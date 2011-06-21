VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Александр Власов сошёл с Джиро д’Италия-2020 на 2-м этапе

  Александр Власов сошёл с Джиро д’Италия-2020 на 2-м этапе

 

 

  Дебютант Джиро д’Италия Александр Власов сошёл со своего первого Гранд-тура на 2-м этапе за 70 км до финиша. Велокоманда Astana сообщает, что у 24-летнего российского велогонщика возникли проблемы с желудком.

 

После схода Мигеля Лопеса, упавшего на 1-м этапе, и Александра Власова команда Astana продолжает Джиро д’Италия-2020 с шестью гонщиками.

 

Александр Власов сошёл с Джиро д’Италия-2020 на 2-м этапе

Александр Власов сошёл с Джиро д’Италия-2020 на 2-м этапе

 

 

Александр Власов сошёл с Джиро д’Италия-2020 на 2-м этапе

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Александр Власов Astana Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 16:26 | Регистрация: 14.12.2015

    Удар под дых! 
    Якоб, держись!

    Едем дальше! 

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 16:39 | Регистрация: 8.07.2017

    Что произошло?!

     

    Под проблемой с желудком маскируют короновирус? 

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити

  3. M-07

    Сегодня, 18:07 | Регистрация: 27.05.2017

    Очень жаль.

  4. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 18:11 | Регистрация: 23.05.2017

    Прям беда беда. Интересно, на Вуэльту(если состоится), смогут заявить?

  5. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 18:14 | Регистрация: 21.06.2011

    Да что ж такое? Столько было надежд на Сашу и не без оснований. Мог бы пару этапов спокойно зацепить да и в генерале минимум на пятерку претендовал. Вот уж разочарование и для него, и для болельщиков...

  6. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 18:17 | Регистрация: 24.12.2017

    Очень, очень жаль

  7. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 18:21 | Регистрация: 15.04.2018

    Астане не повезло,Фульса обезоружили! Придётся теперь за всю команду отрабатывать

  8. Имя: Сергей

    SSS

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 25.05.2015

    Том в свое время просто присел на обочине и поехал дальше бороться. А этот не боец!

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 18:43 | Регистрация: 27.08.2018

      Вы диагноз по картинке ставите? Давайте не будем заранее ярлыки развешивать. Да, кстати если на картинку посмотреть - у Власова сверху, а не снизу клапан пробило, а это уже так просто не успокаивается.

  9. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 4.05.2017

    Цитата: SSS
    Том в свое время просто присел на обочине и поехал дальше бороться. А этот не боец!

    Хотел грубо ответить, но сдержался. Боец и еще какой!

  10. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 18:47 | Регистрация: 20.11.2012

    В инете столько сильных, волевых, успешных людей. Все бойцы и молодцы.

    1. Имя: Сергей

      SSS

      Сегодня, 18:58 | Регистрация: 25.05.2015

      Причем здесь интернет? Я пример из пелотона привел. Том стравил клапан и поехал дальше, а этот сел в техничку. И это проходной этап, а не решающий горный!

      Это юг Италии, там много всякого дерьма. ЧТо-то сожрал и п...ц!

  11. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 18:52 | Регистрация: 22.09.2020

    Блин, че за не везение, сегодня уже на финише, фульсанг один было, теперь все, на равнине будут подстраховка, в горах, придется ему одному 



    надеюсь Власова и Лопеса на вуэльту будут заявлять, хоть там отстрелят 

  12. Имя: Ilmars

    salomon

    Сегодня, 18:54 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: SSS
    Том в свое время просто присел на обочине и поехал дальше бороться. А этот не боец!
    Сядь на вел и покажи чего стоишь, болтун!!!

    1. Имя: Сергей

      SSS

      Сегодня, 19:00 | Регистрация: 25.05.2015

      Пшелнах, чучело! Я свое отъездил, могу на других посмотреть.

  13. Имя: Глеб Терентьев

    Giant72

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 29.09.2014

    Цитата: SSS
    Пшелнах, чучело! Я свое отъездил, могу на других посмотреть.
    А что, любую желудочную боль можно вылечить стравливанием клапана? А если спазм? Рвота? Отравление в конце концов (а не несварение).

