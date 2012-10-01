Герант Томас - капитан команды INEOS Grenadiers на Джиро д'Италия-2020

Герант Томас пропускает Тур де Франс-2020 и будет единоличным капитаном на Джиро д’Италия

34-летний британский велогонщик, победитель Тур де Франс-2018, Герант Томас (Geraint Thomas) с 2013 года каждый сезон выходил на старт французского Гранд-тура, а в общей сложности десять раз принимал участие в Большой Петле.

В этом сезоне, изменённом пандемией, Герант Томас пропустит Тур де Франс, чтобы в качестве капитана команды INEOS Grenadiers 3 октября выйти на старт Джиро д’Италия-2020. В последний раз Томас принимал участие в итальянском Гранд-туре в 2017 году, когда был вынужден сойти с гонки после падения из-за столкновения с полицейским мотоциклом на 9-м этапе.

Герант Томас: «Хорошо, наконец, составить чёткий план, и точно знать, что я должен делать, как постараться взять что-то положительное от этого года.

В 2017 году на Джиро я был в великолепной форме, почти такой же, в какой в 2018 году выиграл Тур де Франс. Джиро д’Италия пошла тогда наперекосяк после падения, поэтому я всегда хотел вернуться на эту гонку.

Мне нравилась Джиро, люблю выступать в Италии, нравятся дороги Италии, болельщики, кухня. Всегда наслаждался, выступая там, поэтому с нетерпением жду возвращения. Вот такой у меня сейчас план».

Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Ineos Grenadiers, подчеркнул, что Герант Томас поедет Джиро д’Италия-2020 единоличным капитаном: «Мы сфокусируемся на Геранте, дадим ему шанс. Он финишировал вторым на Туре, выигрывал Тур де Франс два года назад. Ему нужна полная поддержка, поэтому мы решили, что дать Геранту возможность бороться за Джиро.

Ещё никогда уроженец Уэльса не выигрывал Джиро д’Италия. Это крупная велогонка, и если ему удастся, это будет огромное достижение. Там будет три разделки, горы ему подходят. Для него это отличный Гранд-тур».