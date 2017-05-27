Стевен Крёйсвейк – капитан команды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2020

Команда Jumbo-Visma ставит целью борьбу за генеральную классификацию на Джиро д’Италия-2020

Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) возглавит велокоманду Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2020. 33-летний нидерландский велогонщик по первоначальному плану команды должен был участвовать в Тур де Франс, но из-за падения на Критериуме Дофине-2020 стартовать на Туре ему было слишком рано. И теперь Стевен Крёйсвейк ставит целью высокий результат на Джиро д’Италия-2020.

Сейчас гонщики, составляющие ядро команды, стартующей на итальянском Гранд-туре, включая Крёйсвейка, готовятся к гонке в тренировочном лагере на высоте, в Тине.

Призёр Тур де Франс прошлого года, Стевен Крёйсвейк надеется выйти на старт Джиро д’Италия-2020 в хорошей форме.

Вместе со Стевеном Крёйсвейком на старт итальянского Гранд-тура 3 октября выйдут 32-летний немецкий гонщик Кристоф Пфингштен (Christoph Pfingsten), 23-летний норвежский велогонщик Тобиас Фосс (Tobias Foss), 26-летний нидерландский велогонщик Кун Бауман (Koen Bouwman), 35-летний немецкий велогонщик Тони Мартин (Tony Martin), 26-летний нидерландский гонщик Антван Толук (Antwan Tolhoek), 25-летнй австралийский велогонщик Крис Харпер (Chris Harper) и 35-летний нидерландский велогонщик Йос ван Эмден (Jos van Emden).

Стевен Крёйсвейк: «Замечаю, что чувствую себя всё лучше. Травма плеча пока не вполне залечена, но тренироваться как следует я могу. Подготовка идёт в верном направлении, с нетерпением жду Джиро. На первой неделе мы должны сразу сконцентрироваться. Третий этап уже финиширует в подъём. На нём я смогу оценить, в какой форме нахожусь. Надеюсь, что буду полностью готов к старту, чтобы мы могли бороться за хороший результат в генеральной классификации».

Адди Энгельс (Addy Engels), спортивный директор команды: «Главная цель – бороться за генеральную классификацию со Стевеном. Команда тоже на этом сконцентрирована. Мы сможем помогать ему по нескольким фронтам. Мы отобрали мощных ребят и тех, кто может проходить подъёмы. Тобиас Фосс и Крис Харпер впервые поедут Гранд-тур.

Первая неделя трудная, поэтому мы должны быть сфокусированы на 100% с первого же дня».

Состав велокоманды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2020:

Steven Kruijswijk, (Нидерланды)

Koen Bouwman, (Нидерланды)

Tobias Svendsen Foss, (Норвегия)

Chris Harper, (Австралия)

Tony Martin, (Германия)

Christoph Pfingsten, (Германия)

Antwan Tolhoek, (Нидерланды)

Jos Van Emden, (Нидерланды)