Дата старта Джиро д’Италия-2020 определится в апреле

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 17:57
Венгрия не сможет принять старт Джиро д’Италия-2020 в начале мая
Организаторы Джиро д’Италия-2020, компания RCS Sport, объявила, что даты проведения итальянского Гранд-тура будут изменены из-за ситуации с коронавирусом. Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение и ввело запрет на проведение массовых мероприятий, что делает невозможным организацию международных соревнований.
Как следствие организационный комитет венгерских этапов Джиро д’Италия-2020 объявил, что не сможет провести три запланированных этапа в ранее назначенные даты. Стороны пришли к соглашению продолжать работать вместе, чтобы перенести старт Джиро д’Италия-2020 на более позднее время.
Новая дата старта Джиро д’Италия-2020 будет объявлена не ранее 3 апреля.
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