Дилан Груневеген рассказал об угрозах, которые получал после падения Фабио Якобсена

Дилан Груневеген рассказал об угрозах в свой адрес после инцидента с Фабио Якобсеном

После падения Фабио Якобсена во время спринта на 1-м этапе Тура Польши-2020 Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) как виновник инцидента через несколько дней после случившегося начал получать в свой адрес и в адрес своей семьи угрозы, из-за чего ему пришлось обратиться в полицию. Об этом нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma рассказал только сейчас в интервью журналу Helden.

Дилан Груневеген: «Это были настолько реальные и серьёзные угрозы, что через несколько дней после падения мы позвонили в полицию. Следующие недели полиция дежурила у наших дверей. Мы больше не могли уходить из дома, когда хотели. Если мне надо было выйти даже на минуту, со мной находился офицер полиции, чтобы ничего не случилось.

По почте мы получили написанное от руки письмо, в котором лежала верёвочная петля. Они написали, чтобы мы позже повесили на ней своего ребёнка. Когда читаешь такое, видишь этот кусок верёвки, приходишь в ужас. Эта угроза стала для меня решающим фактором, когда я понял, что больше так продолжаться не может. Увидев эти письма, полиция сразу начала действовать.

Конечно, такое сильно влияет. Что происходит? Как такое возможно? В каком больном мире мы живём? Все самые безумные мысли проносятся в голове. В тот период даже просто встать с кровати было довольно сложной задачей.

Сначала всем телом чувствуешь шок. У нас дома была сигнализация, и внезапно как раз в тот период она перестала работать. Тогда начинаешь думать о самом страшном. Пару раз сигнализация срабатывала по ошибке, когда я просто забывал выключить её утром, но это пугало.

Помню, вечером мы поехали на ужин с моими родителями. На дороге ехавшая позади машина начала сигналить, а затем обогнала там, где это было просто невозможно. Накатила паника. Позже он просто повернул направо, ничего плохого не случилось. Но ты начинаешь представлять себе то, чего на самом деле нет».

Срок дисквалификации Дилана Груневегена заканчивается 7 мая 2021 года, его первой велогонкой должен стать Тур Венгрии.