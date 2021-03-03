Джордж Беннетт о старте сезона в Европе и целях на Джиро д'Италия-2021

Джордж Беннетт: «Не хочу быть авторитарным капитаном Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2021»

30-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Джордж Беннетт (George Bennett), ставший в феврале чемпионом Новой Зеландии в групповой гонке, стартует на Париж-Ницца-2021, которая будет его первой гонкой сезона в Европе. А его главной целью сезона будет Джиро д’Италия-2021. В итальянском Гран-туре Джордж Беннетт в последний раз участвовал в 2018 году и занял тогда 8-е место. Во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды Джордж Беннетт сказал, что не хотел бы быть единственным лидером, на которого во время Джиро д’Италия-2021 будет работать вся команда.

Photo (c) Team Jumbo-Visma

Джордж Беннетт: «У нас есть молодые ребята. Кроме того, надо будет посмотреть, как станет развиваться Джиро. Мне бы хотелось, чтобы и у них были шансы побороться. Знаете, я не собираюсь быть авторитарным лидером, который требует, чтобы вся команда ехала рядом с ним весь день. Думаю, это круто, что сильные молодые ребята тоже смогут использовать свой шанс.

Обычно я до самого старта Париж-Ницца провожу в Новой Зеландии. Но мы решили «покинуть рай» пораньше и пару недель поработать на вулкане (Тейде, на Тенерифе). Теперь этого требует уровень гонок. Чтобы быть конкурентоспособным генеральщиком или горняком, и если хочешь идти вровень с тремя – четырьмя сильнейшими в гонке, необходимо тренироваться на высоте.

Было немного странно приехать из Новой Зеландии, вернуться сюда и окунуться сразу в обстановку: «О, да, Covid реален». Пришлось немного приспосабливаться, но, в общем, я в порядке.

В последний раз я целенаправленно боролся за общий зачёт на Джиро в 2018. Это был классный опыт. Первые десять дней я был в числе претендентов на подиум, а потом из-за механических проблем, плохого самочувствия и тому подобного я спустился на 8-е место.

После того опыта спрашивал себя, а хватает ли мне сил для такой борьбы? Но потом за последние два года многое поменялось, во многом просто развивался благодаря тренировкам.

Сейчас, если посмотреть результаты прошлого года до того, как я упал на Тур де Франс, видно, что я начал сезон очень сильно – Бургос (где занял 5-е место в общем зачёте), Тур де л’Эн (где тоже финишировал 5-м), Пьемонт (где одержал победу), Ломбардия (где занял 2-е место). Этот блок гонок прошёл отлично.

Команда мне сказала: «Смотри, если поедешь Джиро с такими же показателями, то будешь претендентом, по крайней мере, близко к первым».

Так что, я не знаю. Думаю, смогу побороться, но в то же время глядя на стартовый лист Джиро, вижу Берналя, Пино, Ланду, Бухманна, Ремко. Столько ребят, которые, как и я решили отказаться от Тура и проехать Джиро. Посмотрим. С нетерпением жду, что смогу найти себя».