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Состав велокоманды Deceuninck – Quick-Step на Джиро д’Италия-2020

Велокоманда Deceuninck-Quick Step объявила состав на Джиро д’Италия-2020

 

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step объявила состав на Джиро д’Италия-2020.  22-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда (João Almeida) дебютирует на Гранд-туре в своей первый сезон в профессионалах.

 

  В этом году он финишировал на подиумах Вуэльты Бургоса-2020 (3-е место), Недели Коппи и Бартали-2020 (3-е место), а также стал призёром классики Джиро делл’Эмилия-2020.

 

  Также впервые поедет Гранд-тур 24-летний колумбийский спринтер Альваро Ходж (Alvaro Hodeg). Вместе с ними на старт Джиро д’Италия-2020 3 октября выйдут 26-летний итальянский гонщик Давиде Баллерини, 23-летний датский гонщик Миккель Оноре, 37-летний бельгийский гонщик Ильо Кейссе, 24-летний британский гонщик Джеймс Нокс, 26-летний итальянский гонщик Фаусто Маснада и 31-летний бельгийский гонщик Питер Серри.

 

Состав велокоманды Deceuninck – Quick-Step на Джиро д’Италия-2020

 

 

  Давиде Брамати, спортивный директор команды: «Мы с нетерпением ждём эту Джиро д’Италия, которая пройдёт необычно поздно в сезоне. Старт будет очень трудным, с коварными и сложными этапами, где важно не терять концентрацию внимания. У нас в составе много молодых гонщиков, мы не хотим на них давить. Просто поедем гонку, посмотрим, что получится, поборемся за победу на этапах, что является нашей главной целью в гонке».

 

 

Состав велокоманды Deceuninck-Quick Step на Джиро д’Италия-2020:

 

Joao Almeida, (Португалия)

Davide Ballerini, (Италия)

Alvaro Hodeg, (Колумбия)

Mikkel Honore, (Дания)

Iljo Keisse, (Бельгия)

James Knox, (Великобритания)

Fausto Masnada, (Италия)

Pieter Serry, (Бельгия)

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Теги к статье: Deceuninck – Quick-Step Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гранд-тур

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 20:10 | Регистрация: 22.05.2013

    Алмейда и Кнокс могут за белую майку бороться. Интересный состав.

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Комментарии

  • AmLoket
    Предварительные составы команд ... (57)
    AmLoket-Фото

    Цитата: velodoctor
    У Зака точно перелом был? Так смело его на генерал заявили. 

    А что остается делать? Итак сезон летит коту под хвост из-за короны и перелома, а контакта на 2021 год вроде как нет. Надо крутиться, чтобы кому-нибудь понравится и побольше выторговать. В любой момент сезон может быть закончен из-за пандемии.

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (27)
    Гонщик-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Итальянцы опять удивляют. Очень оригинальная подборка и сочетание этапов.
    Первый этап ,просто какая-та бобслейная разделка, я думаю результаты будут самые неожиданные.
    Третий этап и уже Этна и подьезд гораздо жосче чем был в 2017.
    Первый чистый спринт только на этапе № 7
    На первой недели, розовая майка может меняться =каждый= день.
    Все этапы идут с двумя промежутками, для сравнения ,на туре все этапы были с одним. 
    На 8-этапе промежуток будет за 15 км до финиша, о-ля-ля.
    Ну и дальше все интересней и страшнее самое страшное будет на 18 и 20 этапах.
    При такой =оригинально сбалансированной= Джиро, три разделки не дадут большого преимущества раздельщикам. 
    Мое мнение ,по маршруту, эта Джира должна быть гораздо интересней чем тур, посмотрим какая будет борьба.
    Борьба за спринтерскую майку ,будет очень жесткая и результат может всех удивить.
    Тяжёлые раздельщики как раз и навезут под спуск , у Томаса хорошие шансы сделать задел уже на первом этапе .

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (27)
    старт-шоссе 82-Фото
    В случае с Лопесом сработало другое правило: =три недели без команды= ... можно даже сказать четыре, Критериум туда же.
  • levonardo
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (27)
    levonardo-Фото
    Простите, а в чём Лопес добавил?
  • velodoctor
    Состав велокоманды Deceuninck ... (1)
    velodoctor-Фото
    Алмейда и Кнокс могут за белую майку бороться. Интересный состав.
  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (27)
    uran-Фото
    Добавляем в разделке - теряем в горах. Это правило продемонстрировал Лопес на ТДФ. Думаю нечто подобное будет у Томаса.
  • levonardo
    Предварительные составы команд ... (57)
    levonardo-Фото
    Цитата: velodoctor
    У Зака точно перелом был? Так смело его на генерал заявили. 
    "Во время Тур де Франс я сломал ребро, так что мне будет сложно в начале Джиро, так как мне нужно вернуться в гоночный ритм и посмотреть, как там. Но со второй недели я надеюсь быть в хорошей форме и постараюсь выиграть этап"
  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (57)
    velodoctor-Фото

    У Зака точно перелом был? Так смело его на генерал заявили. 

  • jerzyk
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (71)
    jerzyk-Фото

    А латыш Скуинш? 29-ый и 49-ый? Латвия уже не СССР,но гонщиков хороших было очень много!

  • jerzyk
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (71)
    jerzyk-Фото
    Два испанца против одного португальца. И выиграл португалец. А что Вальверде - сам не гам и другому не дам! Одним словом - ПОЦ!

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