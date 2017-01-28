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Фабио Ару не стартует на Джиро д'Италия-2017

Из-за травмы колена Фабио Ару вынужен отказаться от участия в Джиро д'Италия-2017

 

  Фабио Ару (Fabio Aru) вынужден отказаться от участия в Джиро д’Италия-2017 из-за травмы. 8 дней назад во время тренировки в Испании 26-летний итальянский гонщик казахстанской команды Astana упал и повредил колено. Дополнительное медицинское обследование, проведённое в Милане у профессора Комби выявило, что у гонщика бурсит – воспаление в области сустава, что причиняет боль во время педалирования.

 

Ару предписан 10-дневный отдых и лечение. 20 апреля он пройдёт ещё одно обследование.

 

Фабио Ару не стартует на Джиро д'Италия-2017

 

Фабио Ару не стартует на Джиро д'Италия-2017

 Фото (с) твиттер Fabio Aru

 

 

  Учитывая сложившуюся ситуацию руководство команды Astana объявляет, что Фабио Ару, к сожалению, не сможет принять участие в юбилейном выпуске Джиро д’Италия-2017. Каким будет дальнейший календарь гонок Ару, будет решено после того, как он полностью восстановится после травмы.

 

 Фабио Ару: «Мне очень жаль. Я разочарован тем, что произошло, потому что мечтал о Джиро д’Италия, так как гонка стартует на моей родной Сардинии. Мы готовились к ней долгие месяцы. К сожалению, случившийся инцидент не позволяет мне выйти на старт в достаточно хорошей форме, и с большим сожалением, но мы вынуждены сдаться».

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Теги к статье: Фабио Ару Astana Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Антон

    Anton73

    Сегодня, 23:52 | Регистрация: 28.01.2017

    Нууууу ёлы-палы... Может, таблеточку какую, или помазать чем - и пройдёт? Время ещё есть. Фабио, без сомнения, украсил бы гонку...

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Комментарии

  • Anton73
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (1)
    Anton73-Фото

    Нууууу ёлы-палы... Может, таблеточку какую, или помазать чем - и пройдёт? Время ещё есть. Фабио, без сомнения, украсил бы гонку...

  • EL-Fenomeno
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: tulasprint
    будет нехватать Тома на париж рубе!

    не только на Рубэ...просто не хватать(

    На ПР 2017: bye

  • archi
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (54)
    archi-Фото

    Ну а теперь Жильбер против Вальверде!!! Оба не пацаны уже и оба в отличной форме. 

  • Sm1T
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    Sm1T-Фото
    да ничего ни течет и не меняется.
    выросло поколение колесников, все гонки делает "старая гвардия". из молодых только Фруми и Саган атакующую тактику исповедуют.
  • Grinta
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    Grinta-Фото

    За мной всё время следил Дегенкольб, считаю, что он проехал самую трусливую гонку своей жизни.

     

    Так и есть. За последние 100 км как ни показывали Тома, тут же у него на колесе как приклеенный и Джон. Я симпатизирую обоим гонщикам, но тут согласен с Бооненом - это трусливая гонка в исполнении немца.

  • Grinta
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (54)
    Grinta-Фото

    Отлично, что наконец свой Монумент взял Грег. Я очень рад, он действительно лучший этой весной.

     

    Штыбар. Не победитель. Не психология победителя и не харизма победителя.

     

    Лангевельд умница, вспомнил своё бравое прошлое. Почётно.

     

    Тому спасибо. Нет, СПАСИБО.

     

    ОСС!!! Нет слов, это самый элитный грегари, которого я только могу представить. (А, ну, есть ещё Кири :))

     

    Я уже писал здесь не раз насчёт Москона. Новая суперзвезда потенциально растёт (очень надеюсь на это). 22 года - 15 на Фландрии, 5-й на Рубе. И это в Скай. Какой Стэннард, зачем Роу. Вот же, готовый капитан. Просто блеск.

     

    Стёйвен, Грайпель, Демар - очень достойная гонка. Особенно Горилла удивил.

     

    Что ни говорите, гонка вышла отличной.

  • EL-Fenomeno
    Олимпийский чемпион побеждает ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Король булыги)) bel такой вот kingmail1
    ГВА

  • Николай Н.
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Том лигенда Париж Рубе, его победы были красивые, но время своё берёт и ветераны уходят, а на их место приходят новые лидеры.

  • Александра
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    Александра-Фото

    Какие же молодые эти ветераны! Даже представить не могу, что испытываешь в 36 лет, заканчивая карьеру.
    Пелотон остался еще без одной звезды. Понятно, конечно, что все течет, все меняется, но как же это грустно.

  • tulasprint
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    tulasprint-Фото

    будет нехватать Тома на париж рубе!

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
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4 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
5 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1065
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 820
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
9 Энао Сер. (Col) (SKY) 707
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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