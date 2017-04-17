 Возвращение цикламеновой майки на Джиро д’Италия-2017

Цикламеновая майка лучшего в классификации по очкам возвращается на Джиро д’Италия-2017

Цвет цикламена - малиново-фиолетовый цвет «цикламеновой» майки лидера очковой классификации возвращается в юбилейном выпуске Джиро д’Италия. Цикламеновой майка была с 1970 по 2009 годы. В этом году спонсором майки лучшего в классификации по очкам будет компания Segafredo Zanetti, лидер в производстве и продаже кофе, в частности кофе эспрессо.

Photo Credit: BettiniPhoto

Первые пять выпусков Джиро д’Италия с 1909 по 1913 годы победитель гонки определялся по очкам, набранным в классификации, а определённой майки для лидеров классификаций не существовало.

В 1958 году очковая классификация появилась как отдельное соревнование внутри Джиро д’Италия, а с 1967 года лидера этой классификации стала выделять майка. С 1967 по 1969 эта майка была красного цвета – Maglia Rossa, затем она стала цикламеновой – Maglia Ciclamino, и оставалась в этом цвете до 2009. С 2010 года лидер очковой классификации итальянского Гран-тура вновь стал надевать майку ярко-красного цвета (Maglia Rossa).

Рекордсменами по количеству побед в очковой классификации являются гонщики 1970-80-х годов Франческо Мозер (Francesco Moser) и Джузеппе Саронни (Giuseppe Saronni). Каждый из них выигрывал цикламеновую майку четыре раза. По три раза побеждали в очковой классификации Марио Чиполлини (Mario Cipollini), Роже де Вламинк (Roger de Vlaeminck) и Йохан ван дер Вельде (Johan van der Velde).

Франческо Мозер и Джузеппе Саронни – единственные гонщики, которым удалось выигрывать очковую классификацию три года подряд: Мозер в 1976-78 годах, плюс четвёртый раз в 1982, Саронни в 1979-81 плюс четвёртый раз в 1983 году.

Итальянские гонщики становились победителями в очковой классификации 33 раза из 52 в истории Джиро д’Италия. Бельгийцы взяли 5 побед (3 у Роже де Вламинка, 2 – у Эдди Меркса).

Джанни Буньо/Photo Credit: BettiniPhoto

Самый большой разрыв между первой и последней победой в очковой классификации у Марио Чиполлини – 10 лет. Впервые он выиграл эту классификацию в 1992 году, через пять лет одержал вторую победу – в 1997, ещё через пять лет выиграл очковую классификацию в третий раз в 2002.

9 гонщиков в истории смогли взять победу и в генеральной и в очковой классификациях – Джанни Мотта (Gianni Motta) в 1966, Эдди Меркс (Eddy Merckx) в 1968 и 73, Джузеппе Саронни в 1979 и 83, Джанни Буньо (Gianni Bugno) в 1990, Тони Ромингер (Tony Rominger) в 1995, Джильберто Симони (Gilberto Simoni) в 2003, Данило Ди Лука (Danilo Di Luca) в 2007, Денис Меньшов в 2009 и Микеле Скарпони (Michele Scarponi) в 2011.

Самым молодым победителем очковой классификации был Джузеппе Саронни, который выиграл её в 21 год в 1979 году. Самым возрастным победителем был Марио Чиполлини, выигравший очковую классификацию в 35 лет в 2002 году.