовой майки Ineos Grenadiers, далее их сменила команда EF Education Nippo. И разрыв с отрывом дня быстро начал уменьшаться. За 50 км до финиша пелотон добрал большую группу отрыва, которые не смогли уехать за атаковавшей шестёркой.
За 25 км до финиша от пелотона осталась группа из 8 гонщиков – Эган Берналь и Даниэль Мартинес (Ineos Grenadiers), Саймон Карр и Хью Карти (EF Education Nippo), Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), Роман Барде (DSM), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Саймон Йейтс (BikeExchange). У подножия Пассо Джау российский гонщик команды Astana-Premier Tech Александр Власов выпал из группы фаворитов из-за технической проблемы, когда его куртка зацепилась за колесо. Ему пришлось потерять время на остановку и погоню за группой фаворитов. Власову помогли Маттео Собреро и Горка Исагирре, вернувшийся из отрыва.
Лидер общего зачёта, колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь атаковал из группы фаворитов за 22 км до финиша, прошёл гонщиков отрыва и продолжил уезжать от соперников в одиночку. Эган Берналь первым прошел Пассо Джау (Passo Giau) - высшую точку Джиро д’Италия-2021, на вершине он опережал Дамиано Карузо на 45 секунд, Романа Барде - 1 минут и 13 секунд, Александр Власов уступал 2 минуты и 10 секунд, Саймон Йейтс проигрывал 2 минуты и 40 секунд.
На финише Эган Берналь опередил ближайших преследователей на 27 секунд и укрепил свою позицию в генеральной классификации, где его ближайшим соперником стал Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), уступающий колумбийскому гонщику 2:24. В тройку лучших поднялся Хью Карти (EF Education Nippo), который идёт с отставанием в 3:40 от розовой майки. Александр Власов (Astana Premier Tech) удержал четвёртое место в общем зачёте.
Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) сохранил синюю майку лучшего горного гонщика, Петер Саган (Bora-hansgrohe) остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации.
Photo Credit: LaPresse
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Серафим
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
Кстати, в лимит вписались все, чего не было бы при полном этапе. Ремко охраняли 3( три!) гонщика Д-КС, довезя его до финиша в трамвае. В принципе, правильно.
Думаю, какой этап он мог бы зацепить? Выбор между 18 или разделкой. Ставлю на разделку, поскольку под него вполне. Ну это надо еще надо в среду доехать.
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nibali
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
Орги сократили гонку на 70 км и бурами 2 горы на королевском горном этапе из-за «дождя и холода»!!! Позорище!!! Куда катится мир! Испугались они непогоды! Ой бедняжечки! Посмотрите архивы, раньше и в снег и в дождь по одному без команды по 10 часов этапы ездили! На старых велосипедах по убитым дорогам! И ничего! А теперь сахарные все стали, дождя и холода боятся! Утепляйтесь и вперёд! Тьфу…….слов нет, одни эмоции!
Убрали
Скай как обычно, про Берналя молчу, там все ясно, так как всегда грегари круче остальных капитанов в гору едут. Когда уже этот цирк закончится?? Кто-нить прижмите уже их? Или там броня на политической основе???
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DenisRodikov
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
Из-за погоды не смог взлететь самолёт-ретранслятор. Вся трансляция была на 4G. Наверху и на спуске было очень плохое покрытие. Во всяком случае, так комментаторы на английском евроспорте говорили.
Но странно что трансляции с мотоциклов не было совсем после того, как она прервалась. Казалось бы, должна была в городе-то включиться...
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DenisRodikov
Ronde van Limburg-2021 (5)
Лидера в одиночном отрыве за 700 метров до финиша завернули не туда. Наверное, всё равно бы догнали, но было бы очень близко к финишу...
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RVL
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
Какое же разное чю у местного сообщества. И не только.
Некоторые Не Смотрят ни гонку, не читают ни тему, ни контекст беседы.
Ведь очевидно все что написано от вело доктора про ветровку в колесах и недоезд берналя....шепот Винокурова
и до меня и гул интернета- это чистая шутка и сарказм...
Руд райдер, ну ты чё? )))
Ёлки палки , аж неудобно как то
Но все же есть люди !
ребята, больше жизни))
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Camarada
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
А меня порадовал Карузо, не ожидал такого от типичного горного трудяги.
Ланда конечно мог быть грозен(
С другой стороны, выше второго места ему все равно не светило, так что буду болеть за Дамиано.
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EL-Fenomeno
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
Понравился жест поздравления после финиша Барде от Карузо и обратно - мы выдержали и прошли это.
Погода внесла свой epic style на этапе...смотрелось клёво (пока была картинка). Финишировали все на задубелых ногах; "Йейтс аж зелёный", - сказал Курдюков, - может так и было у него на лице (со злости, что ничего не смог сделать). Интересно какой был лимит по времени, что даже после 45 минут и больше все вписались.
Цитата: kwwk
На Сега ди Ала Берналь опять привезет всем и разделку поедет с шампанским. Соперник на Джиро у него один - форс-мажор.
Я вот тоже так думаю, однозначно Иган сильнейший. Хоть есть ещё 17-й, 19-й и 20-й этапы, но с такой формой как сейчас у Берналя...разве что коломбьяно где то упадёт или просто заголодает. Разделку хоть и проиграет, но майку удержит. На финише Берналь (неожидал, честно) устроил этакое мини-шоу как бы и полагет лидеру: не побоялся на брусчатке (в такую погоду) отпустить руль, снимая куртку, благородно тем самым раздал соперникам пару секунд, ведь розовая майка должна быть во всей красе тогда когда ты - ПОБЕДИТЕЛЬ такого этапа
Цитата: zhekinson
Ремко хватанул 24 минуты,Алмейда уже 10 в генерале - опять радио забарахлило...
Не того огласили капитаном. Молодой и весьма перспективный, но без наката СОВСЕМ в сезоне и уже ставка №1 в команде...Алмейду "попустили", а зря, хоть он и капнул вначале Джиро. Да что тут говорить, если даже на таком этапе ,т.е. при таких погодных условиях юнец Пономар финиширует выше Эвенпула.
Цитата: flugegeheimen
Мда уж, жаль конечно. Но плохая погода в горах это все же более весткая причина, чем дождь на спринтерском этапе. Тут еще печальная новость про китайских трейлраннеров подлила масла в огонь
Может это уже не к месту, но ещё и тот злощастный фуникулёр, который упал в Альпах с высоты 20м.
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Karmatron
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
Если уж Ганну итальянские журналюги ругали за несерьезное отношение к розочке, то лидера ГК, который на королевском этапе первым заезжает в финишный створ в черной ветровочке, просто бы съели. Думается, что такие моменты прописаны где-то глубоко в спонсорских соглашениях - гонцы застегивают джерси, водружают со шлема на лицо свои "окли", тычут себе в грудь на имя спонсора и т.п. В любом случае Берналь все правильно сделал. А вот в том, КАК он это сделал - да, улавливается флёр выпендрёжа)
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Ice
Ronde van Limburg-2021 (5)
Цитата: patar
А ра3ве он может гоняться, пока Джиро не 3акончена? Он же там 3аявлен.
Свалил с Джиро, чтобы вторые/третьи составы объежать... слабак. нет уважения
Ну дык, и он не из топовой команды, объезжал сопоставимые по классу коллективы.
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