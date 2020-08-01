Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – портной

В преддверии дебюта на Джиро д'Италия Петер Саган становится портным в ателье

После погружения в итальянскую культуру в пинакотеке Брера и приготовлении классических блюд итальянской кухни словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган перевоплотился в портного ателье «Ermenegildo Zegna», где мэр Милана Джузеппе Сала заказал ему костюм. Джиро д’Италия-2020 по традиции финиширует в столице мировой моды Милане 25 октября.

Джузеппе Сала, мэр Милана: «Оценивание своих соперников, соизмерение сил – ключевой элемент в велоспорте. Саган это отлично знает. Калибровка дистанции, времени, скорости, слежение за передвижениями вокруг – часть победной стратегии в соревновании. Конечно, на велосипеде я не могу сравниться с Петером Саганом, я бы не смог удерживать его скорость. Но я очень счастлив, что, по крайней мере, в ателье Эрменеджильдо Дзеньи, где меня одевали, меня «измерял» такой чемпион как он.

Уверен, что участие Сагана, его первое участие в Джиро д’Италия, сделает «Корса Роза» ещё более зрелищной и подарит энтузиастам велоспорта после тяжёлого периода карантина моменты хорошо скроенного наслаждения. Милан с нетерпением ждёт возможности тепло приветствовать Джиро д’Италия».