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Джордж Беннетт о старте сезона в Европе и целях на Джиро д'Италия-2021

Джордж Беннетт: «Не хочу быть авторитарным капитаном Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2021»

 

 

  30-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Джордж Беннетт (George Bennett), ставший в  феврале чемпионом Новой Зеландии в групповой гонке, стартует на Париж-Ницца-2021, которая будет его первой гонкой сезона в Европе. А его главной целью сезона будет Джиро д’Италия-2021. В итальянском Гран-туре Джордж Беннетт в последний раз участвовал в 2018 году и занял тогда 8-е место. Во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды Джордж Беннетт сказал, что не хотел бы быть единственным лидером, на которого во время Джиро д’Италия-2021 будет работать вся команда.

Джордж Беннетт о старте сезона в Европе и целях на Джиро д'Италия-2021

Photo (c) Team Jumbo-Visma

 

   Джордж Беннетт: «У нас есть молодые ребята. Кроме того, надо будет посмотреть, как станет развиваться Джиро. Мне бы хотелось, чтобы и у них были шансы побороться. Знаете, я не собираюсь быть авторитарным лидером, который требует, чтобы вся команда ехала рядом с ним весь день. Думаю, это круто, что сильные молодые ребята тоже смогут использовать свой шанс.

 

  Обычно я до самого старта Париж-Ницца провожу в Новой Зеландии. Но мы решили «покинуть рай» пораньше и пару недель поработать на вулкане (Тейде, на Тенерифе). Теперь этого требует уровень гонок. Чтобы быть конкурентоспособным генеральщиком или горняком, и если хочешь идти вровень с тремя – четырьмя сильнейшими в гонке, необходимо тренироваться на высоте.

 

  Было немного странно приехать из Новой Зеландии, вернуться сюда и окунуться сразу в обстановку: «О, да,  Covid реален». Пришлось немного приспосабливаться, но, в общем, я в порядке.

 

  В последний раз я целенаправленно боролся за общий зачёт на Джиро в 2018. Это был классный опыт. Первые десять дней я был в числе претендентов на подиум, а потом из-за механических проблем, плохого самочувствия и тому подобного я спустился на 8-е место.

 

  После того опыта спрашивал себя, а хватает ли мне сил для такой борьбы? Но потом за последние два года многое поменялось, во многом просто развивался благодаря тренировкам.

 

  Сейчас, если посмотреть результаты прошлого года до того, как я упал на Тур де Франс, видно, что я начал сезон очень сильно – Бургос (где занял 5-е место в общем зачёте), Тур де л’Эн (где тоже финишировал 5-м), Пьемонт (где одержал победу), Ломбардия (где занял 2-е место). Этот блок гонок прошёл отлично.  

 

  Команда мне сказала: «Смотри, если поедешь Джиро с такими же показателями, то будешь претендентом, по крайней мере, близко к первым».

 

  Так что, я не знаю. Думаю, смогу побороться, но в то же время глядя на стартовый лист Джиро, вижу Берналя, Пино, Ланду, Бухманна, Ремко. Столько ребят, которые, как и я решили отказаться от Тура и проехать Джиро. Посмотрим. С нетерпением жду, что смогу найти себя».

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Теги к статье: Джордж Беннетт George Bennett Jumbo-Visma Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • khramtsow
    Алехандро Вальверде может прод ... (2)
    khramtsow-Фото

    Если с чм прокатило, то тут нечего даже делать в токио, нетянет он по отношению к молодежи, там маршрут крутой-то и есть под погачара какого! если б вальверде моложе был? Я считаю что больше ни одной победы у него небудет! и как это грустно небыло то все уходят)

  • AAA
    Алехандро Вальверде может прод ... (2)
    AAA-Фото

    Если еще один Сашка на исходе карьеры Олимпиаду возьмет, будет круто!!!

  • Ser Gio
    Le Samyn-2021 (6)
    Ser Gio-Фото
    А раньше говорили, что у Матье слабая команда. Укатали квиков - идеальный ответ Лефевру на деле :)
  • Earl57
    Le Samyn des Dames-2021 (2)
    Earl57-Фото

    Дык даже 37-летний Хаусслер сказал, что участие в велокроссе в межсезонье много ему дало на шоссе. И пожалел, что не занимался велокроссом смолоду.
    4-е место на минувшем Омлопе. И это в его то годы.

     

    Офф. Сегодня год, как не стало Николя Порталя. 

    https://www.youtube.com/watch?v=OeRb0_nZkEc

  • Ернат
    Тадей Погачар продлил контракт ... (3)
    Ернат-Фото

    По зарплате да, тем более на такой срок если контракт 

  • Freejazz
    Le Samyn des Dames-2021 (2)
    Freejazz-Фото

    Кстати, что у женщин, что у мужчин финиш был похожий. Явный лидер всем везет и тут вдруг из глубины, всех обходя, в одном случае Копецки,в другом - Мерлир. Все таки участие в циклокроссе дало обоим свои результаты (почти шутка).

  • rude_rider
    Тадей Погачар продлил контракт ... (3)
    rude_rider-Фото
    По зп он явно уже один из лидеров.
  • AzaKonta
    Тадей Погачар продлил контракт ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Почему не до 2036 года? 15 лет быстро пролетят
  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Как и для Кампенартса подготовка к ОИ из основы и из запаса - две большие разницы.
    кмк, тут всё может быть проще. Ремко билет заслужил. к тому же его нужно поддержать. поэтому на публику - такая формулировка. а с глазу на глаз между Свеном и Витей - совсем другие слова, понимание и планы. как он выразился про Ремко? - "теоретически пока"

    человек, пусть феномен, всё-таки полгода не катался

    в мае всё будет ясно

  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр: "Волки изолиру ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: RVL
    е знаю с каких пор они стали стаей (может кто напомнит) но в 15ом , они вроде бы ещё так себя не позиционировали. А по сему это и не волки вовсе, и не стая проиграла))

    дада, тогда никаких волков ещё не было. волки точно втроём не отдали-б добычу чужаку

    на самом деле тогда тут в коментах правильно отмечали - будь они умной командой (где был хитрый лис?) - Терпстра и Вандерберг должны были по очереди раздёргивать Стеннарда, а Бонен (как штатный спринтер) у него на колесе спокойно курить до финиша. но нет - формально действуя правильно, поехали каждый за себя

    Лефевр тогда привычно похныкал на скаевца, но признать свою ошибку - а это всего лишь одна своевременно-правильная команда в наушники - не смог.

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