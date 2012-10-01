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Герант Томас - капитан команды INEOS Grenadiers на Джиро д'Италия-2020

Герант Томас пропускает Тур де Франс-2020 и будет единоличным капитаном на Джиро д’Италия

 

 

  34-летний британский велогонщик, победитель Тур де Франс-2018, Герант Томас (Geraint Thomas) с 2013 года каждый сезон выходил на старт французского Гранд-тура, а в общей сложности десять раз принимал участие в Большой Петле.

 

  В этом сезоне, изменённом пандемией, Герант Томас пропустит Тур де Франс, чтобы в качестве капитана команды INEOS Grenadiers 3 октября выйти на старт Джиро д’Италия-2020. В последний раз Томас принимал участие в итальянском Гранд-туре в 2017 году, когда был вынужден сойти с гонки после падения из-за столкновения с полицейским мотоциклом на 9-м этапе.

 

 

  Герант Томас: «Хорошо, наконец, составить чёткий план, и точно знать, что я должен делать, как постараться взять что-то положительное от этого года.

 

  В 2017 году на Джиро я был в великолепной форме, почти такой же, в какой в 2018 году выиграл Тур де Франс. Джиро д’Италия пошла тогда наперекосяк после падения, поэтому я всегда хотел вернуться на эту гонку.  

 

  Мне нравилась Джиро, люблю выступать в Италии, нравятся дороги Италии, болельщики, кухня. Всегда наслаждался, выступая там, поэтому с нетерпением жду возвращения. Вот такой у меня сейчас план».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Ineos Grenadiers, подчеркнул, что Герант Томас поедет Джиро д’Италия-2020 единоличным капитаном: «Мы сфокусируемся на Геранте, дадим ему шанс. Он финишировал вторым на Туре, выигрывал Тур де Франс два года назад. Ему нужна полная поддержка, поэтому мы решили, что дать Геранту возможность бороться за Джиро.

 

  Ещё никогда уроженец Уэльса не выигрывал Джиро д’Италия. Это крупная велогонка, и если ему удастся, это будет огромное достижение. Там будет три разделки, горы ему подходят. Для него это отличный Гранд-тур».

 

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гранд-тур

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  1. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 14:43 | Регистрация: 4.05.2019

    "Приятно наконец иметь четкий план и точно знать, что я делаю." - коротко о внутренней кухне Инеос) 

     

    Возможно сейчас Giro для G  - даже лучше. Симпатизирую ему.

     

    После Тура осядет вся эта буря внутрикомандных непоняток. Я не против Инеос, но объективно на Туре их ждет провал. А Джи умеет ждать своего момента, уже доказал.  

    1. Имя: Елена

      Kitsune-taichou

      Сегодня, 14:51 | Регистрация: 5.10.2016

      тоже считаю, что тур с берналем - это как-то не это. но вообще есть ощущение, что тупо некого было поставить. джи тоже как-то не очень выглядел на дофине.

  2. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 16:43 | Регистрация: 1.10.2012

    Главное фраза: "постараться взять что-то положительное от этого года". И этим все сказано, на фоне главных конкурентов выглядит не очень, а победа на ГТ для Инеос важна.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Student
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Dmitry55
    Следующие два Тур де Франс Роглич. 2020 и 2021. Потом молодые подтянутся)
    Пускай сначала первый возьмёт)))
  • Dmitry55
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    Dmitry55-Фото
    Следующие два Тур де Франс Роглич. 2020 и 2021. Потом молодые подтянутся)
  • Student
    Предварительные составы команд ... (41)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    Амадор,Квят,Сиваков и Кастро что не могут уже?
     
    Думаю что при развозе в горах Берналю будет не хватать горняков чтоб еду таскал да воду подвозил.
    Там есть кому разводить) Джамбо, FDG и прочие.
  • Student
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Evergreen
    Полный интернационал. Один Роу британец.

    Цитата: Бакеша
    А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум.
    По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился...
    Велосезон продлится всего несколько месяцев, новая методика подготовки, будет одним словом интересно.

    Цитата: SportSpirit
    Новость - бомба!
     
    Видимо, это будет первый Тур, когда команда сэра Брэйлсфорда останется даже без подиума ГК. 
    Ну не знаю, в тройку попадать должен, или все займёт Джамбо?

    Цитата: Бакеша
    Цитата: Evergreen
    Полный интернационал. Один Роу британец.

    Цитата: Бакеша
    А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум.
    По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился...
    Сивакову, к сожалению, в инеосе капитанствовать не дадут... ему надо в другую команду, например в мовистар
    Ну каммон хватит, сколько уже было. Фрумм будет всегда возить Вигго, потому что родился в Кении и он не рыжий. Берналь всегда будет возить бритишей, потому что он латинос. Уже столько этого было. Повторю ещё раз Инеос коммерческий проект, а не нацпроект. Чемпион может быть любой национальности, главное со своей команды.
  • sashaney
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    sashaney-Фото
    Пока что команды там нет. Под него - да. Но возить некому кроме Импи. Расти Вудс пришёл к канадскому владельцу - понятно. Но за тем, чтобы возить Фрума? Всё равно маловато. Разве что горилла преобразиться.
  • Student
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    Student-Фото
    Рад за Фрума, хорошо, что не пошёл по следам Кортадора.
  • Student
    Герант Томас - капитан команды ... (3)
    Student-Фото
    Главное фраза: "постараться взять что-то положительное от этого года". И этим все сказано, на фоне главных конкурентов выглядит не очень, а победа на ГТ для Инеос важна.
  • AmLoket
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (11)
    AmLoket-Фото
    Согласна, что новость очень важная, но если подумать, то все вполне логично. Отправить чемпиона защищать свой титул, а Томаса на Джиро, чтобы не мешал, тем более формы у него нет. Ну, а в Криса видимо вообще веры нет, да и все равно уходит.
  • close2you
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    close2you-Фото
    На следующий год, с командой строго под него, мы наконец увидим то чего нам никто кроме него дать не может... :)
  • GTX
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (11)
    GTX-Фото
    Объективно это лучший состав на сегодня для Инеос, возможно только вместо Амадора или Квято Гэйген Харта взять

    Цитата: GTX
    Объективно это лучший состав на сегодня для Инеос, возможно только вместо Амадора или Квято Гэйген Харта взять
    Вопрос только в том сдюжит ли Берналь

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