Велокоманда Astana объявила состав на Джиро д’Италия-2020

Казахстанская велокоманда Astana представила состав на Джиро д’Италия-2020. На старт 3 октября выйдут 35-летний датский велогонщик Якоб Фульсанг, 24-летний российский велогонщик Александр Власов, 26-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, 23-летний казахстанский велогонщик Юрий Натаров, 22-летний казахстанский велогонщик Вадим Пронский, 33-летний итальянский гонщик Мануэле Боаро, 30-летний итальянский велогонщик Фабио Феллине и 25-летний испанский велогонщик Оскар Родригес.

Велокоманда Astana объявила состав на Джиро д’Италия-2020

Три гонщики из состава – Александр Власов, Вадим Пронский и Юрий Натаров впервые в карьере поедут трёхнедельную велогонку. Оскар Родригес, дважды участвовавший в Вуэльте Испании, дебютирует на Джиро д’Италия.

Для Якоба Фульсанга это будет 15-й в карьере старт на Гранд-туре и второй на Джиро д’Италия после 2016 года, когда датский гонщик в общем зачёте занял 12-е место.

Мигель Анхель Лопес стартует на Джиро д’Италия в третий раз в карьере и третий год подряд, его лучшим результатом было 3-е место в 2018 году. В прошлом году колумбийский гонщик занял на Джиро д’Италия 7-е место.

Мануэле Боаро стартует на Джиро д’Италия в 8-й раз в карьере.

Состав велокоманды Astana на Джиро д’Италия-2020:

Jakob Fuglsang, (Дания)

Manuele Boaro, (Италия)

Fabio Felline, (Италия)

Miguel Lopez, (Колумбия)

Yuriy Natarov, (Казахстан)

Vadim Pronskiy, (Казахстан)

Oscar Rodriguez, (Испания)

Alexander Vlasov, (Россия)