Примож Роглич - победитель классики "Милан-Турин"-2021

Примож Роглич, Адам Йейтс и Жуан Алмейда на подиуме классики "Милан - Турин"-2021

Примож Роглич стал победителем итальянской классики “Милан-Турин”-2021, доведя число побед в этом сезоне до 13. 31-летний велогонщик команды Jumbo-Visma стал первым за 102 выпуска гонки победителем из Словении. Маршрут старейшей классики “Милан-Турин”, первый выпуск которой состоялся в 1876 году, в этом сезоне вновь подходил горнякам. Участники дважды должны были преодолеть подъём Колле ди Суперга – 5 км со средним градиентом 9,1%, максимальным 14% на середине подъёма и долгим отрезком с 10%.

Стартовав на классике «Милан-Турин» после успеха на классике «Джиро делл’Эмилия»-2021, Примож Роглич ответил на атаку 29-летнего британского гонщика команды Ineos Grenadiers Адама Йейтса, парировал несколько ускорений соперника, а за 250 м до финиша оставил Адама Йейтса позади и в одиночку пересёк линию финиша. Адам Йейтс финишировал через 12 секунд, а тройку призёров замкнул 23-летний португальский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда ,выигравший спринт у соотечественника Приможа Роглича, 23-летнего гонщика команды UAE Team Emirates, победителя Тур де Франс-2021, Тадея Погачара.

Следующей целью Приможа Роглича является заключительная классика – Монумент сезона – Ломбардия, которая пройдёт 9 октября.

Photo Credits: LaPresse

Photo credits: Dario Belingheri

Photo Credits: LaPresse

Примож Роглич: «Я не стал долго раздумывать, когда Deceuninck-Quick Step атаковали, хотя не был готов. Если задумаешься – сразу окажешься во второй группе. С этого момента гонка стала супертяжёлой. Мне кажется, что с каждой однодневной гонкой я еду всё лучше. К счастью, нога шла. Форма хорошая. Ветер осложнял гонку. Сегодня был очень сильный состав соперников, поэтому в финале было тяжело. К счастью, у меня остались силы на решающее ускорение, которое в итоге принесло мне победу. Хочу сделать комплимент всей нашей команде – мы рано начали бороться, контролировали гонку, были бдительны, когда возникли эшелоны. Эта победа пришла благодаря командным усилиям.

Когда приехал в Италию на заключительные гонки года, знал, чего ожидать. Эти гонки мне нравятся. Но то, что я сегодня выиграл, не делает меня фаворитом на Ломбардию. Там мы снова начнём с нуля.

Сегодня я выиграл на красивой гонке, очень рад этому, и мне, и команде это даёт настрой на субботу. Мы ожидаем атаки от Ремко Эвенепула! Надеюсь, у меня и команды пойдёт нога, чтобы с ним побороться.

Важно поскорее восстановиться. В субботу предстоит ещё один интересный вызов. Жажду закончить сезон победой. «Ломбардия» - моя большая цель этого блока итальянских однодневных гонок. Это Монумент, что говорит само за себя. Мы как команда сделаем всё, что в наших силах, чтобы как можно лучше проехать гонку. Посмотрим, сможем ли бороться за победу. Сейчас хочу насладиться этой победой, потом сфокусируюсь на следующей гонке».

Адам Йейтс: «Я хорошо выступил, но в конце победил сильнейший. На нескольких последних гонках, на Вуэльте и на «Джиро Эмилии» я такое ожидал. Вы знаете Приможа, он просто атакует за 500 метров, с большой взрывной силой, поэтому его тяжело опередить. В конце у него остались силы, чтобы меня победить. Он был сильнейшим в гонке.

Большое спасибо ребятам, когда мы оказались немного застигнуты врасплох ветром. Мы шли на хорошей позиции, но потом несколько ребят нашей команды выпали, пришлось догонять. В итоге мы вернулись, я постарался сделать свою работу на последнем подъёме, сделал всё, что мог, но этого оказалось недостаточно. Мы снова попробуем в воскресенье.

«Ломбардия» - важная цель. Форма есть, мне просто надо раскатиться. Ещё одна гонка в субботу, надеюсь, в этот раз буду стоять на высшей ступени подиума».

Жуан Алмейда: «Сегодня Адам и Примож ехали просто на другом уровне. Я приложил все силы, чтобы за ними усидеть, но не смог. Горжусь, что взял третье место. Мы с Тадеем Погачаром хорошо поборолись за подиум. Он отличный парень. На последних 600 метрах мы оба видели, что не догоним пару лидеров, поэтому сражались за третье место. Хочу поблагодарить команду, сегодня они потрясающе работали. Мы были впереди, когда пелотон порвался, мы дали полный газ, чтобы усложнить гонку соперникам. Финальный подъём был невероятно тяжёлым. Третье место – хороший результат, который даёт уверенность перед «Ломбардией». Мы мотивированы завершить сезон на высокой ноте».

Тадей Погачар: «Доволен выступлением, думаю, перед «Ломбардией» я в хорошей форме. Мы всю гонку отлично работали всей командой, были на правильных позициях, когда это было необходимо. Мне немного не хватило на последнем подъёме, но, считаю, это нормально, учитывая потраченные силы на вчерашней «Тре Валле Варезине». В свете сегодняшней гонки с нетерпением жду субботы. Два дня на восстановление, а потом я отдам все силы на дорогах «Ломбардии»-2021».