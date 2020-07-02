Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – шеф-повар

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 19:52
Перед дебютом на Джиро д'Италия Петер Саган становится шеф-поваром итальянского ресторана
Петер Саган в преддверии своего дебюта на Джиро д’Италия продолжает представлять культуру Италии в совместном проекте с организаторами Гранд-тура, компанией RCS Sport. Дебют Петера Сагана на Джиро д’Италия для организаторов итальянского Гранд-тура стал особенным событием, в честь которого компания RCS Sport подготовила четыре видеоролика.
Во втором эпизоде 30-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe предстаёт в виде шеф-повара типичного итальянского ресторана.
Петер Саган: «У самой любимой в мире итальянской кухни есть свои правила! Сегодня я превратился в шеф-повара @boracookingsystems, чтобы рассказать об этих правилах вам».
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