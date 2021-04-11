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Фабио Якобсен об ощущениях после первого дня в велогонке

Фабио Якобсен: «Невероятно счастлив вернуться и благодарю всех за поддержку»

 

 

  В первый раз после падения 6 августа 2020 года Фабио Якобсен надел гоночный номер и проехал 72,4 км в пелотоне на 1-м этапе Тура Турции-2021. Возвращение 24-летнего нидерландского гонщика команды Deceuninck-Quick Step после страшной травмы стало важным и радостным событием как для него, так и для его товарищей по команде и других гонщиков пелотона, которые подъезжали поприветствовать Фабио Якобсена во время этапа.

 

Фабио Якобсен об ощущениях после первого дня в велогонке

 

Photo credit: ©Stuart Franklin / Getty Images

Фабио Якобсен об ощущениях после первого дня в велогонке

 

 

  Фабио Якобсен: «Сегодня был по-настоящему прекрасный день. Утром, надевая майку Deceuninck-Quick Step, испытал чувства, которые сложно описать словами  после того, как столько месяцев смотрел по телевизору на своих выступающих в гонках товарищей по команде. Я люблю гоняться, мне очень этого не хватало. Поэтому сегодня я так невероятно счастлив.

 

  Мне удобно, что возвращение началось с короткого этапа, где мог снова привыкать к езде в пелотоне. Должен признаться, что сначала, когда они сдвигались то направо, то налево, и когда группа пару раз тормозила, я немного испугался. Но потом всё стало хорошо. Я даже проехал в голову пелотона и посидел на колесе Ильо, который проводил смену, потому что мне хотелось наслаждаться тем, что я еду впереди.

 

  В первой части этапа многие гонщики, некоторые моего возраста, но также те, кто старше, подъезжали ко мне переброситься словами. Это было очень трогательно, когда они говорили мне, как счастливы видеть, что я вернулся, и как они желают мне всего наилучшего. А когда после этапа я проверил телефон, увидел, что мне пришло много сообщений от велогонщиков и болельщиков. От всего сердца хочу всех поблагодарить. Взволнован такой огромной поддержкой в этот особенный день.

 

  Целью сегодня было просто доехать этап, но я даже старался помочь товарищам, когда это было необходимо. Потом за 10 км до финиша я немного потерялся и не смог работать на команду в финале, но горжусь, что завершил первый день в гонке после стольких месяцев. Это даёт мне уверенность, что я буду ехать всё лучше на следующей неделе. С нетерпением жду, как буду больше помогать товарищам по команде на ближайших этапах и наслаждаться каждым моментом в гонке».

 

 

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Турции-2021. Этап 1 (10)
    VeloVelo-Фото

    Задача, она же цель, одна, как у всех нас в нашей стране - не потонуть в это смутное время, продержаться до лучших времен.

  • VeloVelo
    Тур Турции-2021. Этап 1 (10)
    VeloVelo-Фото

    Ну вы ж не смотрели, признайтесь )) Его Ходж "развез" так, что метров за 300 Кэв уже не на что не претендовал.

  • sqrudgmcduck
    Тур Турции-2021. Этап 1 (10)
    sqrudgmcduck-Фото

    Кто то может объяснить, какие задачи и цели у команды ГазпромРусвело ? Лучший из них на 62 месте, насколько я понял. 

  • tds
    Тур Турции-2021. Этап 1 (10)
    tds-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Кевендиш снова пролетает мимо кассы. Нет у него уже хорошего рывка.
    Они с Жодем чють не легли на последнем повороте.
  • Николай Н.
    Тур Турции-2021. Этап 1 (10)
    Николай Н.-Фото

    Кевендиш снова пролетает мимо кассы. Нет у него уже хорошего рывка.

  • SportSpirit
    Тур Турции-2021. Этап 1 (10)
    SportSpirit-Фото

    Это ой) 

     

    Посмотрела видео (без комментаторов) завершающих 3 км: победитель и его развозящие ((наверное, пока рано учить их имена) просто больше других хотели! Тот, который выиграл, финишировал с рыком запредельного усилия метров за 150-200. 

     

    Квики и Фениксы по ходу мониторили только друг друга, не ожидая, что чей-то поезд может оказаться более тяговитым. 

  • Brodyazhnik
    Тур Страны Басков-2021. Этап 6 (25)
    Brodyazhnik-Фото

    Перечитал комментарии к итогам 4-го этапа. Очередной раз восхитился "аналитикой" :)

  • ararat
    Тур Турции-2021. Этап 1 (10)
    ararat-Фото
    Сколько лет, сколько зим Грайпель))
  • close2you
    Тур Турции-2021. Этап 1 (10)
    close2you-Фото
    Нет, групповой спринт ))
  • DenisRodikov
    Тур Турции-2021. Этап 1 (10)
    DenisRodikov-Фото

    Это отрыв что ли выиграл?

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