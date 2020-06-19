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Дилан Груневеген: «Джиро д’Италия – моя главная цель»

Дилан Груневеген дебютирует на Джиро д’Италия

 

 

  Дилан Груневеген собирается дебютировать на Джиро д’Италия-2020, которая является его главной целью на этот сезон. Об этом 26-летний нидерландский спринтер команды Jumbo-Visma сказал в интервью Stomphorst. Дилан Груневеген за свою карьеру четыре года подряд  (с 2016) участвовал в Тур де Франс, где выиграл четыре этапа.

 

 

  Дилан Груневеген: «Джиро остаётся моей главной целью, как и было с начала сезона, хотя весь календарь гонок поменялся. Впереди три напряжённых месяца. Пока что неясно, с какой гонки я начну сезон, скоро мы об этом обьъявим.

 

  Обычно мои развозящие – Майк Тёниссен и Амунд Янсен. Но теперь они поедут классики, так что развоз у меня будет немного другим. Но я уверен, что смогу побеждать и с другими ребятами.

 

  Очень хочется вернуться в гонки. Мне их ужасно не хватает. Особенно не хватает команды, прикалывания номера перед стартом, ритма гонок, и так далее. Нам в Нидерландах повезло, что мы могли тренироваться на дороге. И командные соревнования в интернете тоже были интересными и хорошо организованными. Они помогли мне оставаться в тонусе. Ещё я был занят доставкой продуктов, а также анализировал свои спринты. В основном изучал те, где всё шло хорошо, но также смотрел, что шло неправильно. Извлёк из этого уроки. Надо всегда концентрироваться на том, что можно улучшить. Это позволяет оставаться внимательным и нацеленным на победу».

 

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гранд-тур

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Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • AvA
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    AvA-Фото

    Нынешний велосезон уж точно особенный!

    Мало того, что из-за "короны" всё поотменялось и попереносилось, так ещё и целая куча потенциальных и свершившихся переходов ещё до 01 августа, при чём не только гонцов, но и железных коней!

    Пишут, что:

    1. Оомен и Келдерман переходят из Санвеба в Джамбо (при чём именно Оомен якобы поддержал прошлогоднюю миграцию в этом направлении Тома!)

    2. Санвеб пытается подписать Барде, который должен привести вслед за собой Шереля.

    3. Джамбо теряет ДеПлюса, который уходит на 3 года на большие деньги в Инеос. При чём гонщик хотел остаться в прошлой команде, но предложение было "слишком хорошим".

    4. Цервело хочет стать поставщиком велосипедом для Джамбо. С Бианчи у Джамбо заканчивается коннтракт в этом году. Итальянцы хотели бы его продлить, но у канадцев "жирнее" пакет с предложением. Есть вероятность, что Цервело будет спонсоровать две комады, но она очень низка. Санвеб ещё не определился с выбором, будет это Цервело или какой-то другой производитель.

     

    "Всё смешалось в доме Облонских" (с) Толстой Л.Н.

  • Гонщик
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    Первоистоником сообщений о переговорах Фрума с израильтянами называют "Tuttobici". Итальянцы говорят, что инфа у них "из окружения, близкого к гонщику". И это ключевой момент.
    Фрум старается подписать новый контакт до начала Тур де Франс. И это понятно - если Фрум ничего не выиграет на Туре, его трансферная цена упадет в разы. Засада в том, что это понимают и генеральные менеджеры всех команд. И никто не хочет подписать гонщика на 3 года с годовой зарплатой в 5 млн евро, а потом обнаружить, что он уже не способен побеждать на ГТ. Какими бы не были его прошлые достижения. Это бизнес и лишних денег ни у кого нет.
    О своей так называемой трансферной цене , он меньше всего сейчас переживает , пусть думают те , кто захочет заплатить кучу бабла не только за Фрумми , но и соот-ющих грегари , вело точно не бизнес .

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT о ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну я думаю, эта информация точно есть в УЦИ, там прото с улицы, майку не регистрируют для команды протур. Думаю в ближайшие дни мы увидим развитие событий.
  • Earl57
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT о ... (8)
    Earl57-Фото
    То есть опять все со слов Гадзелли. Испанцы бы в подтверждение своих слов фото контракта опубликовали.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT о ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    На самом деле все просто. Испанцы решили, что становясь титульным спонсором, они автоматом становятся владельцами лицензии. Они не сами переговоры с Райаном вели, а Гадзелли договаривался от их лица. И заверил их, что все на !00%. Теперь остается только гадать, что испанцам пообещал Гадзелли. Гадзелли, а не Райан. И кто кого не понял. Итальянец то знает, что титульное спонсорство - это одно, а лицензия - совсем другое. И цена лицензии совсем другая.
    Когда Райан заподозрил неладное, решил внести ясность, что продавать лицензию не собирается. Испанцы возмутились и заявили, что хотят стать владельцами команды, а не просто спонсорами. Тогда Райан просто отказался от сделки. Он то хотел немного облегчить финансовое бремя. На самом деле австралиец заслуживает уважения. Несмотря на кризис, он пообещал обеспечивать команду и в 2021 году, до тех пор, пока не найдут других спонсоров.
    Контракт подписан, еще 5июня, в контракте оговаривается что новый спонсор с 2021 года становится владельцем. Договор был подписан между Бананом и Представителями нового спонсора Как между организациями спортдименшион(??) и мануэлла репартдепорт. Еще в прошлом году. Райаном были переданы права Баннану с правом контрактов Подписание и возобновления. На данный момент все гонщики и персонал были подписаны с организацией которой владел Баннан на 100% а та в свою очередь пользовалась лицензией Мичелтон Скотт. Гонщики машины, техника вся уже сняты старые лого и перклеены на новые. С 1июля зарплаты платит уже новый спонсор. У организацииББаннана были не подписаны 10 человек, остальные скконтрактами новая организация подписала абсолютно всех от персонала до гонщиков. Так же проплачены в уци банковские гарантии. Баннан Остается менеджером. До 2024.Это слова Гврдзелли Вчера в 23 Часа. Баннан и Гардзелли разводят руками, контракт подписан и его нужно выполнять. Какое может быть развитие событий? У Райана лицензия у Фундации гонщики персонал и инвентарь. Как по мне им Придется договариваться. уци выдаст еще одну лицензию что бы не терять спонсора а Райану придется искать персонал и гонцов???

