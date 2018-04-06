- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 16:32
Велокоманда Astana объявила состав на Джиро д’Италия-2020
Казахстанская велокоманда Astana представила состав на Джиро д’Италия-2020. На старт 3 октября выйдут 35-летний датский велогонщик Якоб Фульсанг, 24-летний российский велогонщик Александр Власов, 26-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, 23-летний казахстанский велогонщик Юрий Натаров, 22-летний казахстанский велогонщик Вадим Пронский, 33-летний итальянский гонщик Мануэле Боаро, 30-летний итальянский велогонщик Фабио Феллине и 25-летний испанский велогонщик Оскар Родригес.
Три гонщики из состава – Александр Власов, Вадим Пронский и Юрий Натаров впервые в карьере поедут трёхнедельную велогонку. Оскар Родригес, дважды участвовавший в Вуэльте Испании, дебютирует на Джиро д’Италия.
Для Якоба Фульсанга это будет 15-й в карьере старт на Гранд-туре и второй на Джиро д’Италия после 2016 года, когда датский гонщик в общем зачёте занял 12-е место.
Мигель Анхель Лопес стартует на Джиро д’Италия в третий раз в карьере и третий год подряд, его лучшим результатом было 3-е место в 2018 году. В прошлом году колумбийский гонщик занял на Джиро д’Италия 7-е место.
Мануэле Боаро стартует на Джиро д’Италия в 8-й раз в карьере.
Состав велокоманды Astana на Джиро д’Италия-2020:
Jakob Fuglsang, (Дания)
Manuele Boaro, (Италия)
Fabio Felline, (Италия)
Miguel Lopez, (Колумбия)
Yuriy Natarov, (Казахстан)
Vadim Pronskiy, (Казахстан)
Oscar Rodriguez, (Испания)
Alexander Vlasov, (Россия)
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