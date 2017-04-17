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Возвращение цикламеновой майки на Джиро д’Италия-2017

Цикламеновая майка лучшего в классификации по очкам возвращается на Джиро д’Италия-2017

 

 

  Цвет цикламена - малиново-фиолетовый цвет «цикламеновой» майки лидера очковой классификации возвращается в юбилейном выпуске Джиро д’Италия. Цикламеновой майка была с 1970 по 2009 годы. В этом году спонсором майки лучшего в классификации по очкам будет компания Segafredo Zanetti, лидер в производстве и продаже кофе, в частности кофе эспрессо.

 

Возвращение цикламеновой майки на Джиро д’Италия-2017

 Возвращение цикламеновой майки на Джиро д’Италия-2017

 Возвращение цикламеновой майки на Джиро д’Италия-2017

 

Photo Credit: BettiniPhoto

 

  Первые пять выпусков Джиро д’Италия с 1909 по 1913 годы победитель гонки определялся по очкам, набранным в классификации, а определённой майки для лидеров классификаций не существовало.

 

  В 1958 году очковая классификация появилась как отдельное соревнование внутри Джиро д’Италия, а с 1967 года лидера этой классификации стала выделять майка. С 1967 по 1969 эта майка была красного цвета – Maglia Rossa, затем она стала цикламеновой – Maglia Ciclamino, и оставалась в этом цвете до 2009. С 2010 года лидер очковой классификации итальянского Гран-тура вновь стал надевать майку ярко-красного цвета (Maglia Rossa).

 

  Рекордсменами по количеству побед в очковой классификации являются гонщики 1970-80-х годов Франческо Мозер (Francesco Moser) и Джузеппе Саронни (Giuseppe Saronni). Каждый из них выигрывал цикламеновую майку четыре раза. По три раза побеждали в очковой классификации Марио Чиполлини (Mario Cipollini), Роже де Вламинк (Roger de Vlaeminck) и Йохан ван дер Вельде (Johan van der Velde).

 

  Франческо Мозер и Джузеппе Саронни – единственные гонщики, которым удалось выигрывать очковую классификацию три года подряд: Мозер в 1976-78 годах, плюс четвёртый раз в 1982, Саронни в 1979-81 плюс четвёртый раз в 1983 году.

 

  Итальянские гонщики становились победителями в очковой классификации 33 раза из 52 в истории Джиро д’Италия. Бельгийцы взяли 5 побед (3 у Роже де Вламинка, 2 – у Эдди Меркса).

 

Возвращение цикламеновой майки на Джиро д’Италия-2017

 Джанни Буньо/Photo Credit: BettiniPhoto

 

  Самый большой разрыв между первой и последней победой в очковой классификации у Марио Чиполлини – 10 лет. Впервые он выиграл эту классификацию в 1992 году, через пять лет одержал вторую победу – в 1997, ещё через пять лет выиграл очковую классификацию в третий раз в 2002.

 

  9 гонщиков в истории смогли взять победу и в генеральной и в очковой классификациях – Джанни Мотта (Gianni Motta) в 1966, Эдди Меркс (Eddy Merckx) в 1968 и 73, Джузеппе Саронни в 1979 и 83, Джанни Буньо (Gianni Bugno) в 1990, Тони Ромингер (Tony Rominger) в 1995Джильберто Симони (Gilberto Simoni) в 2003, Данило Ди Лука (Danilo Di Luca) в 2007, Денис Меньшов в 2009 и Микеле Скарпони (Michele Scarponi) в 2011.

 

  Самым молодым победителем очковой классификации был Джузеппе Саронни, который выиграл её в 21 год в 1979 году. Самым возрастным победителем был Марио Чиполлини, выигравший очковую классификацию в 35 лет в 2002 году.

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2017. Маршрут и п ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не знаю согласятся ли со мной болелы шоссейного велоспорта, но ФВ самая скушная из всех Арденских классики, а все потому что исход гонки (победитель) решается на последнем подъеме, послденего километра, я бы даже сказал на последних 500м. где уже действительно по настоящему дорога идёт круто и финиш совсем близко (а сил почти не осталось).
    Хотя будем опять же надеятся, что Кот де Черав сыграет в этом году "джокера" и там отстрелят 5-6, максимум 10 настоящих фаворитов, так чтобы на Муре они (и только они) разыграли победу на ФВ 2017
    все подъемы на ФВ 2017

    Мой фаворит (подиум как минимум) М.Альбазини. Достаточно посмотерть его достижение на этой классике за последние 10 лет:
    2016 - №7, 2015- №3, 2014 - №7, 2013 - №21, 2012 - №2, 2011 - №11, 2010 - №10, 2009 - №9, 2008 - №7. 2017 -№?

  • ungvar
    Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (32)
    ungvar-Фото

    Офигеваю с того, что тут гонят на Квято.
    Он начал решающую атаку всей гонки. А до этого на отрыв отпахал его грегори. Идеальная тактика велогонки. Только финиш не сдюжил.

     П.С. Жильбер, конечно, легендище.

  • Student
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (15)
    Student-Фото
    Цитата: veloliveuser
    искусство тренера - не втиснуть звездного игрока в команду, а стимулировать раскрытие потенциала в команде.
    сколько раз уже кто-то в одной команде загорается, а в другой - блекнет.
    Ланда очень уж своеволен, его надо не кнутом, а пряником.
    Та откуда кто знает какая у того же Ланды подготовка. После Джиро будете на гущах гадать о совместимости.
  • rude_rider
    Микеле Скарпони выигрывает пер ... (3)
    rude_rider-Фото

    Скарпони трудяга и без понтов

    на самом деле "грустный клоун"

    очень позитивный и безконфликтный.

     

     

  • Adriano
    Тур Хорватии-2017. Этап 1 (1)
    Adriano-Фото

    Kolls красиво вела.

  • velodoctor
    Альпийский Тур-2017. Этап 2 (3)
    velodoctor-Фото

    Да там снег шел)) Не гоночная погода. Британец серьезно подошел к подготовке, пропустил все классики, да и команда у него будет очень сильная.

  • Александра
    Микеле Скарпони выигрывает пер ... (3)
    Александра-Фото

    Я /.../возможно, немного удивлен своим успехом

    Как говорится, это все, что мы должны знать о капитане Астаны на Джиро.

    При том, что Скарпони, конечно, молодец и заслуживает всяческих похвал за этап.

  • motte
    Альпийский Тур-2017. Этап 2 (3)
    motte-Фото
    Михаил, этап был сокращен из-за снежных заносов, не так ли?
    И что мы видим, а видим то, что Томас конкретно вкатывается, поставив и имея на то основание подиум Джиро, которая, по всей видимости, будет жестко-горячей?
  • velodoctor
    Альпийский Тур-2017. Этап 2 (3)
    velodoctor-Фото

    Сегодня русвело весь день тащила и догнала отрыв, а Фолифоров горку заснял, опередив в т.ч и Ланду, упрочил лидерство. Но блин, ничего не показывали. russian 

  • velodoctor
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (15)
    velodoctor-Фото
    Томаса он возить будет, вместе с Энао. Хотя колумбиец уже заслужил свой ГТ мне кажется.

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5 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1095
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 882
8 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
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