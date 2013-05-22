Состав велокоманды Deceuninck – Quick-Step на Джиро д’Италия-2020

Цитата: старт-шоссе 82

Итальянцы опять удивляют. Очень оригинальная подборка и сочетание этапов.

Первый этап ,просто какая-та бобслейная разделка, я думаю результаты будут самые неожиданные.

Третий этап и уже Этна и подьезд гораздо жосче чем был в 2017.

Первый чистый спринт только на этапе № 7

На первой недели, розовая майка может меняться =каждый= день.

Все этапы идут с двумя промежутками, для сравнения ,на туре все этапы были с одним.

На 8-этапе промежуток будет за 15 км до финиша, о-ля-ля.

Ну и дальше все интересней и страшнее самое страшное будет на 18 и 20 этапах.

При такой =оригинально сбалансированной= Джиро, три разделки не дадут большого преимущества раздельщикам.

Мое мнение ,по маршруту, эта Джира должна быть гораздо интересней чем тур, посмотрим какая будет борьба.

Борьба за спринтерскую майку ,будет очень жесткая и результат может всех удивить.



Тяжёлые раздельщики как раз и навезут под спуск , у Томаса хорошие шансы сделать задел уже на первом этапе .