- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 19:20
Велокоманда Deceuninck-Quick Step объявила состав на Джиро д’Италия-2020
Велокоманда Deceuninck-Quick Step объявила состав на Джиро д’Италия-2020. 22-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда (João Almeida) дебютирует на Гранд-туре в своей первый сезон в профессионалах.
В этом году он финишировал на подиумах Вуэльты Бургоса-2020 (3-е место), Недели Коппи и Бартали-2020 (3-е место), а также стал призёром классики Джиро делл’Эмилия-2020.
Также впервые поедет Гранд-тур 24-летний колумбийский спринтер Альваро Ходж (Alvaro Hodeg). Вместе с ними на старт Джиро д’Италия-2020 3 октября выйдут 26-летний итальянский гонщик Давиде Баллерини, 23-летний датский гонщик Миккель Оноре, 37-летний бельгийский гонщик Ильо Кейссе, 24-летний британский гонщик Джеймс Нокс, 26-летний итальянский гонщик Фаусто Маснада и 31-летний бельгийский гонщик Питер Серри.
Давиде Брамати, спортивный директор команды: «Мы с нетерпением ждём эту Джиро д’Италия, которая пройдёт необычно поздно в сезоне. Старт будет очень трудным, с коварными и сложными этапами, где важно не терять концентрацию внимания. У нас в составе много молодых гонщиков, мы не хотим на них давить. Просто поедем гонку, посмотрим, что получится, поборемся за победу на этапах, что является нашей главной целью в гонке».
Состав велокоманды Deceuninck-Quick Step на Джиро д’Италия-2020:
Joao Almeida, (Португалия)
Davide Ballerini, (Италия)
Alvaro Hodeg, (Колумбия)
Mikkel Honore, (Дания)
Iljo Keisse, (Бельгия)
James Knox, (Великобритания)
Fausto Masnada, (Италия)
Pieter Serry, (Бельгия)
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