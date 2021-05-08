Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2021

Серафим

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44) Кстати, в лимит вписались все, чего не было бы при полном этапе. Ремко охраняли 3( три!) гонщика Д-КС, довезя его до финиша в трамвае. В принципе, правильно. Думаю, какой этап он мог бы зацепить? Выбор между 18 или разделкой. Ставлю на разделку, поскольку под него вполне. Ну это надо еще надо в среду доехать.

nibali

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44) Орги сократили гонку на 70 км и бурами 2 горы на королевском горном этапе из-за «дождя и холода»!!! Позорище!!! Куда катится мир! Испугались они непогоды! Ой бедняжечки! Посмотрите архивы, раньше и в снег и в дождь по одному без команды по 10 часов этапы ездили! На старых велосипедах по убитым дорогам! И ничего! А теперь сахарные все стали, дождя и холода боятся! Утепляйтесь и вперёд! Тьфу…….слов нет, одни эмоции!



Убрали



Скай как обычно, про Берналя молчу, там все ясно, так как всегда грегари круче остальных капитанов в гору едут. Когда уже этот цирк закончится?? Кто-нить прижмите уже их? Или там броня на политической основе???

DenisRodikov

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44) Из-за погоды не смог взлететь самолёт-ретранслятор. Вся трансляция была на 4G. Наверху и на спуске было очень плохое покрытие. Во всяком случае, так комментаторы на английском евроспорте говорили.

Но странно что трансляции с мотоциклов не было совсем после того, как она прервалась. Казалось бы, должна была в городе-то включиться...

DenisRodikov

Ronde van Limburg-2021 (5) Лидера в одиночном отрыве за 700 метров до финиша завернули не туда. Наверное, всё равно бы догнали, но было бы очень близко к финишу...

svan

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44) А почему последние 20 км. не было трансляции гонки ????? Самое интересное и не увидели. Для чего куча операторов и т.п???

RVL

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44) Какое же разное чю у местного сообщества. И не только.

Некоторые Не Смотрят ни гонку, не читают ни тему, ни контекст беседы.

Ведь очевидно все что написано от вело доктора про ветровку в колесах и недоезд берналя....шепот Винокурова

и до меня и гул интернета- это чистая шутка и сарказм...

Руд райдер, ну ты чё? ))) Ёлки палки , аж неудобно как то Но все же есть люди ! ребята, больше жизни))

Camarada

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44) А меня порадовал Карузо, не ожидал такого от типичного горного трудяги. Ланда конечно мог быть грозен( С другой стороны, выше второго места ему все равно не светило, так что буду болеть за Дамиано.

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44) Понравился жест поздравления после финиша Барде от Карузо и обратно - мы выдержали и прошли это. Погода внесла свой epic style на этапе...смотрелось клёво (пока была картинка). Финишировали все на задубелых ногах; "Йейтс аж зелёный", - сказал Курдюков, - может так и было у него на лице (со злости, что ничего не смог сделать). Интересно какой был лимит по времени, что даже после 45 минут и больше все вписались. Цитата: kwwk На Сега ди Ала Берналь опять привезет всем и разделку поедет с шампанским. Соперник на Джиро у него один - форс-мажор. Я вот тоже так думаю, однозначно Иган сильнейший. Хоть есть ещё 17-й, 19-й и 20-й этапы, но с такой формой как сейчас у Берналя...разве что коломбьяно где то упадёт или просто заголодает. Разделку хоть и проиграет, но майку удержит. На финише Берналь (неожидал, честно) устроил этакое мини-шоу как бы и полагет лидеру: не побоялся на брусчатке (в такую погоду) отпустить руль, снимая куртку, благородно тем самым раздал соперникам пару секунд, ведь розовая майка должна быть во всей красе тогда когда ты - ПОБЕДИТЕЛЬ такого этапа Цитата: zhekinson Ремко хватанул 24 минуты,Алмейда уже 10 в генерале - опять радио забарахлило... Не того огласили капитаном. Молодой и весьма перспективный, но без наката СОВСЕМ в сезоне и уже ставка №1 в команде...Алмейду "попустили", а зря, хоть он и капнул вначале Джиро. Да что тут говорить, если даже на таком этапе ,т.е. при таких погодных условиях юнец Пономар финиширует выше Эвенпула. Цитата: flugegeheimen Мда уж, жаль конечно. Но плохая погода в горах это все же более весткая причина, чем дождь на спринтерском этапе. Тут еще печальная новость про китайских трейлраннеров подлила масла в огонь Может это уже не к месту, но ещё и тот злощастный фуникулёр, который упал в Альпах с высоты 20м.

Karmatron

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44) Если уж Ганну итальянские журналюги ругали за несерьезное отношение к розочке, то лидера ГК, который на королевском этапе первым заезжает в финишный створ в черной ветровочке, просто бы съели. Думается, что такие моменты прописаны где-то глубоко в спонсорских соглашениях - гонцы застегивают джерси, водружают со шлема на лицо свои "окли", тычут себе в грудь на имя спонсора и т.п. В любом случае Берналь все правильно сделал. А вот в том, КАК он это сделал - да, улавливается флёр выпендрёжа)

Ice

Ronde van Limburg-2021 (5) Цитата: patar А ра3ве он может гоняться, пока Джиро не 3акончена? Он же там 3аявлен.

Свалил с Джиро, чтобы вторые/третьи составы объежать... слабак. нет уважения

Ну дык, и он не из топовой команды, объезжал сопоставимые по классу коллективы.