Приглашения на классику E3 Saxo Bank Classic-2021 и новый баннер велогонки

E3 Saxo Bank Classic-2021: назвали приглашённые команды и представилибаннер велогонки

Организаторы классики календаря Мирового тура “E3 Saxo Bank Classic” назвали команды, получившие приглашения для участия в 2021 году. Помимо 19 велокоманд Мирового тура в “E3 Saxo Bank Classic”-2021 примут участие профессиональные континентальные велокоманды: Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Arkea-Samsic, Total Direct Energie и норвежская Uno-X Pro Cycling Team.

В прошлом году “E3 Saxo Bank Classic”была отменена из-за коронавируса. Организаторы классики каждый год представляют необычные и иногда вызывающие споры баннеры, рекламирующие гонку. На этот раз баннер вряд ли вызовет протест UCI.

На нём изображена Жермен (Germaine), «подиумная девушка», которая рекламировала гонку в 2012 году и слишком «тепло» поздравила тогда в Харельбеке победителя - Тома Боонена.

На этот раз слоган на баннере: «На этот раз Жермен будет держать свои ручки дома», призывая зрителей смотреть классику по телевизору.