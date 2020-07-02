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Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – шеф-повар

 Перед дебютом на Джиро д'Италия Петер Саган становится шеф-поваром итальянского ресторана 

 

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – шеф-повар

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – шеф-повар

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – шеф-повар

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – шеф-повар

 

Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – шеф-повар

 

 

  Петер Саган в преддверии своего дебюта на Джиро д’Италия продолжает представлять культуру Италии в совместном проекте с организаторами Гранд-тура, компанией RCS Sport.   Дебют Петера Сагана на Джиро д’Италия для организаторов итальянского Гранд-тура стал особенным событием, в честь которого компания RCS Sport подготовила четыре видеоролика.  

 

  Во втором эпизоде 30-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe предстаёт в виде шеф-повара типичного итальянского ресторана.

 

  Петер Саган: «У самой любимой в мире итальянской кухни есть свои правила! Сегодня я превратился в шеф-повара @boracookingsystems, чтобы рассказать об этих правилах вам».

 

 

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гранд-тур

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Комментарии

  • Camel
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (10)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Чего то этот талант не помог Ремко в виртуальных гонках, когда его сделали даже немолодые Де Гент и Нико Рош...

    В виртуальных гонках отсутствуют многие факторы: наличие группового соревнования; отсутствие ветра с меняющимся направлением; подсказки в ухо и т.д. Виртуальная гонка, на мой взгляд, не может отображать уровня подготовки гонщика к реальной.

    Цитата: Earl57
    ...И на разделке чемпионата Бельгии в прошлом году Ремко талант тоже не помог, когда Ван Арт привез ему почти 40 сек на дистанции 51 км...

    Ван Арт - это ещё один талантище. Но не Эвенпул ли на ЧЕ всех "щёлкнул", включая фаворитов и чемпиона Европы в андерах Аффини?

    Я не люблю Эвенпула, он не скромный, зазвездился рановато, ведёт себя, как подорваный... Тем не менее надо признать, очень талантливый гонщик.

     

  • uran
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (10)
    uran-Фото
    Совсем разное ощущение гонка и станок: на станке нет того азарта, драйва, зацепиться за отрыв, или за пелетон. По себе сужу если что.
  • Camel
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (10)
    Camel-Фото

    Цитата: sashaney
    Ольга, откуда такие познания о внутреннем мире? Восхищаюсь.

    Не только вы! good

  • Адриен
    Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4)
    Адриен-Фото
    Раньше в велоспорте блистали всё больше конькобежцы.Эрик Хайден, его сестра Бет, Шейла Янг,Клара Хьюз... Ну а сейчас и лыжники подключились.
  • sashaney
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (10)
    sashaney-Фото
    Ольга, откуда такие познания о внутреннем мире? Восхищаюсь.
  • Ice
    Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4)
    Ice-Фото

    Хороший гонец, почти всегда был рядом с Рогличем, будет полезен на Туре однозначно.

  • Earl57
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (9)
    Earl57-Фото
    Будет и на телевизионном Евроспорте-2, и на ютубе. Цвифт уже анонсировал трансляции, на их платформе же будет. Трансляции и там и там прямые, в одно время, в 16-00 по московскому времени по субботам и воскресеньям.
  • rude_rider
    Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4)
    rude_rider-Фото

    Лыжник будет тащить прыгуна кто в принципе тоже лыжник только летающий)))

    вот свявзка то)))

     

    куда катимся,все смешалось  люди кони

  • EL-Fenomeno
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото
    Значит virtual TdF будет LIVE по Евроспорту или только на Ю-тубе??
  • ЧОРНЫЙ
    Сеп Кусс дебютирует на Тур де ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Выступит если приедет на Тур...

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