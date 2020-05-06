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Директор Джиро д’Италия о переносе места старта в 2020 году

Мауро Веньи: «Мы обдумываем два варианта нового старта Джиро д’Италия-2020»

 

 

  В новом календаре гонок Мирового тура на вторую часть 2020 года итальянский Гранд-тур пройдёт с 3 по 25 октября.   

 

  Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vegni) в интервью La Repubblica рассказал, что гонка вероятнее всего стартует не в Венгрии, как планировалось изначально, а на юге Италии.

 

  Мауро Веньи: «Мы изучаем два варианта для нового старта Джиро д’Италия-2020, оба на юге, но не обязательно в Сицилии. Сейчас сложно вести переговоры с региональными органами власти. Мы собираемся объявить место старта в ближайшие две недели».

 

  Отложенная Джиро д’Италия по новому календарю завершится 25 октября и частично накладывается на Вуэльту Испании, стартующую 20 октября. Также параллельно с Джиро д’Италия пройдут классики – Монументы Льеж-Бастонь-Льеж (4 октября), Тур Фландрии (11 октября) и Париж-Рубэ (25 октября).

 

  В заявлении RCS Sport, организаторов Джиро д’Италия, говорится: «Публикация календаря UCI – важный шаг вперёд, который поможет всем вовлечённым сторонам перепрограммировать сезон. Ради сохранения велогонок, являющихся важным историческим наследием велоспорта, пришлось пойти на жертвы, учитывая короткий промежуток времени, в который мы могли разместить все гонки сезона.

 

  С нашей стороны были сделаны альтернативные предложения, которые, по нашему мнению, могли уменьшить перекрывание велогонок календаря. Эти предложения не были приняты. Однако мы считаем, что полученный результат важен для нового старта, особенно в это время с драматической ситуацией в отношении здоровья, повлиявшей на все сферы нашей жизни».

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гранд-тур

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • sashaney
    У компании Colnago новый владе ... (7)
    sashaney-Фото
    ИМХО, большого ума не надо вложить из горы денег пачки дев или три туда или сюда. Разницы хозяин горы не заметит, а слово модное на дороге подобрал - диверсификация.
  • Rokka
    У компании Colnago новый владе ... (7)
    Rokka-Фото
    Скажите арабам спасибо а то с нынешним кризисом Эрнесто Кольнаго был бы вынужден и вовсе прикрыть лавочку
  • EL-Fenomeno
    UCI опубликовал новый календар ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Выглядит огонь и даже жесть, но в реальности может быть "вилами по воде наПисано".
    Понимаю, что без накладок никак, но орги и начальство гонок решили однозначно "спасти" как можно больше соревнований.

    Повторюсь, что круче всех пострадала Испания ибо судя по тому что Будет и НЕ будет во второй половине сезона как раз испаснких гонок вышего ранга отменено большенство.

    Цитата: uran
    Так Европу вроде как перенесли на 21? Или это не та европа?

    Ну да, отменили, т.е. перенесли на сентябрь 2021.

    The European Road Cycling Championships 2020 (in Italy) this September have been postponed by a year because of the coronavirus pandemic. It was set to take place from 9-13 September in the province of Trentino, which will remain as the host.

    Но судя по картинках еврофорум среди М и Ж таки будет..!?..разве что не в Трентино состоится, но где тогда? Я не верю.

  • Earl57
    Велогонщики команды CCC выступ ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: jerzyk
    Помню у Тинькова были идеи по этому поводу. Футбол на себя зарабатывает? Значит нужно менять(ломать) систему!

    Ломать не строить. 11 команд Мирового Тура объединились в группу под названием "Velon" и хотели создать проект, который приносил бы им денежку. Однако реальность не совпала с ожиданиями. 3 года они раскручивали Hammer Series, однако вопреки ожиданиям телевизионшики так и не пожелали покупать права на трансляцию. В итоге расходы были, а доходы так и не появились. Недостаточно хотеть что-то продать, надо чтобы были желающие это что-то купить. А таковых не нашлось. Ибо телевизионщики не хотят платить за то, на чем не смогут сами заработать. В итоге короновирус окончательно закрыл этот проект.

  • Alya
    Велогонщики команды CCC выступ ... (14)
    Alya-Фото
    Ну начнем с того, что я в Польше))) И учусь на менеджера спорта. Что-то я не вижу никакого конструктива в вашей реплике. Ну тренер сидит, а федерация что расквиталась с долгами? Может быть и судьба трека решена положительна?
    Может быть и чемпинат Польши по кросс-кантри перестал напоминать мою детскую велогонку Обгоняй-ка уровнем трассы?
    Не спорю, велоспорт в Польше лучше российского. Но это не повод для гордости.
    А вы имеете отношение к польскому звёнзку колярскему?
  • drevgen
    UCI опубликовал новый календар ... (12)
    drevgen-Фото

    Знаете, особо радует Тур Гуансьси после всего.

  • Адриен
    У компании Colnago новый владе ... (7)
    Адриен-Фото

    В нефтедобывающих странах Арабистана уже давным-давно поняли - нефть с газом - не бесконечны, так что надо вкладяваться в другие отрасли, в высокие технологии, связь, транспорт, промышленность, образование . Так что, когда вы летаете на американских самолетах, ездите на японских  автомобилях,  смотрите корейскую плазму, знайте - во всем  присутствуют арабские инвестиции . И как-то  все эти брэнды не портитят арабские деньги.  Поэтому переживать за Colnago не стоит, можно только порадоваться.

  • Sm1T
    У компании Colnago новый владе ... (7)
    Sm1T-Фото
    дык.
    уже давно нефть занимает менее 10% от доходов страны.
    экономика лет 20 назад как деверсифицировалась у них.
    Там теперь финансы, авиация, мореходство, инвестиции и туризм.
  • paindoc
    У компании Colnago новый владе ... (7)
    paindoc-Фото

    Очень жаль, согласен с close2you.

    Неужели в Европе или США покупателей не нашлось?

    Там хотя бы есть культура велоспорта (в Европе, конечно, больше).

    Но, бабло побеждает....

  • SportSpirit
    Как велогонщики справлялись с ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Сказанное Вивиани - самое адекватное, что я читала за время изоляции гонщиков с точки зрения спортивного подхода. Хотя он не мальчик и переход в Cofidis так себе история для развития карьеры. Видимо, Елена дисциплинирует и мотивирует лучше любого самого строгого тренера по WhatsApp)

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