Фабио Ару не стартует на Джиро д'Италия-2017

Из-за травмы колена Фабио Ару вынужен отказаться от участия в Джиро д'Италия-2017

Фабио Ару (Fabio Aru) вынужден отказаться от участия в Джиро д’Италия-2017 из-за травмы. 8 дней назад во время тренировки в Испании 26-летний итальянский гонщик казахстанской команды Astana упал и повредил колено. Дополнительное медицинское обследование, проведённое в Милане у профессора Комби выявило, что у гонщика бурсит – воспаление в области сустава, что причиняет боль во время педалирования.

Ару предписан 10-дневный отдых и лечение. 20 апреля он пройдёт ещё одно обследование.

Фото (с) твиттер Fabio Aru

Учитывая сложившуюся ситуацию руководство команды Astana объявляет, что Фабио Ару, к сожалению, не сможет принять участие в юбилейном выпуске Джиро д’Италия-2017. Каким будет дальнейший календарь гонок Ару, будет решено после того, как он полностью восстановится после травмы.

Фабио Ару: «Мне очень жаль. Я разочарован тем, что произошло, потому что мечтал о Джиро д’Италия, так как гонка стартует на моей родной Сардинии. Мы готовились к ней долгие месяцы. К сожалению, случившийся инцидент не позволяет мне выйти на старт в достаточно хорошей форме, и с большим сожалением, но мы вынуждены сдаться».