Гонщики Gazprom — RusVelo готовы к главной однодневной гонке сезона

Цитата: Shega

Так ведь это индивидуальное вИдение гонки. Оно может быть ошибочное. Чем это так плохо? Для кого-то - не такого знатока (искренне говорю) велоспорта, как Вы - повод поразмыслить...сопоставить со своим видением предстоящего: с чем-то согласиться, против чего-то возразить (про себя или вслух).

Мне кажется, что любое логическое рассуждение по поводу гонок имеет право быть высказанным, а затем быть обсужденным. Но - мнение, а не сам человек.

Если же отталкиваться от того, что только 100% сбывающиеся прогнозы высказывать, то, боюсь, настанет тишина.

P.S.Всегда с уважением и большим интересом читаю всё, что Вы пишете. Правда.

Вот именно логика здесь маловато, товарищ играет на публику( она ведется) Вы тому потверждение.

Так главное - человек разбирается, и сам гонялся, а ведет себя как клоун. Вот что поразительно!