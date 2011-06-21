Александр Власов сошёл с Джиро д’Италия-2020 на 2-м этапе

Дебютант Джиро д’Италия Александр Власов сошёл со своего первого Гранд-тура на 2-м этапе за 70 км до финиша. Велокоманда Astana сообщает, что у 24-летнего российского велогонщика возникли проблемы с желудком.

После схода Мигеля Лопеса, упавшего на 1-м этапе, и Александра Власова команда Astana продолжает Джиро д’Италия-2020 с шестью гонщиками.