VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жулиан Алафилипп – двукратный чемпион мира в групповой гонке

Жулиан Алафилипп защитил радужную майку на чемпионате мира по велоспорту-2021 во Фландрии

 

 

  Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) вписал своё имя в историю, став первым французским гонщиком, выигравшим групповую гонку чемпионата мира по шоссейному велоспорту два года подряд. Представители сборной Франции много раз атаковали на протяжении 268,3-километровой дистанции.

 

Жулиан Алафилипп – двукратный чемпион мира в групповой гонке

 

Жулиан Алафилипп – двукратный чемпион мира в групповой гонке

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Одним из первых пытался уехать Антони Тюржи (Anthony Turgis ), затем эстафету принял Бенуа Коснефруа (Benoit Cosnefroy). Он ускорился за 180 км до финиша и заставил ответить на атаку Ремко Эвенепула (Бельгия) и Магнуса Корта Нильсена (Дания). Через несколько километров их группа выросла до 15 гонщиков, её преимущество достигло 30 секунд, а погоню пришлось вести сборной Италии. За 131 км пелотон добрал эту группу, а также отрыв дня. Сборная Франции осталась в голове пелотона, за 117 км до финиша Тюржи вновь задавал темп в голове пелотона на подъёме Вейнперс (Wijnpers). Атаку Тюржи нейтрализовали, сборная Бельгии включилась в работу в голове пелотона, а сборная Франции возглавила пелотон за 94 км до финиша после попытки уехать Нильса Политта (Германия). Ещё один отрыв, в составе которого был Валентин Мадуа (Valentin Madouas) сформировался за 85 км до финиша.

 

  А за 58 км до финиша, на брусчатке пелотон порвала атака Жулиана Алафилиппа, вместе с которым уехали гонщики, составившие финальный отрыв дня. Вместе с Алафилиппом в этом отрыве были два его товарища по команде – Флориан Сенешаль и Валентин Мадуа, а также Ремко Эвенепул, Ваут Ван Арт и Яспер Стёйвен (Бельгия), Матей Мохорич (Словения), Сонни Кольбрелли, Андреа Баджиоли и Джакомо Ниццоло (Италия), Том Пидкок (Великобритания), Дилан Ван Барле и Матье ван дер Пул  (Нидерланды),  Маркус Хоэлгаард (Норвегия), Нельсон Паулесс (США), Зденек Штыбар (Чехия) и Михаэль Вальгрен (Дания).

 

  Ремко Эвенепул работал первым колесом, группа набрала 2 минуты, а Эвенепул за 26 км до финиша выпал. За 21 км до финиша Валентин Мадуа ускорился, Жулиан Алафилипп вышел у него с колеса и попытался уехать от соперников. Отрыв начал рассыпаться. Яспер Стёйвен закрыл просвет, но Жулиан Алафилипп атаковал ещё раз на подъёме Синт-Антониусберг за 17 км до финиша, и на этот раз ему удалось уехать в одиночку.

 

Яспер Стёйвен, Нельсон Паулесс, Дилан Ван Барле и Михаэль Вальгрен пытались добрать защищающего титул 29-летнего французского гонщика, но его преимущество продолжало расти.

 

 Жулиан Алафилипп набрал достаточный запас, чтобы начать праздновать победу на финальном километре. Через 32 секунды его преследовали разыграли спринт в борьбе за призовые места, результаты которого пришлось определять по фотофинишу. Дилан Ван Барле стал серебряным призёром, Михаэль Вальгрен – бронзовым.

 

 

 

  Жулиан Алафилипп: «У меня нет слов, я так счастлив! Много работал ради этого, у меня хорошо шла нога, но даже не осмеливался мечтать о сохранении титула. С ума сойти – это всё, что могу сказать. Потрясающая победа, которую невозможно было бы одержать без моей невероятной команды, которая целый день защищала меня и вывезла в финальной части гонки.

 

  Мы планировали нанести удар на финальных километрах, но я почувствовал, что есть шанс, и поехал интуитивно. Как только появился просвет, я приложил все силы, чтобы удержаться впереди. Бельгийские болельщики кричали мне, чтобы я замедлился, но это только подталкивало меня ехать ещё быстрее. Я всё оставил на дороге, пока боролся, думал о моём сыне Нино. Снова выиграть чемпионат мира – это невероятно.

 

  Мне надо время, чтобы всё  осознать. Я привык тратить массу сил в гонке, потому что люблю атаковать, люблю, когда начинается вся эта динамика. Но когда у тебя уже была радужная майка, за тобой все следят. И если ты не так силён, то все тебя разбирают, потому что ты должен побеждать в каждой гонке, раз ты чемпион мира.

 

  Если честно, в прошлом году испытал невероятные эмоции, выиграв майку. Я носил её весь год, хотел наслаждаться ею, приложить все силы, чтобы быть её достойным. И это требовало массы сил. Подходя к чемпионату мира, я в какой-то степени радовался, что год заканчивался, несмотря на то, что он прошёл очень быстро. Я смог рестартовать в одном, поставить другие цели. Но где-то в глубине хотел проехать хорошо на чемпионате мира и подтвердить статус. Я так и сделал. Хотя мне ещё нужно время, чтобы осознать это, потому что, стартуя здесь, я не представлял, что уеду с радужной майкой.

 

  А в конце гонки я перестал думать, просто дал полный газ. Последние 20 км ехать было больно.

