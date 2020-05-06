Директор Джиро д’Италия о переносе места старта в 2020 году

Мауро Веньи: «Мы обдумываем два варианта нового старта Джиро д’Италия-2020»

В новом календаре гонок Мирового тура на вторую часть 2020 года итальянский Гранд-тур пройдёт с 3 по 25 октября.

Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vegni) в интервью La Repubblica рассказал, что гонка вероятнее всего стартует не в Венгрии, как планировалось изначально, а на юге Италии.

Мауро Веньи: «Мы изучаем два варианта для нового старта Джиро д’Италия-2020, оба на юге, но не обязательно в Сицилии. Сейчас сложно вести переговоры с региональными органами власти. Мы собираемся объявить место старта в ближайшие две недели».

Отложенная Джиро д’Италия по новому календарю завершится 25 октября и частично накладывается на Вуэльту Испании, стартующую 20 октября. Также параллельно с Джиро д’Италия пройдут классики – Монументы Льеж-Бастонь-Льеж (4 октября), Тур Фландрии (11 октября) и Париж-Рубэ (25 октября).

В заявлении RCS Sport, организаторов Джиро д’Италия, говорится: «Публикация календаря UCI – важный шаг вперёд, который поможет всем вовлечённым сторонам перепрограммировать сезон. Ради сохранения велогонок, являющихся важным историческим наследием велоспорта, пришлось пойти на жертвы, учитывая короткий промежуток времени, в который мы могли разместить все гонки сезона.

С нашей стороны были сделаны альтернативные предложения, которые, по нашему мнению, могли уменьшить перекрывание велогонок календаря. Эти предложения не были приняты. Однако мы считаем, что полученный результат важен для нового старта, особенно в это время с драматической ситуацией в отношении здоровья, повлиявшей на все сферы нашей жизни».