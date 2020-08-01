- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 21:22
Ремко Эвенепул провёл разведку этапов Джиро д’Италия-2020
20-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel), готовясь к дебюту на Джиро д’Италия, во время тренировочного сбора команды Deceuninck-Quick Step провёл разведку двух этапов итальянского Гранд-тура.
14 и 15-й этапы Джиро д’Италия – разделка по холмистым дорогам Вальдоббьядене и горный финиш на Пьянкавалло с 14,5 км подъёмом со средним градиентом 7,8%, сыграют важную роль в формировании генеральной классификации. Несмотря на то, что дождь осложнил знакомство с будущими этапами, Ремко Эвенепул выполнил задачу.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel
Ремко Эвенепул: «Отлично, что удалось проехать по дорогам двух важных этапов, взглянуть, что будет в меню. Не буду лгать, маршрут сложный, но теперь мы знаем его лучше. Эта информация будет полезна в октябре. Даже в плохую погоду дороги очень хорошие. Мне было приятно вернуться на мой разделочный Specialized Shiv, особенно при том, что в этом году до остановки сезона я только дважды в гонках проехал разделку».
Кун Пельгрим, тренер команды: «Мы проехали этап до Пьянкавалло. За день до него будет разделка от Конельяно до Вальдоббьядене, почти идентичная той, что была на Джиро в 2015 году, хотя эта намного короче.
Сейчас начинаются важные три месяца. Мы изучили много дорог и коварных спусков, детали, которые могут вызвать трудности. Для Ремко это был полезный тест, потому что он посмотрел маршрут, понял, какими могут быть главные препятствия».
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