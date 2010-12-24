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Гонщики Gazprom — RusVelo готовы к главной однодневной гонке сезона

Гонщики Gazprom — RusVelo готовы к главной однодневной гонке сезона

 

В субботу, 17 марта, российская велокоманда Gazprom — RusVelo выступит на знаменитой классической гонке “Милан — Сан-Ремо”.
 
Итальянская гонка является одной из пяти “монументальных” однодневок сезона. Маршрут традиционно остается неизменным, а общая протяженность дистанции составит 291 километр. После старта в Милане команды будут двигаться в южном направлении к расположенному на берегу Лигурийского моря городу Сан-Ремо.  

 

Гонщики Gazprom — RusVelo готовы к главной однодневной гонке сезона

 



Gazprom — RusVelo второй год подряд получает от RCS Sport приглашение на легендарную итальянскую классику. Молодой гонщик команды Александр Власов, хорошо проявивший себя на многодневной гонке “Тиррено-Адриатико”, поделился мнением о предстоящем старте: “Сезон начался не так давно, но для меня это уже третий старт на гонке Мирового тура, и я этим более чем доволен. Однозначно все профессиональные гонщики мечтают попасть на эту известнейшую гонку, а одержать победу на “Милан — Сан-Ремо” — это настоящая мечта многих и, конечно же, моя тоже. Разумеется, я понимаю, что это мой первый год в профессионалах и для меня важны такие старты, где получаешь новый опыт, привыкаешь к серьезной борьбе, набираешь форму и стараешься быть максимально полезным. Соревноваться с лучшими гонщиками мира — это то, что делает тебя сильнее, поэтому я с нетерпением жду предстоящего старта в Милане и сделаю все возможное для результата команды”.
 
Состав на “Милан — Сан-Ремо”: Игорь Боев, Николай Черкасов, Сергей Фирсанов, Артем Ныч, Евгений Коберняк, Степан Курьянов, Александр Власов.

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

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Теги к статье: Gazprom — RusVelo Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo классика гонка Мирового тура Классичиссима Милан-Сан-Ремро-2018

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 24.12.2017

    Молодым дают дорогу , звоночек старичкам.

  2. Имя: Николай

    marketbk

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 24.12.2010

    Ну Фирсанов в старт-листе. Как бы и прозвище Батя и возраст.

    Ринат что-то грозился показать "обновленного" Фолифорова)) Пока не видно.

  3. byvshiy

    Сегодня, 00:09 | Регистрация: 6.02.2018

    300 км и 7 с лишним часов на велосипеде это не плохо ,если до Cipresa  доедут ,то можно уже памятник ставить молодым 

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:58 | Регистрация: 4.07.2013

      Поставим, надеюсь.

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:55 | Регистрация: 4.07.2013

    Т.е., капитан Власов? Или нет?
    Ау, Русвело. 

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Ближайшие старты

17 марта 2018

Milano-Sanremo

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Le Tour de Langkawi

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Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


ОПРОС

Сможет ли Петер Саган одержать победу на Милан-Сан-Ремо-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Поставим, надеюсь.
  • VeloVelo
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Т.е., капитан Власов? Или нет?
    Ау, Русвело. 

  • byvshiy
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    byvshiy-Фото

    300 км и 7 с лишним часов на велосипеде это не плохо ,если до Cipresa  доедут ,то можно уже памятник ставить молодым 

  • Shega
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (27)
    Shega-Фото
    Этот разговор на сайте не к месту, ибо не про гонки, но я отвечу только: в том, что Вы называете "игрой на публику" гораздо больше доброжелательности к собеседникам, чем в некоторых - может быть - абсолютно точных замечаниях, изложенных в уничижительных (а иногда оскорбительных) по отношению к гонщикам и участникам диалога выражениях.
    Я ни в коем случае не про сегодняшний разговор!
    Публика не ведется, а просто принимает тон разговора (не все, но кто-то). А свое согласие или несогласие с мнением Толстого Мачо оставляет при себе)
    Я прошу прощения у всех за свои высказывания. Пошла читать...анализировать мнения знатоков.. продолжать учиться велоспорту и сидеть тихо)
  • marketbk
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    marketbk-Фото

    Ну Фирсанов в старт-листе. Как бы и прозвище Батя и возраст.

    Ринат что-то грозился показать "обновленного" Фолифорова)) Пока не видно.

  • marketbk
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (27)
    marketbk-Фото

    Цитата: Shega
    Так ведь это индивидуальное вИдение гонки. Оно может быть ошибочное. Чем это так плохо? Для кого-то - не такого знатока (искренне говорю) велоспорта, как Вы - повод поразмыслить...сопоставить со своим видением предстоящего: с чем-то согласиться, против чего-то возразить (про себя или вслух).
    Мне кажется, что любое логическое рассуждение по поводу гонок имеет право быть высказанным, а затем быть обсужденным. Но - мнение, а не сам человек.
    Если же отталкиваться от того, что только 100% сбывающиеся прогнозы высказывать, то, боюсь, настанет тишина.
    P.S.Всегда с уважением и большим интересом читаю всё, что Вы пишете. Правда.

     

    Вот именно логика здесь маловато, товарищ играет на публику( она ведется) Вы тому потверждение.

    Так главное - человек разбирается, и сам гонялся, а ведет себя как клоун. Вот что поразительно!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодым дают дорогу , звоночек старичкам.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Handzame Classic-2018 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как приятно только эти гонщики схлестывались на лавенире а вот уже и в профах сошлись, ходег не ординарный финишер , весёлый и жизнерадостный очень самоотверженно работал до последнего на созу и Берналя . гоночка супер получилась.
  • Shega
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (27)
    Shega-Фото
    Так ведь это индивидуальное вИдение гонки. Оно может быть ошибочное. Чем это так плохо? Для кого-то - не такого знатока (искренне говорю) велоспорта, как Вы - повод поразмыслить...сопоставить со своим видением предстоящего: с чем-то согласиться, против чего-то возразить (про себя или вслух).
    Мне кажется, что любое логическое рассуждение по поводу гонок имеет право быть высказанным, а затем быть обсужденным. Но - мнение, а не сам человек.
    Если же отталкиваться от того, что только 100% сбывающиеся прогнозы высказывать, то, боюсь, настанет тишина.
    P.S.Всегда с уважением и большим интересом читаю всё, что Вы пишете. Правда.
  • RVL
    Handzame Classic-2018 (2)
    RVL-Фото

    Краем глаза, заметил среди победителей этой гонки всех времен и народов Евгения Гутаровича!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

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Результаты: ПроТур-2010

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18 марта

Senne Leysen (Veranda'S Willems Crelan)

Andzs Flaksis (Holowesko - Citadel p/b Araphaoe Resources)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 813
2 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
3 Солер М. (Esp) (MOV) 545
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 543
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
6 Исагирре Г. (Esp) (BHR) 500
7 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
8 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
9 Карузо Д. (Ita) (BMC) 433
10 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400

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