 

  Мы идеально выполнили план. Флориан сфокусировался на спринте, у меня была свобода атаковать и посмотреть, что получится. Весь день чувствовал себя отлично, поэтому решил атаковать несколько раз. Но и представить не мог, что уеду в одиночку больше чем за круг до финиша.

 

  Это особенная победа для меня и моей карьеры. Буду счастлив рассказать о ней моему малышу.

 

  С 2014 года я всё такой же гонщик, не хочу меняться. Мне очень нравится вот так вести гонки, для меня важно чувствовать эту радость, потому что велоспорт – тяжёлый вид, и я не хочу становится похожим на робота. Хочу продолжать атаковать, наслаждаться гонкой, ехать в своём стиле, пусть даже из-за этого я иногда или даже много раз проигрываю. Хочу отдавать все силы, пытаться и побеждать, ехать смело, а с радужной майкой на плечах хочется выступать ещё красивее».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Чемпионат мира по шоссейному велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships групповая гонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Сергей

    serghi

    Сегодня, 02:00 | Регистрация: 9.08.2011

    Жулиан, лучший из лучших, не смотря ни на что верил в его силы, в его победу... Браво!!!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

28 сентября - 1 октября 2021

Giro di Sicilia

3 октября 2021

Paris-Roubaix

9 октября 2021

Il Lombardia

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • serghi
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (40)
    serghi-Фото
    Полностью согласен, нужно было на Ремко ставить, у парня вагон сил был, а его принесли в напрасную жертву, не понятно для чего и для кого.
  • serghi
    Жулиан Алафилипп – двукратный ... (1)
    serghi-Фото

    Жулиан, лучший из лучших, не смотря ни на что верил в его силы, в его победу... Браво!!!

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Эта победа Алафилиппа - ответ всем тем, кто жалуется на колесников и обвиняет их в своих неудачах. 




  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Честно говоря я верил в ЖуЖу как кандидата на подиум, но точно не на победу, тем более вот в таком сольном рейде...как и в 2020-м! Молодец, не побоялся, дёргал, уезжал и таки уехал ко второму подряд золоту ЧМ. Призёры меня удивили, но с другой стороны - заслужили на медали, ведь тоже не отсиживались и хоть пробовалаи догонять француза...неудачно, но 2 из 4 с медалями в итоге.

    Цитата: Николай Н.
    Смотрел с самого старта и не пожалел. Гонка была сумасшедшей почти с самого старта. Ни кто не ставил на Алафилиппо, а он это сделал, молодец. А вот на Бельгийцев много ставок было, а в итоге без медали, и даже за весь ЧМ ни одного золота.

    Насчёт провала Бельгии согласен, а вот что касается Алфаилиппа не скажите. Он был в претендентах, но конечно на фоне ВВА и МВДП котировался максимум 3-м..зато стал 1-м (снова)

    Цитата: SportSpirit
    Belgium epic fale

    Хотел плюсануть (вам), но ведь на самом деле нужно ставить минус БОЛЬШОЙ Бельгии. Вся ставка на Воута, как вчера у голландок-женщин на Фосс (ну Марианна хоть с серебром), а в итоге даже Стуйвен как не старался на финише остался с деревянной медалью. И он и ван Арт после гонки были просто морально убиты и это было видно по их после_гоночных интервью.

    Вроде как неплохо всё начиналось для Бельгии на домашнем ЧМ, а закончилось не побоюсь этого слова действительно провалом. К слову удивила (даже разочеровала) и сборная Словении: где вы Роглич(ы) и Погачар(ы)..??  

  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (79)
    nightbuster33-Фото

    Если это правда,что подписали Лопеса,то об этом Астана может объявить на следующей неделе,то есть 27.09.Т.к.уже с 01.10 он может выступать за другую команду.А впереди несколько итальянских гонок,после которых могуть объявить и о остальных преобретениях.

  • Coffe
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (40)
    Coffe-Фото
    Алафилипп молодец.Дотерпел до конца.Ван Барле заслужил подиум.Сильнейший пахарь.
  • Zhanzhak
    Винченцо Нибали возвращается в ... (39)
    Zhanzhak-Фото
    К чему это пост? Вино наказание понёс, 2 года дисквалификации. Переживал тяжело. Конта, тоже понёс. Фрум тоже замарался, но справкой отделался. Про Ленса можно и не упоминать. Их много, и ещё будет не мало. Но, у каждого своя армия поклонников, и они находят им оправдание. Так что к чему мусолить дела давно минувших дней? Уже ни для кого не секрет, то что все на фарме, только кто-то ловится, а кто-то нет. Все же обычные люди, а не атланты. Тут уж у кого как карта ляжет.
  • Karmatron
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (40)
    Karmatron-Фото

    ЖуЖу как-то по фигу, а вот Ван Баарле и Вальгрена видеть на подиуме очень приятно.

  • hodorik
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (22)
    hodorik-Фото

    Алёна молодчинка , шанс мог быть!!!

  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (40)
    старт-шоссе 82-Фото

    Бельгия в нокауте. Гонка была очень тяжолой .

    Алафилип показал как надо выигрывать у спринтеров и всякого рода  специалистов которые умеют все и не стесняются заявлять о своих амбитных планах перед стартом. Молодец !!! Рейд за 16 км до финиша дорогово стоит.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 сентября

Hugo Houle (Astana – Premier Tech)

28 сентября

Baptiste Planckaert (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Alessandro Covi (UAE Team Emirates)

Erik Nordsaeter Resell (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2021 (159)
Август 2021 (200)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)