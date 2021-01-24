Дилан Груневеген: «Надеюсь снова найти своё место в пелотоне»

Дилан Груневеген предпочёл не принимать участие в Джиро д’Италия и Тур де Франс-2021

Велокоманда Jumbo-Visma составила предварительный календарь велогонок Дилана Груневегена, который сможет вернуться в соревнования 7 мая 2021 года.

27-летний нидерландский спринтер был отстранён от гонок на 9 месяцев после того, как стал причиной падения Фабио Якобсена (Deceuninck-Quick Step) на 1-м этапе Тура Польши-2020. Первой гонкой Дилана Груневегена должен стать Тур Венгрии, который пройдёт с 12 по 16 мая.

В заявлении команды Jumbo-Visma говорится: «Груневеген и команда предпочли выбрать календарь, не включающий Тур де Франс или Джиро д’Италия. Первыми велогонками станут Тур Венгрии и Тур Норвегии».

Дилан Груневеген: «Надеюсь, что смогу найти своё место в пелотоне и снова получать удовольствие от участия в гонках. Мы много говорили об этом. Много чего случилось, мы должны принимать это во внимание при моём возвращении. Конечно, я надеюсь спринтовать за победой, но самое важное, я должен снова найти своё место в пелотоне.

Я был не прав, отклоняясь от линии. Также удивляюсь, как это получилось. Конечно, я виню себя за то, что случилось. Старался восстановить свои мысли в том спринте. Можно его постоянно пересматривать, но каждый раз возникает шок от увиденного. Последствия падения были чудовищными, потому что спринт проходил на скорости более 80 км/ч. Хаос после был ужасным. Всё случилось неосознанно, мне очень плохо, когда думаю об этом».

Предварительный календарь велогонок Дилана Груневегена на 2021 год:

Tour de Hongrie;

Tour of Norway;

Rund um Köln;

ZLM Tour;

Dutch championship;

Tour de Wallonnie;

Tour of Denmark;

Hamburg Cyclassics;

BinckBank Tour;

Gooikse Pijl;

Münsterland Giro;

Tour of Guangxi