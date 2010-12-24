- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:32
Гонщики Gazprom — RusVelo готовы к главной однодневной гонке сезона
В субботу, 17 марта, российская велокоманда Gazprom — RusVelo выступит на знаменитой классической гонке “Милан — Сан-Ремо”.
Итальянская гонка является одной из пяти “монументальных” однодневок сезона. Маршрут традиционно остается неизменным, а общая протяженность дистанции составит 291 километр. После старта в Милане команды будут двигаться в южном направлении к расположенному на берегу Лигурийского моря городу Сан-Ремо.
Gazprom — RusVelo второй год подряд получает от RCS Sport приглашение на легендарную итальянскую классику. Молодой гонщик команды Александр Власов, хорошо проявивший себя на многодневной гонке “Тиррено-Адриатико”, поделился мнением о предстоящем старте: “Сезон начался не так давно, но для меня это уже третий старт на гонке Мирового тура, и я этим более чем доволен. Однозначно все профессиональные гонщики мечтают попасть на эту известнейшую гонку, а одержать победу на “Милан — Сан-Ремо” — это настоящая мечта многих и, конечно же, моя тоже. Разумеется, я понимаю, что это мой первый год в профессионалах и для меня важны такие старты, где получаешь новый опыт, привыкаешь к серьезной борьбе, набираешь форму и стараешься быть максимально полезным. Соревноваться с лучшими гонщиками мира — это то, что делает тебя сильнее, поэтому я с нетерпением жду предстоящего старта в Милане и сделаю все возможное для результата команды”.
Состав на “Милан — Сан-Ремо”: Игорь Боев, Николай Черкасов, Сергей Фирсанов, Артем Ныч, Евгений Коберняк, Степан Курьянов, Александр Власов.
Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo
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