    Цитата: Giant72
    Цитата: SSS
    Пшелнах, чучело! Я свое отъездил, могу на других посмотреть.
    А что, любую желудочную боль можно вылечить стравливанием клапана?А если спазм? Рвота? Отравление в конце концов (а не несварение).
    Я например вовремя велосипедной карьеры, мог блевать на ходу. И что теперь, писать подобные комменты в адрес Власа, мол "мог бы и на ходу, чё такого то"?

  14. Бакеша

    Сегодня, 19:44 | Регистрация: 1.02.2018

    Короче, Джиро для Астаны уже пошло не по плану...

  15. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 20:51 | Регистрация: 22.09.2020

    да, всего шесть гонщиков осталось(((( Теперь главное Фульсанга беречь надо

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

7 октября 2020

De Brabantse Pijl

11 октября 2020

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

11 октября 2020

Paris - Tours Elite

14 октября 2020

Scheldeprijs

18 октября 2020

Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

25 октября 2020

Paris-Roubaix

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Ернат
    Александр Власов сошёл с Джиро ... (18)
    Ернат-Фото

    да, всего шесть гонщиков осталось(((( Теперь главное Фульсанга беречь надо

  • Ернат
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (11)
    Ернат-Фото

    У Сагана было видно, форма не та, какой то тяжелый был на финише, бледная тень прошлого сагана

  • motte
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (28)
    motte-Фото

    It was on my wishlist to win a monument, and I’m super happy that I managed to do it.”

    Это слова роглича, так что он шёл и стартовал на победу...силен парень.

  • GTX
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (28)
    GTX-Фото
    Небольшая компенсация Рогличу за тур, Филип ещё тот кадр
  • SportSpirit
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (28)
    SportSpirit-Фото

    Погачар своими высказываниями перед групповой гонкой ЧМ нашаманил-таки Рогличу "сказку") 

     

    Эпичный финиш, конечно!) 

     

     

  • Freejazz
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    Freejazz-Фото
    А Астане это нужно? Если это экономия средств - то да, возможный вариант.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото
    Пока на Джиро побеждают только итальянцы. Хорошо пошёл Улисси, было видно что не отдаст победу. Ганна ещё на денёк в розовом)
    Цитата: patar
    ))))
    Цитата: Earl57
    Саган горный король

    Новое амлуа?
    Может Саган хотел горняцкую майку ещё после первого этапа)) Удалось на втором) Зрим завтра эпохальное событие: на горном этапе своего первого итал.ГТ Пэто будет колесить в майке горного короля!!
  • Бакеша
    Александр Власов сошёл с Джиро ... (18)
    Бакеша-Фото
    Короче, Джиро для Астаны уже пошло не по плану...
  • Nesh
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (28)
    Nesh-Фото

    Было видно как Хирши фальшивил на сменах, судьба за это его наказала. Думал взять всех тепленькими а не тут то было.

  • Giant72
    Александр Власов сошёл с Джиро ... (18)
    Giant72-Фото
    Цитата: SSS
    Пшелнах, чучело! Я свое отъездил, могу на других посмотреть.
    А что, любую желудочную боль можно вылечить стравливанием клапана? А если спазм? Рвота? Отравление в конце концов (а не несварение).

    Цитата: Giant72
    Цитата: SSS
    Пшелнах, чучело! Я свое отъездил, могу на других посмотреть.
    А что, любую желудочную боль можно вылечить стравливанием клапана?А если спазм? Рвота? Отравление в конце концов (а не несварение).
    Я например вовремя велосипедной карьеры, мог блевать на ходу. И что теперь, писать подобные комменты в адрес Власа, мол "мог бы и на ходу, чё такого то"?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 октября

Michal Paluta (CCC Team)

Julien Simon (Total Direct Energie)

Markus Hoelgaard (Uno-X Team)

5 октября

Rui Costa (UAE Team Emirates)

Kyle Murphy (Rally - UHC Cycling)

6 октября

Louis Vervaeke (Alpecin Fenix)

Ulugbek Saidov (Team Novo Nordisk)

Julian Mertens (Sport Vlaanderen - Baloise)

7 октября

Gorka Izagirre (Astana Pro Team)

Nicola Venchiarutti (Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (30)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)