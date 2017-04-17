Филипп Жильбер не примет участие в юбилейном выпуске Джиро д'Италия

Филипп Жильбер вынужден отказаться от старта на Джиро д’Италия-2017

Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) не примет участие в юбилейном выпуске Джиро д’Италия-2017. В пресс-релизе команды Quick Step Floors сообщается, что после консультации с медиками было принято решение, что чемпиону Бельгии, выигравшему в этом году Тур Фландрии и Амстел Голд Рэйс, необходимо отказаться от тренировок на две недели. А до старта Джиро д’Италия 5 мая остаётся чуть больше двух недель.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

После финиша Амстел Голд Рэйс-2017 Филипп Жильбер провёл в больнице 48 часов, у него была выявлена травма правой почки (небольшой надрыв), для полного восстановление требуется покой. Сейчас 34-летний бельгийский гонщик вернулся домой.

Филипп Жильбер: «То, что мне придётся пропустить Джиро д’Италия – большой удар для меня. Это прекрасная гонка, где в прошлом я несколько раз наслаждался успехом (Примечание VeloLIVE.com: у Филиппа Жильбера 3 победы на этапах итальянского Гран-тура). Но травма, которую я получил, требует осторожности, мне рекомендовали не торопиться, поэтому лучшим решением является продлить период моего отдыха. Несмотря на это препятствие я не теряю боевого настроя, сейчас я ещё больше мотивирован на вторую часть сезона».