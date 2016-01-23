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Том Дюмулин будет защищать титул победителя на Джиро д'Италия-2018

Команда Sunweb официально подтвердила участие Тома Дюмулина в Джиро д'Италия-2018

 

  Команда Sunweb официально подтвердила, что Том Дюмулин будет защищать титул победителя на Джиро д’Италия-2018, после чего голландский гонщик и руководство команды обдумают  возможность старта на Тур де Франс-2018. Ранее об участии Тома Дюмулина в Джиро д’Италия со ссылкой на свои источники сообщало голландское издание De Telegraaf.

 

Том Дюмулин будет защищать титул победителя на Джиро д'Италия-2018

 PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

 

  В официальном аккаунте твиттера Джиро д’Италия также появилось подтверждение, что Том Дюмулин примет участие в итальянском Гран-туре.

 

  Представитель пресс-службы команды Sunweb сказал в интервью De Telegraaf: «Том поедет Джиро д’Италия-2018, где будет бороться за общий зачёт. После Джиро мы собираемся проанализировать его выступление и только потом решим, поедет ли он Тур де Франс-2018».

 

  Сам Том Дюмулин признался, что вопрос об участии в Джиро д’Италия-2018 решил для себя ещё во время презентации маршрута итальянского Гран-тура, но не хотел озвучивать своё решение до презентации команды Sunweb.

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Теги к статье: Том Дюмулин Джиро д'Италия-2018 Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Rokka

    Сегодня, 07:19 | Регистрация: 23.01.2016

    Интересно посмотреть какую команду вокруг Тома соберёт Санвеб. В прошлом году при кризисе смог помочь только Тен Дам, который проехал всего 500м. Явно в этом году нужно защищаться активно

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Комментарии

  • Rokka
    Том Дюмулин будет защищать тит ... (1)
    Rokka-Фото
    Интересно посмотреть какую команду вокруг Тома соберёт Санвеб. В прошлом году при кризисе смог помочь только Тен Дам, который проехал всего 500м. Явно в этом году нужно защищаться активно
  • Адриен
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (8)
    Адриен-Фото
    Определенно такие шансы у него были бы. Ару - человек НАСТРОЕНИЯ. Как я уже писал, Дюмулену очень повезло, что он не ехал последний Джиро. А к Туру просто перегорел... В будущем году же - новая команда, свежие мотивации, опыт - "сын ошибок трудных"... Но выбрал более трудный путь - молодец, поглядим, что получится.
  • Адриен
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (8)
    Адриен-Фото
    Извините, но ваш комментарий - образчик этакого идеализма."Правила Всемирного антидопингового агентства"... На деле же - сплошная политика. Эти "правила" как то пресловутое дышло - куда повернул, туда и вышло... Просто вдумайтесь - кто разрешил Фруму - причем ТАЙНО - выступать под сальбутамолом ? ВАДА! А теперь оно же его же за это и накажет ? За то, что с детства хронически больной человек вместо двух пшиков необходимого для него лекарства делал четыре - дисквалифицировать ? Я вас умоляю...
  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (54)
    Berdok-Фото
    в самый раз, ведь серийность и количество титулов являются главными критериями в выборе фаворитов для подобных знатоков и ценителей
    реалы, шумахеры,армстронги - входят в комплект.
    это удобно, модно и, главное, можно кидаться какашками в тех, у кого иное мнение,... до поры до времени
    а когда реальность не вписывается в шаблон, тогда начинает пригорать, ггг
  • error
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (54)
    error-Фото

    Цитата: collega2011
    Скай заствлял нас смотреть велоспорт

     

    не слишком ли для Ская?

     

    з. ы. не хотел что бы умирала ветка

  • error
    Герант Томас в 2018 году возвр ... (1)
    error-Фото

    Такой хороший самостоятельный боец а будет всеголишь поездом в любой многодневке если усидит Фрумми. Рубэ его единственный шанс.

  • Sezar
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (8)
    Sezar-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    Лучи сочувствия в его адрес.  Как пострадавшему от неумения Мартина ездить разделку. Ну какие у него шансы в горах Джиро сделать Фрума, Ланду и привезти Тому? Явно ниже средних без форсмажоров. А на Туре шансов была бы масса.

    На Туре у Ару были бы шансы сделать Нибали и Кинтану?

    Очевиднейшим образом были бы. Кинтану бил даже Барде, а по таланту я бы поставил бы Ару впереди Романа. А Нибали- по сравнению с Фрумом и Кинтаной уже сильно слабее, тем более возраст.

  • error
    Михаэль Богерд вернулся к рабо ... (4)
    error-Фото

    )) типо имей свою долю и не высовывайся. Если так то согласен - высший пилотаж

  • Berdok
    Михаэль Богерд вернулся к рабо ... (4)
    Berdok-Фото

    я о том, что там очень умело и умно подходили к ну, вы понели, хе-хе
    на вскидку не могу припомнить, чтобы из первых номеров в кто-то Рабо явнно погорел на положительной пробе
    как раз Флойд представитель совсем другого направления, этому дай стеклянный, так он и руки порежет и дивайс сломает

  • error
    Стевен Крёйсвейк ставит целью ... (4)
    error-Фото

    Все было бы достижимо ибо талантище. Не будь он голландцем из классической школы Рабо и с классическими ментальными комплексами. 

    Так что я тоже поддерживаю каммент топ 5. 

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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