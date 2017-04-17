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Филипп Жильбер не примет участие в юбилейном выпуске Джиро д'Италия

Филипп Жильбер вынужден отказаться от старта на Джиро д’Италия-2017

 

  Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) не примет участие в юбилейном выпуске Джиро д’Италия-2017. В пресс-релизе команды Quick Step Floors сообщается, что после консультации с медиками было принято решение, что чемпиону Бельгии, выигравшему в этом году Тур Фландрии и Амстел Голд Рэйс, необходимо отказаться от тренировок на две недели. А до старта Джиро д’Италия 5 мая остаётся чуть больше двух недель.

 

Филипп Жильбер вынужден отказаться от старта на Джиро д’Италия-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  После финиша Амстел Голд Рэйс-2017 Филипп Жильбер провёл в больнице 48 часов, у него была выявлена травма правой почки (небольшой надрыв), для полного восстановление требуется покой. Сейчас 34-летний бельгийский гонщик вернулся домой.

 

  Филипп Жильбер: «То, что мне придётся пропустить Джиро д’Италия – большой удар для меня. Это прекрасная гонка, где в прошлом я несколько раз наслаждался успехом (Примечание VeloLIVE.com: у Филиппа Жильбера 3 победы на этапах итальянского Гран-тура). Но травма, которую я получил, требует осторожности, мне рекомендовали не торопиться, поэтому лучшим решением является продлить период моего отдыха. Несмотря на это препятствие я не теряю боевого настроя, сейчас я ещё больше мотивирован на вторую часть сезона».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Quick-Step Floors Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Комментарии

  • rude_rider
    Микеле Скарпони выигрывает пер ... (3)
    rude_rider-Фото

    Скарпони трудяга и без понтов

    на самом деле "грустный клоун"

    очень позитивный и безконфликтный.

     

     

  • Adriano
    Тур Хорватии-2017. Этап 1 (1)
    Adriano-Фото

    Kolls красиво вела.

  • velodoctor
    Альпийский Тур-2017. Этап 2 (3)
    velodoctor-Фото

    Да там снег шел)) Не гоночная погода. Британец серьезно подошел к подготовке, пропустил все классики, да и команда у него будет очень сильная.

  • Александра
    Микеле Скарпони выигрывает пер ... (3)
    Александра-Фото

    Я /.../возможно, немного удивлен своим успехом

    Как говорится, это все, что мы должны знать о капитане Астаны на Джиро.

    При том, что Скарпони, конечно, молодец и заслуживает всяческих похвал за этап.

  • motte
    Альпийский Тур-2017. Этап 2 (3)
    motte-Фото
    Михаил, этап был сокращен из-за снежных заносов, не так ли?
    И что мы видим, а видим то, что Томас конкретно вкатывается, поставив и имея на то основание подиум Джиро, которая, по всей видимости, будет жестко-горячей?
  • velodoctor
    Альпийский Тур-2017. Этап 2 (3)
    velodoctor-Фото

    Сегодня русвело весь день тащила и догнала отрыв, а Фолифоров горку заснял, опередив в т.ч и Ланду, упрочил лидерство. Но блин, ничего не показывали. russian 

  • velodoctor
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (14)
    velodoctor-Фото
    Томаса он возить будет, вместе с Энао. Хотя колумбиец уже заслужил свой ГТ мне кажется.
  • Student
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (14)
    Student-Фото
    Цитата: Адриен
    Не каждый может быть ДЕТАЛЬЮ пусть в стройном и отлаженном, но - МЕХАНИЗМЕ. Хотя Джиро все расставит по своим местам, Ланда на нем ДОЛЖЕН БЫТЬ одним из главных фаворитов. И если ПОБЕДА - значит на лицо пример Фрума, главное для которого - один СВОЙ ГранТур в сезоне, остальное - второстепенно, а не получится - что же,тогда точно НЕСОВМЕСТИМОСТЬ со Скаем. Ничего страшного - бывает, вон как у Жильбера с БМС...
    Да уж , думкою багатие.
  • veloliveuser
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (14)
    veloliveuser-Фото

    хотелось бы отметить кого Микеле опередил - очень даже неплохую компанию! это воодушевляет))

  • veloliveuser
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (14)
    veloliveuser-Фото
    искусство тренера - не втиснуть звездного игрока в команду, а стимулировать раскрытие потенциала в команде.
    сколько раз уже кто-то в одной команде загорается, а в другой - блекнет.
    Ланда очень уж своеволен, его надо не кнутом, а пряником.

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2 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1256
4 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
5 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1095
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 882
8 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
9 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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