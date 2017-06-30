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Ломбардия-2021. Превью

Классика “Ломбардия”-2021: маршрут и претенденты

 

Ломбардия-2021. Превью

 

 

  Классика “Ломбардия” (Il Lombardia), финальная из пяти гонок, входящих в список Монументов велоспорта, пройдёт 9 октября в 115-й раз. Маршрут “Ломбардии”-2021, которую ещё называют «Гонкой опавших листьев», с общим набором высоты 4500 метров на 239 км дистанции включает прохождение семи подъёмов.

 

Маршрут классики "Ломбардия"-2021

 

Классика &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2021: маршрут и претендентыКлассика &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2021: маршрут и претенденты

 

Классика &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2021: маршрут и претендентыКлассика &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2021: маршрут и претенденты

 

Классика &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2021: маршрут и претендентыКлассика &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2021: маршрут и претенденты

 

Классика &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2021: маршрут и претендентыКлассика &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2021: маршрут и претенденты

 

 

  115-й выпуск “Ломбардии”  стартует в Комо, а финиширует, как в 2016 году, в Бергамо. Первым из семи подъёмов гонки через 30 км после старта будет визитная карточка классики - подъём Мадонна дель Гизалло (Madonna del Ghisallo), который ведёт к знаменитой церкви покровительницы велосипедистов.  В отличие от 2016 года, на этот раз к Мадонне дель Гизалло подниматься будут не от Белладжио, а от Ассо, а к Белладжио поведёт спуск.   

 

После относительно равнинного отрезка по берегу озера Комо начнётся подъём Ронкола (Roncola) – 9,4 км со средним градиентом 6,6% и участками, где градиент достигнет 17%.  

 

После 13-километрового спуска гонщики сразу начнут штурмовать следующий подъём – Бербенно (Berbenno) – 6,8 км с набором высоты 355 м, средним градиентом 4,6%, максимальным 8%.

 

Доссена (Dossena) – четвёртый подъём долгого дня - 11 км с 6,2%, начнётся через 150 км после старта и за 89 км до финиша и плавно перейдёт в пятый подъём Дзамбла Альта (Zambla Alta) – 9,5 км со средним градиентом 3,5% и максимальным градиентом 10%.

 

22,6-километровый спуск с вершины Дзамбла Альта приведёт к подножию шестого подъёма «Гонки опавших листьев» - Пассо ди Ганда (Passo di Ganda) – 9,2 км со средним градиентом 7,3% и максимальным 15% за километр до вершины.

 

Спуск с Пассо ди Ганда с 19 «шпильками» и небольшой равнинный отрезок – не последнее испытание этого выпуска “Ломбардии”.

 

  Последние километры дистанции – подъём к стартой части Бергамо с 200 метрами брусчатки и 1,6-километровой «стенкой» Ларго Аперто (Largo Aperto) со средним градиентом 7,9%, после которых идёт 3-километровый спуск к финишу. Финальные 800 метров - по прямой и широкой (7,5 м) дороге.

 

  Претенденты

 

 

  Фаусто Коппи принадлежит рекорд побед на Ломбардии – он выигрывал классику пять раз. Едва ли кто-то из современных гонщиков сможет повторить это достижение.

 

Победитель классики прошлого года Якоб Фульсанг (Astana Premier Tech) не сможет защищать свой титул из-за травмы, полученной при падении на Туре Бенилюкса-2021. Последние четыре года «Ломбардию» выигрывали гонщики из сольного отрыва, привозившие соперникам около 15 секунд. В 2016 году, когда гонка финишировала в Бергамо, Эстебан Чавес выиграл спринт у Диего Розы и Ригоберто Урана.

 

 Звёздный состав участников «Ломбардии» - 2021 обещает напряжённую борьбу.

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma), олимпийский чемпион в разделке, ставший в этом году трёхкратным победителем Вуэльты Испании, показал, что снова в форме, выиграв две подводящих к Ломбардии классики -  «Джиро дель Эмилия» и «Милан – Турин». Вместе с ним стартует призёр «Ломбардии» - 2020 Джордж Беннетт.

 

  Стартующий в радужной майке двукратного чемпиона мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) разделит лидерство в команде с Ремко Эвенепулом и Жуаном Алмейдой. Каждый из них способен побороться за победу и осложнить соперникам гонку.

 

  Не менее сильным претендентом является ещё один словенский гонщик, победитель Тур де Франс-2021, призёр «Тре Валли Варезине» Тадей Погачар, который дебютирует на «Ломбардии» и не откажется от шанса попробовать выиграть вторую классику Монумент за один сезон после победы на Льеж-Бастонь-Льеж. Сильный состав UAE Team Emirates с Давиде Формоло, Марком Хирши, Рафалом Майкой, Брэндоном Макналти, Яном Поланцом и Диего Улисси увеличивает шансы.

