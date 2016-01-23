Команда Sunweb официально подтвердила участие Тома Дюмулина в Джиро д'Италия-2018

Команда Sunweb официально подтвердила, что Том Дюмулин будет защищать титул победителя на Джиро д’Италия-2018, после чего голландский гонщик и руководство команды обдумают возможность старта на Тур де Франс-2018. Ранее об участии Тома Дюмулина в Джиро д’Италия со ссылкой на свои источники сообщало голландское издание De Telegraaf.

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

В официальном аккаунте твиттера Джиро д’Италия также появилось подтверждение, что Том Дюмулин примет участие в итальянском Гран-туре.

Представитель пресс-службы команды Sunweb сказал в интервью De Telegraaf: «Том поедет Джиро д’Италия-2018, где будет бороться за общий зачёт. После Джиро мы собираемся проанализировать его выступление и только потом решим, поедет ли он Тур де Франс-2018».

Сам Том Дюмулин признался, что вопрос об участии в Джиро д’Италия-2018 решил для себя ещё во время презентации маршрута итальянского Гран-тура, но не хотел озвучивать своё решение до презентации команды Sunweb.