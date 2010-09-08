Сепп Кусс заменит Роберта Гесинка в составе команды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2019

А вот уже бывшая СКАЙ (хотя какая она бывшая, все велогонщики то остались и спорт.директор тоже)) когда то под ТдФ меняла свой цвет там под всякии акции или просто под гранд тур ибо это "главная вело-выставка сезона" всяких там тех.новинок и прочих аксесуаров как иногда говорил Курдюков. А вот ИНЕОС поедет на франц. ГТ в такой тёмной окраске...всё-таки июнь...жара

Цитата: rude_rider

скай а вот теперь эта Инеос..

Оперативненько и твиттер команды переехал