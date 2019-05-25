Новый маршрут 16 этапа Джиро д'Италия-2019

Перевал Гавия исключён из маршрута 16-го этапа Джиро д'Италия-2019

Из-за сложных погодных условий на Гавии (Passo Gavia, 2618 м) организатором пришлось внести коррективы в маршрут. Как сообщали ранее, из-за снега присутствие Гавии на маршруте было под вопросом.

В итоге погода не оставила шанса организаторам.

Возможность схода лавин и лёд на дороге делает прохождение перевала слишком рискованным. Местные власти день и ночь работали над тем, чтобы очистить дорогу от сугробов. Окончательное решение должно было быть принято в понедельник, но директор Джиро д’Италия Мауро Веньи предпочёл не ждать до понедельника и исключить Гавию из маршрута 16 этапа.

Мауро Веньи: «После всех разговоров о том, останется Гавия или нет, мы приняли решение. Прогноз предсказывает лишь ухудшение погодных условий. Есть большой риск схода лавин и обледенения дорог. К сожалению, мы не сможем проехать через Гавию. Я выражаю благодарность провинциям Брешия и Сондрио за работу, которую они провели, пытаясь очистить дорогу.

Сегодня вечером мы приняли решение исключить Гавию, чтобы дать всем шанс как можно лучше всё организовать.

Новый маршрут 16 этапа включает подъём Чево (Cevo), не появлявшийся раньше на Джиро, затем будет прохождение Априки с самой сложной стороны, после чего пелотон пройдёт спуск до Маццо (Mazzo), откуда начнётся восхождение на Мортироло. Далее финиш в Понте ди Леньо».

Этап как и прежде стартует в Ловере (Lovere, провинция Бергамо, регион Ломбардия) и финиширует Понте-ди-Леньо (Ponte di Legno, провинция Брешиа, регион Ломбардия). Но в итоге после дня отдыха пелотон преодолеет 194 км с набором высоты 4900 м, с покорением вершины Мортироло, где первому будет присуждена горная премия имени Марко Пантани (Montagna Pantani). Организаторы добавили прохождение двух подъемов 3-й категории Чево (Cevo, 1054 м) и Априку (Aprica, 1173 м).

Премия Чима Коппи будет присуждена перевалу Манген (Manghen) (Passo Manghen, 604 – 2047 м, протяжённость 18,9 км, перепад 144

3 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 15%) на 20-м этапе.