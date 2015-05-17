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Дилан Груневеген рассказал об угрозах, которые получал после падения Фабио Якобсена

Дилан Груневеген рассказал об угрозах в свой адрес после инцидента с Фабио Якобсеном

 

 

Дилан Груневеген рассказал об угрозах, которые получал после падения Фабио Якобсена  После падения Фабио Якобсена во время спринта на 1-м этапе Тура Польши-2020 Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) как виновник инцидента через несколько дней после случившегося начал получать в свой адрес и в адрес своей семьи угрозы, из-за чего ему пришлось обратиться в полицию. Об этом нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma рассказал только сейчас в интервью журналу Helden.

 

  Дилан Груневеген: «Это были настолько реальные и серьёзные угрозы, что через несколько дней после падения мы позвонили в полицию. Следующие недели полиция дежурила у наших дверей. Мы больше не могли уходить из дома, когда хотели. Если мне надо было выйти даже на минуту, со мной находился офицер полиции, чтобы ничего не случилось.

 

  По почте мы получили написанное от руки письмо, в котором лежала верёвочная петля. Они написали, чтобы мы позже повесили на ней своего ребёнка. Когда читаешь такое, видишь этот кусок верёвки, приходишь в ужас. Эта угроза стала для меня решающим фактором, когда я понял, что больше так продолжаться не может. Увидев эти письма, полиция сразу начала действовать.

 

  Конечно, такое сильно влияет. Что происходит? Как такое возможно? В каком больном мире мы живём? Все самые безумные мысли проносятся в голове. В тот период даже просто встать с кровати было довольно сложной задачей.

 

  Сначала всем телом чувствуешь шок. У нас дома была сигнализация, и внезапно как раз в тот период она перестала работать. Тогда начинаешь думать о самом страшном. Пару раз сигнализация срабатывала по ошибке, когда я просто забывал выключить её утром, но это пугало.

 

  Помню, вечером мы поехали на ужин с моими родителями. На дороге ехавшая позади машина начала сигналить,   а затем обогнала там, где это было просто невозможно. Накатила паника. Позже он просто повернул направо, ничего плохого не случилось. Но ты начинаешь представлять себе то, чего на самом деле нет».

 

Срок дисквалификации Дилана Груневегена заканчивается 7 мая 2021 года, его первой велогонкой должен стать Тур Венгрии.

 

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:48 | Регистрация: 17.05.2015

    Ничего необычного - для нашего времени. Да хотя бы стоит почитать некоторые комментарии на этом сайте - сколько нетерпимости и раздражения,  иногда и просто злобы - и только из-за неприятия чужого мнения. А частенько - просто СПОКОЙНОЕ желание сделать гадость, оскорбить... Что же говорить об инциденте с Груневегеном и Якобсеном ? Ничего необычного - для нашего времени...

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Дилан Груневеген рассказал об ... (1)
    Адриен-Фото

    Ничего необычного - для нашего времени. Да хотя бы стоит почитать некоторые комментарии на этом сайте - сколько нетерпимости и раздражения,  иногда и просто злобы - и только из-за неприятия чужого мнения. А частенько - просто СПОКОЙНОЕ желание сделать гадость, оскорбить... Что же говорить об инциденте с Груневегеном и Якобсеном ? Ничего необычного - для нашего времени...

  • uran
    Джон Дегенкольб о конкуренции ... (3)
    uran-Фото
    Очень недооценённый гонщик по моему. Вечно или падение или ещё что мешает выступать на все 100.
  • Earl57
    Фабио Ару отказался от участия ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Да там сам чемпионат мира под угрозой отмены...может тоже перенесут.

    Уже подтвердили, что не будут отменять или переносить. Побольше полицейских в оцепление для защиты от зрителей - и все ОК!

    Вон австралийцы отменили Тур Даун Андер - но только для иностранцев отменили. Назвали его фестивалем и бодро гоняются. На днях Ричи снова победил на своей любимой Вилунге.

    Испанцы сказали, что не будут публиковать маршрут Валенсианы, только укажут где старты и финиши этапов. Это для того, чтобы люди не знали где будет проходить гонка и не собирались у дороги.

    По нынешним временам зрители самые главные враги велоспорта...

  • EL-Fenomeno
    Фабио Ару отказался от участия ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да там сам чемпионат мира под угрозой отмены...может тоже перенесут.

    Цитата: Astanaforever
    Внутреннее сыкло сработало.

    Я понимаю ваши чувства, ибо ФА выступал (классно) в свое время за вашу любимую команду, но уважайте и чувства мнение других, в данном случае его личное решение и такой выбор
     

  • sashaney
    Директор велокоманды Israel St ... (2)
    sashaney-Фото

    Победа на Тур де Франс-2021 – не то, что мы обязательно должны добиться.
    Кьелль Карлстрём подчеркнул, что роль Фрума в команде Israel Start-Up Nation не только в том, чтобы бороться за победу на Гранд-турах

    Всё, что нужно знать о будущем шкипера-спортсмена.

  • greyshark
    Спортивный директор велокоманд ... (13)
    greyshark-Фото

    Вполне ожидаемый сухой дипломатичный комментарий. "Ля-ля, Том профи, ля-ля, Тому тяжело, мы поддерживаем"... На самом деле чистой воды непрофессионализм и наплевательство на интересы команды. Тяжело тебе? Уйди и не занимай чье-то место. Или доработай контракт и вали свободным агентом. А с такими закидонами и самокопаниями Дюмолану книжки надо писать, а не профессиональным спортом заниматься!

  • Ice
    Джон Дегенкольб о конкуренции ... (3)
    Ice-Фото

    Работяга от велоспорта, ни одной победы не одержал на халяву, все заслужил.

  • levonardo
    Фабио Ару отказался от участия ... (5)
    levonardo-Фото
    Лучше бы у вас внутренний ограничитель сработал, чесслово.
  • Astanaforever
    Фабио Ару отказался от участия ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Внутреннее сыкло сработало.
  • Anna P.
    Том Дюмулин временно уходит из ... (34)
    Anna P.-Фото
    Чем мне нравится шоссейный велоспорт - в основном все заметные гонщики, неважно какого амплуа, не "попроще". Но Том и среди них выделяется, не зря женат на психологе (или психотерапевте).

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