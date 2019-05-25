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Новый маршрут 16 этапа Джиро д'Италия-2019

Перевал Гавия исключён из маршрута 16-го этапа Джиро д'Италия-2019

 

 

  Из-за сложных погодных условий на Гавии (Passo Gavia, 2618 м) организатором пришлось внести коррективы в маршрут. Как сообщали ранее, из-за снега присутствие Гавии на маршруте было под вопросом.

 

В итоге погода не оставила шанса организаторам.

 

  Возможность схода лавин и лёд на дороге делает прохождение перевала слишком рискованным. Местные власти день и ночь работали над тем, чтобы очистить дорогу от сугробов. Окончательное решение должно было быть принято в понедельник, но директор Джиро д’Италия Мауро Веньи предпочёл не ждать до понедельника и исключить Гавию из маршрута 16 этапа.

 

  Мауро Веньи: «После всех разговоров о том, останется Гавия или нет, мы приняли решение. Прогноз предсказывает лишь ухудшение погодных условий. Есть большой риск схода лавин и обледенения дорог. К сожалению, мы не сможем проехать через Гавию. Я выражаю благодарность провинциям Брешия и Сондрио за работу, которую они провели, пытаясь очистить дорогу.

 

Сегодня вечером мы приняли решение исключить Гавию, чтобы дать всем шанс как можно лучше всё организовать.

 

  Новый маршрут 16 этапа включает подъём Чево (Cevo), не появлявшийся раньше на Джиро, затем будет прохождение Априки с самой сложной стороны, после чего пелотон пройдёт спуск до Маццо (Mazzo), откуда начнётся восхождение на Мортироло. Далее финиш в Понте ди Леньо».  

 

 

Этап как и прежде стартует в Ловере (Lovere, провинция Бергамо, регион Ломбардия) и финиширует Понте-ди-Леньо (Ponte di Legno, провинция Брешиа, регион Ломбардия). Но в итоге после дня отдыха пелотон преодолеет 194 км с набором высоты 4900 м, с покорением вершины Мортироло, где первому будет присуждена горная премия имени Марко Пантани (Montagna Pantani). Организаторы добавили прохождение двух подъемов 3-й категории Чево (Cevo, 1054 м) и Априку (Aprica, 1173 м).

 

Премия Чима Коппи будет присуждена перевалу Манген (Manghen) (Passo Manghen, 604 – 2047 м, протяжённость 18,9 км, перепад 144

3 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 15%) на 20-м этапе.

 

Новый маршрут 16 этапа Джиро д'Италия-2019 Новый маршрут 16 этапа Джиро д'Италия-2019

Новый маршрут 16 этапа Джиро д'Италия-2019

Априка

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур превью этапа маршрут велогонки альтиметрия Джиро д'Италия-2019 Чима Коппи Гавия

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Комментарии

  • VeloVelo
    Павел Сиваков сохранил белую м ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Не по годам мудр Паша )
    Удачи!

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    VeloVelo-Фото
    Золотые слова.
  • AndreyEst
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%
    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

    Очень бы этого хотелось.Нибали должен уже на деле показать,кто есть кто,а Рогличу тоже пора что-то сделать перед днем отдыха.

    Тем более Гавия,к сожалению,отпала.

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Cyrill-Фото

    Про Нибса - нельзя ничего говорить до конца предпоследнего этапа, акула - она и есть акула, одной капельки крови хватит ... И если даже словенец капнет на самой последней горе - минуту-полторы Нибс ему привезёт ...

    Про Зака - истина в мелочах...кофточку на подъёмах надо хоть чуточку прикрывать, чтобы в любой момент закрыть на полную (утеплиться) ... кто вчера кроме Зака ехал на высоту 2200 "нараспашку"???... по-моему только Лопес...

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%

    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

  • астана супер
    Дубль и розовая майка Ричарда ... (1)
    астана супер-Фото
    Попутного ветра Карапазу до финиша 21 этапа.Заслужил он Олимп Джиро. Так будет очень справедливо, я думаю. И самое главное он может это сделать и уделать слишком хитрого, расчетливого, скучного и чуть трусливого Роглича. Вперед Ричард, только вперед.
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    А этот состав за идею ездит?) За флаг)
    Братьев как-то подписали. Че уж прибедняться.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Три гонки Race Horizon Park пр ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодцв
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    Нет абсолютно ничего опасного. Джиро его на 99%.
    Как правильно сказал Курдюков маршрут строили под Нибали, а забыли про Роглича, которому подходит еще больше.
    Но атаковать будет т.к. иначе такие как Нибали будут говорить, что чемпион не настоящий!
    Будет атака на третьей неделе на хорошем (эпических там нет) этапе.
  • Оригинальный ник
    Ричард Карапас – победитель 14 ... (5)
    Оригинальный ник-Фото
    Тяжело переименовать боксерскую команду, которой больше нет

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