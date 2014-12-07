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Дата старта Джиро д’Италия-2020 определится в апреле

Венгрия не сможет принять старт Джиро д’Италия-2020 в начале мая

 

 

  Организаторы Джиро д’Италия-2020, компания RCS Sport, объявила, что даты проведения итальянского Гранд-тура будут изменены из-за ситуации с коронавирусом. Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение и ввело запрет на проведение массовых мероприятий, что делает невозможным организацию международных соревнований.

 

   Как следствие организационный комитет венгерских этапов Джиро д’Италия-2020 объявил, что не сможет провести три запланированных этапа в ранее назначенные даты. Стороны пришли к соглашению продолжать работать вместе, чтобы перенести старт Джиро д’Италия-2020 на более позднее время.

Новая дата старта Джиро д’Италия-2020 будет объявлена не ранее 3 апреля.

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур

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В тему:

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  1. Имя: Sergei

    Hansmer

    Вчера, 18:28 | Регистрация: 7.06.2019

    Как возможно перенести такое грандиозное событие, где задействуются сотни тысяч людей, планирующий трансферы, эфиры на тв, работа людей на всех этапах и тд.. и всё прочее с этим связано. Просто не хотят сейчас признать что всё, попец, не получится в этом году провести Джиро? Тут местные соревнования откладывают и уже шок, типа гостишка была забронена, планы под это построены... А в таком маштабе это как возможно?

    1. close2you

      Вчера, 22:42 | Регистрация: 22.07.2017

      что вы пишите??? больще 1000 людей погибло уже в италии. Закрыли все школы по европе! все региональные гонки отменили, закрыли все музеи! Что вы вообще несете такое??? какое грандиозное событие???

      1. Имя: Алексей

        litxaa

        Вчера, 23:12 | Регистрация: 27.05.2018

        Здравствуйте! Кажется речь идет о сложностях именно переноса гонки и о том, что скорее всего под переносом мягко так сообщают об отмене. Но я не Автор и не могу поручаться за истинность своего прочтения его поста.

        1. Имя: Ольга

          Earl57

          Вчера, 23:54 | Регистрация: 7.12.2014

          Конечно, откуда RCS Sport знать как организовать и провести Джиро. Первый же раз этим занимаются и кроме Веньи с несколькими помощниками там никого нет...

  2. Имя: Капитан Нэмо

    Капитан Нэмо

    Вчера, 21:27 | Регистрация: 12.05.2019

    Все крупные соревнования в этом году будут отменены, включая Олимпиаду... Нужно просто свыкнуться с этой мыслью... Уж во всяком случае в ближайшие 5-6 месяцев ситуация не поменяется кардинальным образом(((

  3. Имя: Sergei

    Hansmer

    Вчера, 23:04 | Регистрация: 7.06.2019

    Цитата: close2you
    что вы пишите??? больще 1000 людей погибло уже в италии. Закрыли все школы по европе! все региональные гонки отменили, закрыли все музеи! Что вы вообще несете такое??? какое грандиозное событие???

    Не надо читать так как хочется это прочитать, куда то вас понесло, вам так не кажется?! Суть в том что перенести Джиро не возможно. Соревнования отменили в связи с ситуацией! Грандиозное событие это масштабное, если вы не понимаете. 

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тиджей ван Гардерен сошёл с Па ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Верить CNN можно с очень большим натягом )

  • Earl57
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (6)
    Earl57-Фото
    Конечно, откуда RCS Sport знать как организовать и провести Джиро. Первый же раз этим занимаются и кроме Веньи с несколькими помощниками там никого нет...
  • litxaa
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (6)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Кажется речь идет о сложностях именно переноса гонки и о том, что скорее всего под переносом мягко так сообщают об отмене. Но я не Автор и не могу поручаться за истинность своего прочтения его поста.
  • Hansmer
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (6)
    Hansmer-Фото

    Цитата: close2you
    что вы пишите??? больще 1000 людей погибло уже в италии. Закрыли все школы по европе! все региональные гонки отменили, закрыли все музеи! Что вы вообще несете такое??? какое грандиозное событие???

    Не надо читать так как хочется это прочитать, куда то вас понесло, вам так не кажется?! Суть в том что перенести Джиро не возможно. Соревнования отменили в связи с ситуацией! Грандиозное событие это масштабное, если вы не понимаете. 

  • close2you
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (6)
    close2you-Фото
    что вы пишите??? больще 1000 людей погибло уже в италии. Закрыли все школы по европе! все региональные гонки отменили, закрыли все музеи! Что вы вообще несете такое??? какое грандиозное событие???
  • kwwk
    Париж-Ницца-2020. Этап 6 (7)
    kwwk-Фото
    Полностью согласен, его ошибка.
  • Earl57
    Париж-Ницца-2020 завершится 14 ... (8)
    Earl57-Фото

    В субботу еще одна команда не выйдет на старт. Они уже попрощались с ПН в своем твиттере. Гонщики разъезжаются по домам.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 6 (7)
    RVL-Фото
    Как видим падение не досадное
  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 6 (7)
    RVL-Фото
    Я так и предполагал, что его жесты на финише об этом. Но...это ну не завал финишный в классическом виде. Он же сам ошибся
  • kwwk
    Париж-Ницца-2020. Этап 6 (7)
    kwwk-Фото
    упс, а Шахманну ставят общее время, видно попал под нейтрализацию?

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