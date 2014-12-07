Дата старта Джиро д’Италия-2020 определится в апреле

Венгрия не сможет принять старт Джиро д’Италия-2020 в начале мая

Организаторы Джиро д’Италия-2020, компания RCS Sport, объявила, что даты проведения итальянского Гранд-тура будут изменены из-за ситуации с коронавирусом. Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение и ввело запрет на проведение массовых мероприятий, что делает невозможным организацию международных соревнований.

Как следствие организационный комитет венгерских этапов Джиро д’Италия-2020 объявил, что не сможет провести три запланированных этапа в ранее назначенные даты. Стороны пришли к соглашению продолжать работать вместе, чтобы перенести старт Джиро д’Италия-2020 на более позднее время.

Новая дата старта Джиро д’Италия-2020 будет объявлена не ранее 3 апреля.