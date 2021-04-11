Фабио Якобсен об ощущениях после первого дня в велогонке

Фабио Якобсен: «Невероятно счастлив вернуться и благодарю всех за поддержку»

В первый раз после падения 6 августа 2020 года Фабио Якобсен надел гоночный номер и проехал 72,4 км в пелотоне на 1-м этапе Тура Турции-2021. Возвращение 24-летнего нидерландского гонщика команды Deceuninck-Quick Step после страшной травмы стало важным и радостным событием как для него, так и для его товарищей по команде и других гонщиков пелотона, которые подъезжали поприветствовать Фабио Якобсена во время этапа.

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Фабио Якобсен: «Сегодня был по-настоящему прекрасный день. Утром, надевая майку Deceuninck-Quick Step, испытал чувства, которые сложно описать словами после того, как столько месяцев смотрел по телевизору на своих выступающих в гонках товарищей по команде. Я люблю гоняться, мне очень этого не хватало. Поэтому сегодня я так невероятно счастлив.

Мне удобно, что возвращение началось с короткого этапа, где мог снова привыкать к езде в пелотоне. Должен признаться, что сначала, когда они сдвигались то направо, то налево, и когда группа пару раз тормозила, я немного испугался. Но потом всё стало хорошо. Я даже проехал в голову пелотона и посидел на колесе Ильо, который проводил смену, потому что мне хотелось наслаждаться тем, что я еду впереди.

В первой части этапа многие гонщики, некоторые моего возраста, но также те, кто старше, подъезжали ко мне переброситься словами. Это было очень трогательно, когда они говорили мне, как счастливы видеть, что я вернулся, и как они желают мне всего наилучшего. А когда после этапа я проверил телефон, увидел, что мне пришло много сообщений от велогонщиков и болельщиков. От всего сердца хочу всех поблагодарить. Взволнован такой огромной поддержкой в этот особенный день.

Целью сегодня было просто доехать этап, но я даже старался помочь товарищам, когда это было необходимо. Потом за 10 км до финиша я немного потерялся и не смог работать на команду в финале, но горжусь, что завершил первый день в гонке после стольких месяцев. Это даёт мне уверенность, что я буду ехать всё лучше на следующей неделе. С нетерпением жду, как буду больше помогать товарищам по команде на ближайших этапах и наслаждаться каждым моментом в гонке».