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Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 12 этап, Форли - Реджо-Эмилия, 229 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 12 этап, Форли - Реджо-Эмилия, 234 км

 

  Двенадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в Форли (Forlì), городе, расположившимся на древней Эмилиевой дороге. Это римская дорога, построенная в 187 году до н. э. консулом Марком Эмилием Лепидом, которая соединяет Пьяченцу и Римини и проходит через многие города, расположенные в итальянском регионе Эмилия-Романья. Эмилиева дорога соединяет между собой две важные римские дороги: Фламиниеву дорогу (из Рима в Римини) и Постумиеву дорогу (из Генуи в Пьяченцу).

 
    Форли - один из древнейших городов Италии. Если верить легенде, город был основан еще в римское время, консулом Гаем Ливиусом Салинатором в 207 году до Рождества Христова, после победы над карфагенским полководцем Гасдрубалом при Метавре, под именем Форум Ливии (Forum Livii). Однако ученые утверждают, что в районе Форли первые поселения существовали еще в период палеолита. После римского владения Форли перешёл в подчинение Ватикана. В 889 году город стал независимой республикой, что привело Пап в бешенство и на протяжении последующих 400 лет они пытались вернуть контроль над городом.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 12 этап, Форли - Реджо-Эмилия


    В Форли сохранился целый ряд любопытных и важных памятников старины. Рыночная трапецевидная площадь Аурелио Саффи (Piazza Aurelio Saffi), окруженная крытыми портиками, со статуей этого выдающегося итальянского политика, который играл важную роль в радикальном республиканском течении, возглавляемым Джуеппе Маццини в 19 веке. Там же, на площади, находится аббатство Сан-Меркуриале (San Mercuriale) с 75-метровой кампанилой, некогда самой высокой в Италии, которое было построено в 1176 году и названное в честь жившего в 5 веке епископа. В аббатство во время крупных религиозных праздников, приезжают тысячи паломников со всего мира. Аббатство также примечательно знаменитой усыпальницей работы Барбара Манфреди (Barbara Manfredi). В Форли имеется еще несколько старинных церквей (XII, XIII, XIV и следующих веков) с ценными фресками местных художников.

 

 Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 12 этап, Форли - Реджо-Эмилия

 
    Символом города Форли является величественный собор Санта-Кроче (Santa Croce) построенный в неоклассическом стиле с возвышающейся над новым ее зданием древней башней. Собор был перестроен из старинного готического храма в 1841 году архитектором Джулио Цамбьянки. От старой церкви сохранилась только часовня Святейшего Тайнства.
 
    Форли занимает значимое место в истории искусства эпохи Возрождения благодаря тому, что является родиной выдающегося живописца Мелоццо да Форли (Melozzo da Forli), а также его ученика Марко Пальмеццано (Marco Palmezzano). В городе находится старинный дворец Палаццо-Эрколани (Palazzo Hercolani) с декорациями, датированными 19 веком и работами известных итальянских художников того времени. Еще один очаровательный дворец - Палаццо дель Подеста (Palazzo del Podestà), расписанный выдающимся художником Адольфо де Кароли (Adolfo de Carolis) в 20 веке.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 12 этап, Форли - Реджо-Эмилия

 
    Недалеко от Форли, в городке Предаппио в 1883 году родился Бенито Муссолини (Benito Amilcare Andrea Mussolini) - итальянский политический и государственный деятель, лидер Национальной фашистской партии (НФП) (один из основателей итальянского фашизма), диктатор, возглавлявший Италию как премьер-министр с 1922 по 1943 год. Уроженцами Форли являются многие известные люди. Джованни Морганьи (Giovanni-Battista Morgagni) - основатель патологической анатомии. Джованни Баттиста Чирри (Giovanni Battista Cirri) - композитор, органист и виолончелист, известный музыкант XVIII века, родился и умер в Форли. Иларио Бандини (Ilario Bandini) - производитель автомобилей Bandini Automobili. Меркуриалий из Форли - святой епископ Форлийский.