 

  В гонке примут участие победители и призёры прошлых лет – гонщики команды Trek-Segafredo Винченцо Нибали, недавно одержавший победу на Туре Сицилии-2021 и Бауке Моллема, трижды занимавший на Ломбардии 2-е место Алехандро Вальверде (Movistar), призёр Ломбардии прошлого года Александр Власов (Astana Premier Tech), победитель 2018 года Тибо Пино (Groupama-FDJ), победитель 2014 года Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation).

 

  Сильным составом будет представлена команда Ineos Grenadiers, где Адам Йейтс и Джанни Москон показали, что находятся в хорошей форме. Также в числе претендентов Давид Годю (Groupama-FDJ), Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen), Роман Барде (DSM), Алексей Луценко (Astana-Premier Tech), Ригоберто Уран, Серхио Игита и Нельсон Паулесс (EF Education Nippo), Майкл Вудс (Israel Start Up Nation), Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Микель Ланда и Джино Медер (Bahrain Victorious), Тим Велленс (Lotto Soudal), Доменико Поццовиво и Саймон Кларк (Qhubeka NextHash) и многие другие.

 

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Теги к статье: Ломбардия Il Lombardia классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Ломбардии-2021?


  1. Имя: si40w

    si40w

    Сегодня, 22:12 | Регистрация: 5.09.2019

    Состав, конечно, максимально боевой. Ждём зарубу с первых подъемов?

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 23:31 | Регистрация: 30.06.2017

    Поставил на Вудса.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Ломбардия-2021. Превью (2)
    Astanaforever-Фото
    Поставил на Вудса.
  • Zhanzhak
    Джо Домбровски подписывает дву ... (25)
    Zhanzhak-Фото
    Благодарю за развёрнутый ответ!
  • EL-Fenomeno
    Милан - Турин-2021. Результаты (30)
    EL-Fenomeno-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: rude_rider
    СК готовится биатлону

    Он не комментирует биатлон, только как сменщик. Он больше по трамплинам спец, там они с Отаром попеременно комментят) А в биатлоне на Евроспорте очень приятный дядька работает, как по мне, идеальный комментатор - знает матчасть до мелочей, не уходит в сторону, как у СК нередко бывает, и держит нить гонки на постоянном контроле.
    Раз уж зашла такая (интересная) тема, то и я добавлю немного офф-топа. Биатлон там комментируют/комментировали всегда два человека и один из них сам бывший биатлонист Круглов, а вот второго не помню. А лично мне очень нравится ЕВРОСПОРТовский комментатор по горнолыжному спорту (м+ж). Я так понимаю он сам бывший спортсмен тоже, очень подкованный и в технике, и в других аспектах.
  • Earl57
    Джо Домбровски подписывает дву ... (25)
    Earl57-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    Ольга, спасибо. Вы как всегда в курсе, ньюсмэйкер наш. Где вы это прочитали? А с Лопесом, известно или это так, досужие разговоры, не имеющие под собой оснований?

    Вино интервью давал, когда выиграл триатлон в Ницце в своей возрастной категории. Видео интервью было.

    А пару дней назад его итальянские телевизионщики отловили. На ютубе видео было. Вино сказал что в команде будет много итальянцев. Про Лопеса спрашивали, но он ответил уклончиво, ни да, ни нет. Похоже что переговоры еще продолжались.

     

    Р.С. А что касается утверждения, так, например, британец Оуэйн Доулл, который уходит из Инеоса, недели три-четыре назад говорил что контракт с другой командой уже подписан, но он ждет когда об этом будет официально объявлено. В соцсетях сразу написали, что речь идет про EF, куда кроме Доулла идет несколько британцев. Это стандартная практика - контракт со стороны команды подписывает генеральный менеджер, но владелецы команды/акционеры должны юридически одобрить соглашение.

  • si40w
    Ломбардия-2021. Превью (2)
    si40w-Фото
    Состав, конечно, максимально боевой. Ждём зарубу с первых подъемов?
  • RVL
    Джо Домбровски подписывает дву ... (25)
    RVL-Фото

    Иначе вижу грустных Домбровски, Делакруса... Лопеса возможно Рябушенко.
    Из команд ушли...на велолайве типа нас подписали. А учредители не учредили...
    )

  • Astanaforever
    Джо Домбровски подписывает дву ... (25)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: RVL
    А если акционеры не утвердят? ))
    Это что за бизнес)))
    Или что за подача материала?
    Куда они денутся? Деньги же нужно осваивать с учетом личных интересов. Здесь пройдет идеально быстро, менеджеры в предвкушении))). А потом говорят, что мол бюджета не хватает. Система...че сказать..
  • RVL
    Джо Домбровски подписывает дву ... (25)
    RVL-Фото

    А если акционеры не утвердят? ))
    Это что за бизнес)))

    Или что за подача материала?

  • Sezar
    Джо Домбровски подписывает дву ... (25)
    Sezar-Фото

    Очень досадно, что Домбровски так и не оправдал надежд. Но... Астана - хороша команда и еще не вечер!

  • RVL
    Джо Домбровски подписывает дву ... (25)
    RVL-Фото

    Лефевр зарабатывает, гонщики зарабатывают,спонсоры зарабатывают.
    Казахстан тратит.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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