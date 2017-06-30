Ломбардия-2021. Превью

Классика “Ломбардия”-2021: маршрут и претенденты

Классика “Ломбардия” (Il Lombardia), финальная из пяти гонок, входящих в список Монументов велоспорта, пройдёт 9 октября в 115-й раз. Маршрут “Ломбардии”-2021, которую ещё называют «Гонкой опавших листьев», с общим набором высоты 4500 метров на 239 км дистанции включает прохождение семи подъёмов.

Маршрут классики "Ломбардия"-2021

Классика “Ломбардия”-2021: маршрут и претенденты

Классика “Ломбардия”-2021: маршрут и претенденты

Классика “Ломбардия”-2021: маршрут и претенденты

Классика “Ломбардия”-2021: маршрут и претенденты

115-й выпуск “Ломбардии” стартует в Комо, а финиширует, как в 2016 году, в Бергамо. Первым из семи подъёмов гонки через 30 км после старта будет визитная карточка классики - подъём Мадонна дель Гизалло (Madonna del Ghisallo), который ведёт к знаменитой церкви покровительницы велосипедистов. В отличие от 2016 года, на этот раз к Мадонне дель Гизалло подниматься будут не от Белладжио, а от Ассо, а к Белладжио поведёт спуск.

После относительно равнинного отрезка по берегу озера Комо начнётся подъём Ронкола (Roncola) – 9,4 км со средним градиентом 6,6% и участками, где градиент достигнет 17%.

После 13-километрового спуска гонщики сразу начнут штурмовать следующий подъём – Бербенно (Berbenno) – 6,8 км с набором высоты 355 м, средним градиентом 4,6%, максимальным 8%.

Доссена (Dossena) – четвёртый подъём долгого дня - 11 км с 6,2%, начнётся через 150 км после старта и за 89 км до финиша и плавно перейдёт в пятый подъём Дзамбла Альта (Zambla Alta) – 9,5 км со средним градиентом 3,5% и максимальным градиентом 10%.

22,6-километровый спуск с вершины Дзамбла Альта приведёт к подножию шестого подъёма «Гонки опавших листьев» - Пассо ди Ганда (Passo di Ganda) – 9,2 км со средним градиентом 7,3% и максимальным 15% за километр до вершины.

Спуск с Пассо ди Ганда с 19 «шпильками» и небольшой равнинный отрезок – не последнее испытание этого выпуска “Ломбардии”.

Последние километры дистанции – подъём к стартой части Бергамо с 200 метрами брусчатки и 1,6-километровой «стенкой» Ларго Аперто (Largo Aperto) со средним градиентом 7,9%, после которых идёт 3-километровый спуск к финишу. Финальные 800 метров - по прямой и широкой (7,5 м) дороге.

Претенденты

Фаусто Коппи принадлежит рекорд побед на Ломбардии – он выигрывал классику пять раз. Едва ли кто-то из современных гонщиков сможет повторить это достижение.

Победитель классики прошлого года Якоб Фульсанг (Astana Premier Tech) не сможет защищать свой титул из-за травмы, полученной при падении на Туре Бенилюкса-2021. Последние четыре года «Ломбардию» выигрывали гонщики из сольного отрыва, привозившие соперникам около 15 секунд. В 2016 году, когда гонка финишировала в Бергамо, Эстебан Чавес выиграл спринт у Диего Розы и Ригоберто Урана.

Звёздный состав участников «Ломбардии» - 2021 обещает напряжённую борьбу.

Примож Роглич (Jumbo-Visma), олимпийский чемпион в разделке, ставший в этом году трёхкратным победителем Вуэльты Испании, показал, что снова в форме, выиграв две подводящих к Ломбардии классики - «Джиро дель Эмилия» и «Милан – Турин». Вместе с ним стартует призёр «Ломбардии» - 2020 Джордж Беннетт.

Стартующий в радужной майке двукратного чемпиона мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) разделит лидерство в команде с Ремко Эвенепулом и Жуаном Алмейдой. Каждый из них способен побороться за победу и осложнить соперникам гонку.

Не менее сильным претендентом является ещё один словенский гонщик, победитель Тур де Франс-2021, призёр «Тре Валли Варезине» Тадей Погачар, который дебютирует на «Ломбардии» и не откажется от шанса попробовать выиграть вторую классику Монумент за один сезон после победы на Льеж-Бастонь-Льеж. Сильный состав UAE Team Emirates с Давиде Формоло, Марком Хирши, Рафалом Майкой, Брэндоном Макналти, Яном Поланцом и Диего Улисси увеличивает шансы.

В гонке примут участие победители и призёры прошлых лет – гонщики команды Trek-Segafredo Винченцо Нибали, недавно одержавший победу на Туре Сицилии-2021 и Бауке Моллема, трижды занимавший на Ломбардии 2-е место Алехандро Вальверде (Movistar), призёр Ломбардии прошлого года Александр Власов (Astana Premier Tech), победитель 2018 года Тибо Пино (Groupama-FDJ), победитель 2014 года Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation).

Сильным составом будет представлена команда Ineos Grenadiers, где Адам Йейтс и Джанни Москон показали, что находятся в хорошей форме. Также в числе претендентов Давид Годю (Groupama-FDJ), Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen), Роман Барде (DSM), Алексей Луценко (Astana-Premier Tech), Ригоберто Уран, Серхио Игита и Нельсон Паулесс (EF Education Nippo), Майкл Вудс (Israel Start Up Nation), Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Микель Ланда и Джино Медер (Bahrain Victorious), Тим Велленс (Lotto Soudal), Доменико Поццовиво и Саймон Кларк (Qhubeka NextHash) и многие другие.