 

Альтиметрия 12 этапа Джиро д’Италия-2017:  Форли - Реджо-Эмилия, 229 км

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 12 этап, Форли - Реджо-Эмилия, 229 км

 

 

 

  Форли в 10-й раз будет принимать старт этапа Джиро д'Италия, в последний раз в 2015 году.

 

  Это самый протяженный этап Джиро д'Италия-2017 - спринтерский с двумя категорийными подъема, расположенными на первой половине дистанции.

 

  Из Форли гонщики отправятся на северо-запад и через 10 км свернут на юго-запад в горы. Дорога начнет плавно подниматься вверх до вершины 2 категории Колла ди Казалья (Colla di Casaglia) протяженность 7.7 км, 535-913 м, перепад - 378 м, средний градиент 4.9%, максимальный - 9%. Вершина расположена на 63 км маршрута, после спуска с которой и поворота на север начнётся подъем 3 категории Valico Appenninico протяженность 10.1 км, 396-731 м, перепад - 335 м, средний градиент 3.3%, максимальный - 6%.

 

  Спуск с этой вершины протяжённостью 50 км приведёт пелотон к окраинам Болоньи, которую гонщику объедут с запада, а затем повернут на северо-запад, чтобы по равнине доехать до финиша в Реджо-Эмилия (Reggio Emilia, административный центр провинции Реджо-нель-Эмилия, регион Эмилия-Романья), который в 6-ой раз будет принимать финиш этапа Джиро д'Италия.

 

   Это предпоследний из спринтерских этапов Джиро д'Италия-2017.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 12 этап, Форли - Реджо-Эмилия, 229 км

 

  Город Реджо-Эмилия расположен в северной области Эмилия-Романья, между Пармой и Моденой. В этом уютном и небольшом городке удивительным образом сочетаются древняя история и современность. О самых известных достопримечательностях и «визитной карточкой» Реджо-Эмилии мы поговорим подробнее в превью к следующему этапу Джиро д’Италия-2017.

 

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По материалам Интернет

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 20:00 | Регистрация: 12.07.2014

    Альтиметрия этапа и последних километров это конечно хорошо, но вот не зная виражей на последнем километре прогнозировать что-то очень сложно

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5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California

17 - 21 мая 2017

Tour of Norway

19 - 21 мая 2017

Vuelta a Castilla y Leon

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Fedorov79
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    Fedorov79-Фото
    Скай просто уныл. На что они вообще рассчитывали на этом Джиро?
  • Александра
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    Александра-Фото

    Пропустила этап и уже сил нет смотреть повтор, но очень интересно изучать финишный протокол. Похоже, список претендентов стал пожиже.

  • ScaRR
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    ScaRR-Фото
    Возможно, это последствия вчерашнего сильного выступления. Томас наверняка проехал на все бабки и немного в кредит.
  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (1)
    Bjoern-Фото

    Альтиметрия этапа и последних километров это конечно хорошо, но вот не зная виражей на последнем километре прогнозировать что-то очень сложно

  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    Berdok-Фото
    угум-с, прыжки на велике после изматывающего этапа какбэ намекают
  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    Bjoern-Фото

    Фрайле удивил, не только победой, но и трезвым рассчетом, когда увидел, что Ланда не тянет, он не стал идти в одиночку, а дождался группу и уже из неё выдал уехал в поздний отрыв.

     

    После сегодняшнего выступление Томаса и Ланды вопрос об их сходе становится всё более и более актуальным

     

    Кстати, Висконти, "который только грегори", сегодня уже второй раз был в отрыве

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    Sezar-Фото
    Думаю просто это случилось бы позже.
  • Николай Н.
    Тур Калифорнии-2017. Этап 3 (7)
    Николай Н.-Фото

    Вот всё же Саган смог взять этап. А Кристофф уже не тот, даже с колиса не смог выйти. Цабель будет хорошим спринтором, видно как он сам держал скорость. Вот его и нужно развозить.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    Николай Н.-Фото

    Этап получился красивыл. И всё благодаря борьбе в отрыве. И только самым смелым достаётся победа.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    VeloVelo-Фото

    Денис (Bjorn) - лучше всех предсказал сегодняшнюю гонку
    в теме "превью этапа". Лучший аналитик этапа. Уважуха!   

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