    После,, в прошлом году,, читать без точки, извините

    Тем временем Уци рассмотрело заявку от Фундации и приняла дизайн маек вместо вместо дизайна Мичелтон. Испанская ла марка сайт

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Earl57
    На самом деле все просто. Испанцы решили, что становясь титульным спонсором, они автоматом становятся владельцами лицензии. Они не сами переговоры с Райаном вели, а Гадзелли договаривался от их лица. И заверил их, что все на !00%. Теперь остается только гадать, что испанцам пообещал Гадзелли. Гадзелли, а не Райан. И кто кого не понял. Итальянец то знает, что титульное спонсорство - это одно, а лицензия - совсем другое. И цена лицензии совсем другая.
    Когда Райан заподозрил неладное, решил внести ясность, что продавать лицензию не собирается. Испанцы возмутились и заявили, что хотят стать владельцами команды, а не просто спонсорами. Тогда Райан просто отказался от сделки. Он то хотел немного облегчить финансовое бремя. На самом деле австралиец заслуживает уважения. Несмотря на кризис, он пообещал обеспечивать команду и в 2021 году, до тех пор, пока не найдут других спонсоров.
    Контракт подписан, еще 5июня, в контракте оговаривается что новый спонсор с 2021 года становится владельцем. Договор был подписан между Бананом и Представителями нового спонсора Как между нью глобал сайклинг. (??) и мануэлла репартдепорт. Еще в прошлом году Райаном были переданы права Баннану с правом контрактов Подписание и возобновления. На данный момент все гонщики и персонал были подписаны с организацией которой владел Баннан на 100% а та в свою очередь пользовалась лицензией Мичелтон Скотт. Гонщики машины, техника вся уже сняты старые лого и перклеены на новые. С 1июля зарплаты платит уже новый спонсор. У организацииББаннана были не подписаны 10 человек, остальные скконтрактами новая организация подписала абсолютно всех от персонала до гонщиков. Так же проплачены в уци банковские гарантии. Баннан Остается менеджером. До 2024.Это слова Гврдзелли Вчера в 23 Часа. Баннан и Гардзелли разводят руками, контракт подписан и его нужно выполнять. Какое может быть развитие событий? У Райана лицензия у Фундации гонщики персонал и инвентарь. Как по мне им Придется договариваться. уци выдаст еще одну лицензию что бы не терять спонсора а Райану придется искать персонал и гонцов???

    После,, в прошлом году,, читать без точки, извините

    Тем временем Уци рассмотрело заявку от Фундации и приняла дизайн маек вместо вместо дизайна Мичелтон. Испанская ла марка сайт
  • Yuriy 17
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    Конечно, за примерно 5 миллионов долларов за сезон надо переходить в такую команду.

     

    Только без сильных помощников шансы на победу в Тур де Франс будут равны нулю.

    Хотя их и так немного. 

  • close2you
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    close2you-Фото
    Цитата: AvA
    да у него много таких...
    Фрум - сбитый лётчик
    Том - вчерашний день
    Саган - победы позади

    но!!!
    только Ленин Лопес такой молодой,
    И юный — Октябрь впереди!

    biggrin
    Ахахах))) спасибо, посмеялся !))
  • Earl57
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    Earl57-Фото

    Первоистоником сообщений о переговорах Фрума с израильтянами называют "Tuttobici". Итальянцы говорят, что инфа у них "из окружения, близкого к гонщику". И это ключевой момент.

    Фрум старается подписать новый контакт до начала Тур де Франс. И это понятно - если Фрум ничего не выиграет на Туре, его трансферная цена упадет в разы. Засада в том, что это понимают и генеральные менеджеры всех команд. И никто не хочет подписать гонщика на 3 года с годовой зарплатой в 5 млн евро, а потом обнаружить, что он уже не способен побеждать на ГТ. Какими бы не были его прошлые достижения. Это бизнес и лишних денег ни у кого нет.

  • Earl57
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT о ... (8)
    Earl57-Фото

    На самом деле все просто. Испанцы решили, что становясь титульным спонсором, они автоматом становятся владельцами лицензии. Они не сами переговоры с Райаном вели, а Гадзелли договаривался от их лица. И заверил их, что все на !00%. Теперь остается только гадать, что испанцам пообещал Гадзелли. Гадзелли, а не Райан. И кто кого не понял. Итальянец то знает, что титульное спонсорство - это одно, а лицензия - совсем другое. И цена лицензии совсем другая.

    Когда Райан заподозрил неладное, решил внести ясность, что продавать лицензию не собирается. Испанцы возмутились и заявили, что хотят стать владельцами команды, а не просто спонсорами. Тогда Райан просто отказался от сделки. Он то хотел немного облегчить финансовое бремя. На самом деле австралиец заслуживает уважения. Несмотря на кризис, он пообещал обеспечивать команду и в 2021 году, до тех пор, пока не найдут других спонсоров.

  • Ice
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Трек Сегафредо вроде всегда был аэродромом для сбитых летчиков. И Ричи Порт его пожизненный колесник заждался.)))
    Эти хоть полетали, Простомен на взлете об землю бабахнулся и с тех пор все не может набрать высоту)))

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
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