Сепп Кусс заменит Роберта Гесинка в составе команды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2019

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:59
Сепп Кусс вошёл в состав команды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2019
24-летний американский гонщик Сепп Кусс (Sepp Kuss) заменит Роберта Гесинка в составе команды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2019. Роберт Гесинк вынужден пропустить итальянский Гран-тур, так как серьёзно пострадал во время падения на Льеж-Бастонь-Льеж-2019, получив перелом правой ключицы и трещину таза.
Сепп Кусс тренировался на высоте, готовясь к Туру Калифорнии, и не выступал в гонках с теми, кто вошёл в состав на Джиро д’Италия вместе с Приможем Рогличем. Американский гонщик в прошлом году впервые проехал Гран-тур – Вуэльту Испании-2018, где был помощником Стевена Крёйсвейка.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (168)