Джордж Беннетт – капитан команды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2020

Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «У Джорджа Беннетта большой потенциал»

29-летний новозеландский гонщик Джордж Беннетт (George Bennett) возглавит команду Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2020. За свою карьеру Беннетт принял участие в 11 Гранд-турах, а его лучшим результатом в общем зачёте стало 8-е место на Джиро д’Италия в 2018 году. В октябре 2019 года Джорджу Беннетту была проведена операция из-за синдрома «скользящего ребра», который несколько лет мешал ему выступать в полную силу.

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma в интервью Cyclingnews сказал, что верит в потенциал Джорджа Беннетта. На итальянском Гранд-туре команда Jumbo-Visma также будет делать ставку на спринтерские этапы, где за победы поборется Дилан Груневеген.

Мерейн Зееман: «Джордж Беннетт чётко обозначил свои амбиции. Он нацелен на Олимпийские игры. Для него это важно. Мы разработали ему план выступлений и будем работать в этом направлении. Это также даёт нам шанс взять его на Джиро д’Италия.

Конечно, у него нет такого списка достижений как у Дюмулина или Роглича. Но мы считаем, что у Джорджа большой потенциал. Мы верим, что он сможет очень хорошо выступить. Да, он не фаворит на Джиро, но мы связываем с ним наши надежды.

Сначала мы разработали стратегию на Тур де Франс, а потом отобрали гонщиков на другие гонки. Как только собрали команду, начали заниматься вопросами подготовки. Теперь для всех гонщиков составлен предварительный план, в составлении которого приняли участие все тренеры. Вся эта работа заняла около двух месяцев, но теперь у нас всё более менее определено. Мы хотели сделать такой план, в котором были бы активно заинтересованы все члены команды».