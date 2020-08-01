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Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – портной

В преддверии дебюта на Джиро д'Италия Петер Саган становится портным в ателье

 

 

  После погружения в итальянскую культуру в пинакотеке Брера и приготовлении классических блюд итальянской кухни словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган перевоплотился в портного ателье «Ermenegildo Zegna», где мэр Милана Джузеппе Сала заказал ему костюм. Джиро д’Италия-2020 по традиции финиширует в столице мировой моды Милане 25 октября.

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – портной

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – портной

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – портной

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – портной

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – портной

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – портной

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – портной

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – портной

 

 

  Джузеппе Сала, мэр Милана: «Оценивание своих соперников, соизмерение сил – ключевой элемент в велоспорте. Саган это отлично знает. Калибровка дистанции, времени, скорости, слежение за передвижениями вокруг – часть победной стратегии в соревновании. Конечно, на велосипеде я не могу сравниться с Петером Саганом, я бы не смог удерживать его скорость. Но я очень счастлив, что, по крайней мере, в ателье Эрменеджильдо Дзеньи, где меня одевали, меня «измерял» такой чемпион как он.

 

  Уверен, что участие Сагана, его первое участие в Джиро д’Италия, сделает «Корса Роза» ещё более зрелищной и подарит энтузиастам велоспорта после тяжёлого периода карантина моменты хорошо скроенного наслаждения. Милан с нетерпением ждёт возможности тепло приветствовать Джиро д’Италия».

 

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гранд-тур

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Комментарии

  • levonardo
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (16)
    levonardo-Фото
    Цитата: Александра
    А вообще я уже устала от любых новостей. Хочется гонок.

    Золотые слова. 13 дней осталось)
  • tds
    Крис Фрум переходит в велокома ... (14)
    tds-Фото
    Слишком дорогой и старый стал Форум для команды. Мне кажется ему без разницы куда было идти, лижбы контракт хороший был до пенсии. Гран Тур без звездных грегори вообще не реально выиграть, а в Израильской академии им взяться неоткуда.
  • motte
    Крис Фрум переходит в велокома ... (14)
    motte-Фото

    С богом, шкипер

    Тем яростнее будет Вера в тебя и твой пятый тдф

    А птенцы, типа берналя, пусть подождут, когда ты будешь вершить более чем вековую Историю тдф

     

     

     

     

     

  • patar
    Крис Фрум переходит в велокома ... (14)
    patar-Фото
    Как по мне, Порт уже давно не тянет на капитанство. Он вообще ТДФ доезжал до Парижа? В прошлом году сошел, и в позапрошлом...Но с другой стороні тур Австралии забрал без проблем)
  • Earl57
    Крис Фрум переходит в велокома ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Забавно будет если он и грегари из Инеоса за собой потащит:).

    А там есть кого Фрум может за собой потащить? В Инеос всего человек десять без контракта на следующий год. Включая самого Фрума. 39-летний немец Книс, Квятковский и Голаш, Ганна и Москон. Кто из них может быть полезен Фруму в горах? У Квято последние пару лет дела идут совсем плохо, последний раз он побеждал на Туре Польши в августе 2018 г. Горняки не из Южной Америки уже разбежались из Инеос по разным командам. Разве что Геоган Харт без контракта, но сильно сомнительно, что он потянется к израильянам вслед за Фрумом. Еще есть Камерон Вурф, которому через пару недель 37 годочков стукнет. Так он триатлоном вроде занимался последние годы, горняк из него так себе.

  • sergio_300
    Крис Фрум переходит в велокома ... (14)
    sergio_300-Фото
    Возможно Порт. Если в этом году в 5-ку на Туре не войдёт думаю он попрощается с капитанским амбициями и будет думать о пенсии. В Треке он пока свою ЗП не отбил, так что за него цепляется вряд-ли будут.
  • Rokka
    Крис Фрум переходит в велокома ... (14)
    Rokka-Фото
    Интересно кто будет его возить и кто придёт в след за ним. Израилю как проекту такой человек как Фрум - просто удача во многих сферах. Да и Фактору будет возможность проявить себя как бренду. Хочу посмотреть на то, какой велосипед они сделают Фруму. И да, забавно будет смотреть на огромного Грайпеля едущего вместе с Фрумом в одних цветах
  • Astanaforever
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (16)
    Astanaforever-Фото
    Брейсфилд, не дурак. Вовремя понял, что Фрум кончился. Вот и всп. Канешна мерзко и гадко мо стороны команды. Она просто предала его в трудное время. Но и Фрум не может гарантировать им победы. А израильская катюша подсуетилась и не важно принесет он им победы, что правда. Не принесет ввиду сложной травмы и возраста, обкатонности грегари, коих нет пока ваще. Просто израильтяне хайпуют. Но интересно будет смотреть.
  • Astanaforever
    Крис Фрум переходит в велокома ... (14)
    Astanaforever-Фото
    Ну, вот и появилась новая команда миллиардер. Сейчас будут скупать всех горняков пелотона. Честно, мне вот израильская катюша напоминает махачкалинский Анжи с Роберто Карлосом. Точь в точь. А вот ИНЕОС видимо предал. Фруминатора, поскольку видно было по интонации зазвездившегося Берналя. Слишком уж он ввдавал себе победные реляции в будущем. Все Фруми, фруми.. А, что Фруми? Фруми тоже можно сдать при неопределенном будущим. А что говорить тогда о простых? Мне лично жаль его, получил травму, пока лечился поставили на другого. Суровый спортивный мир, в денежном измерении.
  • uran
    Бен Херманс о влиянии социальн ... (5)
    uran-Фото
    Не все но близко к 90%. Когда начинается коллективный иммунитет.

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