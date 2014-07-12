Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 12 этап, Форли - Реджо-Эмилия, 229 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 12 этап, Форли - Реджо-Эмилия, 234 км

Двенадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в Форли (Forlì), городе, расположившимся на древней Эмилиевой дороге. Это римская дорога, построенная в 187 году до н. э. консулом Марком Эмилием Лепидом, которая соединяет Пьяченцу и Римини и проходит через многие города, расположенные в итальянском регионе Эмилия-Романья. Эмилиева дорога соединяет между собой две важные римские дороги: Фламиниеву дорогу (из Рима в Римини) и Постумиеву дорогу (из Генуи в Пьяченцу).





Форли - один из древнейших городов Италии. Если верить легенде, город был основан еще в римское время, консулом Гаем Ливиусом Салинатором в 207 году до Рождества Христова, после победы над карфагенским полководцем Гасдрубалом при Метавре, под именем Форум Ливии (Forum Livii). Однако ученые утверждают, что в районе Форли первые поселения существовали еще в период палеолита. После римского владения Форли перешёл в подчинение Ватикана. В 889 году город стал независимой республикой, что привело Пап в бешенство и на протяжении последующих 400 лет они пытались вернуть контроль над городом.



В Форли сохранился целый ряд любопытных и важных памятников старины. Рыночная трапецевидная площадь Аурелио Саффи (Piazza Aurelio Saffi), окруженная крытыми портиками, со статуей этого выдающегося итальянского политика, который играл важную роль в радикальном республиканском течении, возглавляемым Джуеппе Маццини в 19 веке. Там же, на площади, находится аббатство Сан-Меркуриале (San Mercuriale) с 75-метровой кампанилой, некогда самой высокой в Италии, которое было построено в 1176 году и названное в честь жившего в 5 веке епископа. В аббатство во время крупных религиозных праздников, приезжают тысячи паломников со всего мира. Аббатство также примечательно знаменитой усыпальницей работы Барбара Манфреди (Barbara Manfredi). В Форли имеется еще несколько старинных церквей (XII, XIII, XIV и следующих веков) с ценными фресками местных художников.



Символом города Форли является величественный собор Санта-Кроче (Santa Croce) построенный в неоклассическом стиле с возвышающейся над новым ее зданием древней башней. Собор был перестроен из старинного готического храма в 1841 году архитектором Джулио Цамбьянки. От старой церкви сохранилась только часовня Святейшего Тайнства.



Форли занимает значимое место в истории искусства эпохи Возрождения благодаря тому, что является родиной выдающегося живописца Мелоццо да Форли (Melozzo da Forli), а также его ученика Марко Пальмеццано (Marco Palmezzano). В городе находится старинный дворец Палаццо-Эрколани (Palazzo Hercolani) с декорациями, датированными 19 веком и работами известных итальянских художников того времени. Еще один очаровательный дворец - Палаццо дель Подеста (Palazzo del Podestà), расписанный выдающимся художником Адольфо де Кароли (Adolfo de Carolis) в 20 веке.



Недалеко от Форли, в городке Предаппио в 1883 году родился Бенито Муссолини (Benito Amilcare Andrea Mussolini) - итальянский политический и государственный деятель, лидер Национальной фашистской партии (НФП) (один из основателей итальянского фашизма), диктатор, возглавлявший Италию как премьер-министр с 1922 по 1943 год. Уроженцами Форли являются многие известные люди. Джованни Морганьи (Giovanni-Battista Morgagni) - основатель патологической анатомии. Джованни Баттиста Чирри (Giovanni Battista Cirri) - композитор, органист и виолончелист, известный музыкант XVIII века, родился и умер в Форли. Иларио Бандини (Ilario Bandini) - производитель автомобилей Bandini Automobili. Меркуриалий из Форли - святой епископ Форлийский.

Альтиметрия 12 этапа Джиро д’Италия-2017: Форли - Реджо-Эмилия, 229 км

Форли в 10-й раз будет принимать старт этапа Джиро д'Италия, в последний раз в 2015 году.

Это самый протяженный этап Джиро д'Италия-2017 - спринтерский с двумя категорийными подъема, расположенными на первой половине дистанции.

Из Форли гонщики отправятся на северо-запад и через 10 км свернут на юго-запад в горы. Дорога начнет плавно подниматься вверх до вершины 2 категории Колла ди Казалья (Colla di Casaglia) протяженность 7.7 км, 535-913 м, перепад - 378 м, средний градиент 4.9%, максимальный - 9%. Вершина расположена на 63 км маршрута, после спуска с которой и поворота на север начнётся подъем 3 категории Valico Appenninico протяженность 10.1 км, 396-731 м, перепад - 335 м, средний градиент 3.3%, максимальный - 6%.

Спуск с этой вершины протяжённостью 50 км приведёт пелотон к окраинам Болоньи, которую гонщику объедут с запада, а затем повернут на северо-запад, чтобы по равнине доехать до финиша в Реджо-Эмилия (Reggio Emilia, административный центр провинции Реджо-нель-Эмилия, регион Эмилия-Романья), который в 6-ой раз будет принимать финиш этапа Джиро д'Италия.

Это предпоследний из спринтерских этапов Джиро д'Италия-2017.



Город Реджо-Эмилия расположен в северной области Эмилия-Романья, между Пармой и Моденой. В этом уютном и небольшом городке удивительным образом сочетаются древняя история и современность. О самых известных достопримечательностях и «визитной карточкой» Реджо-Эмилии мы поговорим подробнее в превью к следующему этапу Джиро д’Италия-2017.

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