- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 16:23
Александр Власов сошёл с Джиро д’Италия-2020 на 2-м этапе
Дебютант Джиро д’Италия Александр Власов сошёл со своего первого Гранд-тура на 2-м этапе за 70 км до финиша. Велокоманда Astana сообщает, что у 24-летнего российского велогонщика возникли проблемы с желудком.
После схода Мигеля Лопеса, упавшего на 1-м этапе, и Александра Власова команда Astana продолжает Джиро д’Италия-2020 с шестью гонщиками.
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