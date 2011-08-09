Жулиан Алафилипп – двукратный чемпион мира в групповой гонке

Жулиан Алафилипп защитил радужную майку на чемпионате мира по велоспорту-2021 во Фландрии

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) вписал своё имя в историю, став первым французским гонщиком, выигравшим групповую гонку чемпионата мира по шоссейному велоспорту два года подряд. Представители сборной Франции много раз атаковали на протяжении 268,3-километровой дистанции.

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Одним из первых пытался уехать Антони Тюржи (Anthony Turgis ), затем эстафету принял Бенуа Коснефруа (Benoit Cosnefroy). Он ускорился за 180 км до финиша и заставил ответить на атаку Ремко Эвенепула (Бельгия) и Магнуса Корта Нильсена (Дания). Через несколько километров их группа выросла до 15 гонщиков, её преимущество достигло 30 секунд, а погоню пришлось вести сборной Италии. За 131 км пелотон добрал эту группу, а также отрыв дня. Сборная Франции осталась в голове пелотона, за 117 км до финиша Тюржи вновь задавал темп в голове пелотона на подъёме Вейнперс (Wijnpers). Атаку Тюржи нейтрализовали, сборная Бельгии включилась в работу в голове пелотона, а сборная Франции возглавила пелотон за 94 км до финиша после попытки уехать Нильса Политта (Германия). Ещё один отрыв, в составе которого был Валентин Мадуа (Valentin Madouas) сформировался за 85 км до финиша.

А за 58 км до финиша, на брусчатке пелотон порвала атака Жулиана Алафилиппа, вместе с которым уехали гонщики, составившие финальный отрыв дня. Вместе с Алафилиппом в этом отрыве были два его товарища по команде – Флориан Сенешаль и Валентин Мадуа, а также Ремко Эвенепул, Ваут Ван Арт и Яспер Стёйвен (Бельгия), Матей Мохорич (Словения), Сонни Кольбрелли, Андреа Баджиоли и Джакомо Ниццоло (Италия), Том Пидкок (Великобритания), Дилан Ван Барле и Матье ван дер Пул (Нидерланды), Маркус Хоэлгаард (Норвегия), Нельсон Паулесс (США), Зденек Штыбар (Чехия) и Михаэль Вальгрен (Дания).

Ремко Эвенепул работал первым колесом, группа набрала 2 минуты, а Эвенепул за 26 км до финиша выпал. За 21 км до финиша Валентин Мадуа ускорился, Жулиан Алафилипп вышел у него с колеса и попытался уехать от соперников. Отрыв начал рассыпаться. Яспер Стёйвен закрыл просвет, но Жулиан Алафилипп атаковал ещё раз на подъёме Синт-Антониусберг за 17 км до финиша, и на этот раз ему удалось уехать в одиночку.

Яспер Стёйвен, Нельсон Паулесс, Дилан Ван Барле и Михаэль Вальгрен пытались добрать защищающего титул 29-летнего французского гонщика, но его преимущество продолжало расти.

Жулиан Алафилипп набрал достаточный запас, чтобы начать праздновать победу на финальном километре. Через 32 секунды его преследовали разыграли спринт в борьбе за призовые места, результаты которого пришлось определять по фотофинишу. Дилан Ван Барле стал серебряным призёром, Михаэль Вальгрен – бронзовым.

Жулиан Алафилипп: «У меня нет слов, я так счастлив! Много работал ради этого, у меня хорошо шла нога, но даже не осмеливался мечтать о сохранении титула. С ума сойти – это всё, что могу сказать. Потрясающая победа, которую невозможно было бы одержать без моей невероятной команды, которая целый день защищала меня и вывезла в финальной части гонки.

Мы планировали нанести удар на финальных километрах, но я почувствовал, что есть шанс, и поехал интуитивно. Как только появился просвет, я приложил все силы, чтобы удержаться впереди. Бельгийские болельщики кричали мне, чтобы я замедлился, но это только подталкивало меня ехать ещё быстрее. Я всё оставил на дороге, пока боролся, думал о моём сыне Нино. Снова выиграть чемпионат мира – это невероятно.

Мне надо время, чтобы всё осознать. Я привык тратить массу сил в гонке, потому что люблю атаковать, люблю, когда начинается вся эта динамика. Но когда у тебя уже была радужная майка, за тобой все следят. И если ты не так силён, то все тебя разбирают, потому что ты должен побеждать в каждой гонке, раз ты чемпион мира.

Если честно, в прошлом году испытал невероятные эмоции, выиграв майку. Я носил её весь год, хотел наслаждаться ею, приложить все силы, чтобы быть её достойным. И это требовало массы сил. Подходя к чемпионату мира, я в какой-то степени радовался, что год заканчивался, несмотря на то, что он прошёл очень быстро. Я смог рестартовать в одном, поставить другие цели. Но где-то в глубине хотел проехать хорошо на чемпионате мира и подтвердить статус. Я так и сделал. Хотя мне ещё нужно время, чтобы осознать это, потому что, стартуя здесь, я не представлял, что уеду с радужной майкой.

А в конце гонки я перестал думать, просто дал полный газ. Последние 20 км ехать было больно.

Мы идеально выполнили план. Флориан сфокусировался на спринте, у меня была свобода атаковать и посмотреть, что получится. Весь день чувствовал себя отлично, поэтому решил атаковать несколько раз. Но и представить не мог, что уеду в одиночку больше чем за круг до финиша.

Это особенная победа для меня и моей карьеры. Буду счастлив рассказать о ней моему малышу.

С 2014 года я всё такой же гонщик, не хочу меняться. Мне очень нравится вот так вести гонки, для меня важно чувствовать эту радость, потому что велоспорт – тяжёлый вид, и я не хочу становится похожим на робота. Хочу продолжать атаковать, наслаждаться гонкой, ехать в своём стиле, пусть даже из-за этого я иногда или даже много раз проигрываю. Хочу отдавать все силы, пытаться и побеждать, ехать смело, а с радужной майкой на плечах хочется выступать ещё красивее».