Перед дебютом на Джиро д’Италия: Петер Саган – шеф-повар

Цитата: Earl57

Чего то этот талант не помог Ремко в виртуальных гонках, когда его сделали даже немолодые Де Гент и Нико Рош...

В виртуальных гонках отсутствуют многие факторы: наличие группового соревнования; отсутствие ветра с меняющимся направлением; подсказки в ухо и т.д. Виртуальная гонка, на мой взгляд, не может отображать уровня подготовки гонщика к реальной.

Цитата: Earl57

...И на разделке чемпионата Бельгии в прошлом году Ремко талант тоже не помог, когда Ван Арт привез ему почти 40 сек на дистанции 51 км...

Ван Арт - это ещё один талантище. Но не Эвенпул ли на ЧЕ всех "щёлкнул", включая фаворитов и чемпиона Европы в андерах Аффини?

Я не люблю Эвенпула, он не скромный, зазвездился рановато, ведёт себя, как подорваный... Тем не менее надо признать, очень талантливый гонщик.