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Состав велокоманды Astana на Джиро д’Италия-2020

Велокоманда Astana объявила состав на Джиро д’Италия-2020

 

 

  Казахстанская велокоманда Astana представила состав на Джиро д’Италия-2020. На старт 3 октября выйдут 35-летний датский велогонщик Якоб Фульсанг, 24-летний российский велогонщик Александр Власов, 26-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, 23-летний казахстанский велогонщик Юрий Натаров,  22-летний казахстанский велогонщик Вадим Пронский, 33-летний итальянский гонщик Мануэле Боаро, 30-летний итальянский велогонщик Фабио Феллине и 25-летний испанский велогонщик Оскар Родригес.

 

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  Три гонщики из состава – Александр Власов, Вадим Пронский и Юрий Натаров впервые в карьере поедут трёхнедельную велогонку. Оскар Родригес, дважды участвовавший в Вуэльте Испании, дебютирует на Джиро д’Италия.

 

  Для Якоба Фульсанга это будет 15-й в карьере старт на Гранд-туре и второй на Джиро д’Италия после 2016 года, когда датский гонщик в общем зачёте занял 12-е место.

 

  Мигель Анхель Лопес стартует на Джиро д’Италия в третий раз в карьере и третий год подряд, его лучшим результатом было 3-е место в 2018 году. В прошлом году колумбийский гонщик занял на Джиро д’Италия 7-е место.

 

Мануэле Боаро стартует на Джиро д’Италия в 8-й раз в карьере.

 

Состав велокоманды Astana на Джиро д’Италия-2020:

 

Jakob Fuglsang, (Дания)

Manuele Boaro, (Италия)

Fabio Felline, (Италия)

Miguel Lopez, (Колумбия)

Yuriy Natarov, (Казахстан)

Vadim Pronskiy, (Казахстан)

Oscar Rodriguez, (Испания)

Alexander Vlasov, (Россия)

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana Александр Власов Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Юрий

    raspik

    Сегодня, 16:40 | Регистрация: 6.04.2018

    кто за чем едет?

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Комментарии

  • raspik
    Состав велокоманды Astana на Д ... (1)
    raspik-Фото

    кто за чем едет?

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (10)
    patar-Фото

    Только Трек в сердце, хотя Нибали как то блекло выглядел в последних заездах.

  • veloster
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (33)
    veloster-Фото

    Если начнут отменять горы, то преимущества Томаса на разделках вполне хватит.

    Если конечно не упадет, как раньше.

  • Ернат
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (33)
    Ернат-Фото
    ну Фульсанг не плохой раздельщик, я бы сказал выше среднего
  • Ернат
    Флеш Валлонь-2020. Маршрут (3)
    Ернат-Фото

    думаю хирши, он сейчас на хорошей ноге

  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (60)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Интересно, кто в Лотто будет?
    Там же , порядка, 10 чел под увольнение из команды.
    Адам Хансен,марчинский,  Ван дер санде и другие

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (10)
    velodoctor-Фото

    У Инеос не тот состав, чтобы из под их поезда атаковать тошнехонько было. Думаю и Майка тоже должен пробовать и еще кто-то.

  • motte
    Предварительные составы команд ... (60)
    motte-Фото

    Интересно, кто в Лотто будет?

    Там же , порядка, 10 чел под увольнение из команды.

    Адам Хансен,марчинский,  Ван дер санде и другие

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (10)
    Earl57-Фото
    Саймон же обозначил свою тактику на Джиро - привозить как можно больше времени Томасу в горах чтобы тот не смог отыграть это на разделках. А для этого надо атаковать на всех горных этапах без исключения. Эта тактика была им успешно опробована на Тиррено. Естественно, если Саймон будет атаковать, то спокойно смотреть на это никто из генеральщиков не будет.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я за то чтобы явный фаворит на Джиро как можно дольше не проявлялся. Интересней будет смотреть.

    А ситуация с Томасом что то уж очень начинает напоминать предтуровскую ситуацию с Рогличем, когда все прочили ему победу на туре. На мой взгляд как раз, здесь на Джиро, шансы фаворитов более или менее уравновешенны. Вполне возможно что по ходу тура кто-то и вырвется вперед ,но последние этапы, особенно 18 и 20 ,все раставят по своим местам.

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