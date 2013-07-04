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Тадей Погачар - победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Тадей Погачар, Жулиан Алафилипп, Давид Годю на подиуме Льеж-Бастонь-Льеж-2021

 

 

 

  Тадей Погачар (Tadej Pogačar) снова вписал своё имя в историю велоспорта, выиграв свой первый Монумент – классику Льеж-Бастонь-Льеж-2021. 22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates стал первым с 1980 года после Бернара Ино действущим победителем Тур де Франс, выигравшим выиграл классику менее чем через год после победы на французском Гранд-туре. Также Тадей Погачар стал самым молодым за последние 44 года победителем Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  Атака Майкла Вудса (Israel Start-Up Nation) на участке с 9% градиентом за 13,4 км до финиша сформировала победный отрыв. На ускорение канадского гонщика ответили  французский гонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю (David Gaudu), чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step),  Тадей Погачар (UAE Team Emirates)  и Алехандро Вальверде (Movistar).  

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma) попытался закрыть просвет, но не преуспел. За 3 км до финиша пятёрка лидеров везла преследователям 34 секунды. Им хватило запаса разыграть спринт, который первым начал 41-летний Алехандро Вальверде. Жулиан Алафилипп и Тадей Погачар спринтовали с последних позиций. На финишной черте Тадей Погачар обошёл чемпиона мира. 24-летний французский велогонщик Давид Годю вошёл в тройку призёров.  

 

 

Тадей Погачар - победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Тадей Погачар - победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2021

 

 

Тадей Погачар - победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2021

 

Тадей Погачар - победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2021

 

Тадей Погачар - победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2021

 

Photo A.S.O./Aurélien Vialatte

 

  Тадей Погачар: «У меня почти нет слов. Очень люблю эту гонку, мечтал о победе здесь, невероятно, что удалось достичь этой цели и финишировать впереди великих имён. В спринте я находился позади Алафилиппа, когда он ускорился. Я постарался сесть за ним. Не был уверен, что получится его обойти, но благодаря силе и доле удачи я это сделал.

 

  Я выиграл Тур де Франс, побеждал на других гонках высокого уровня. А теперь мне покорилась Льеж-Бастонь-Льеж. Это сбывшаяся мечта.

 

  Мы были очень разочарованы, что не стартовали на Флеш Валлонь, потому что у нас был сильный состав на эту гонку, включая победителя прошлого года Марка Хирши. Было бы великолепно принять участие и в этой классике. Но сегодня мы стартовали на Льеж-Бастонь-Льеж предельно мотивированными, мы очень счастливы, что день закончился вот так.

 

  Теперь буду отдыхать, проведу время с семьёй, а потом возобновлю подготовку к Тур де Франс-2021».

 

  Жулиан Алафилипп: «Я очень хорошо провёл гонку, то же самое могу сказать о  команде – ребята ехали сегодня идеально, блестяще отработали, контролировали всё с самого старта и до последнего подъёма. Должен сказать всем большое спасибо. После формирования главного отрыва на вершине Кот-де-ла-Рош-о-Фокон мы отлично работали вместе, смогли создать хорошее преимущество, которое дало нам возможность сконцентрироваться на финале. Я открыл спринт в правильный момент, сделал всё, что мог, но один гонщик сегодня был сильнее меня. Мало что можно было сделать, поэтому у меня нет никаких сожалений. Несмотря на то, что я не выиграл, всё равно доволен, потому что подиум Льеж-Бастонь-Льеж – всегда особенный результат. В целом могу быть доволен своей Арденнской кампанией».

 

  Давид Годю: «Я приехал, чтобы улучшить шестое место, которое заняло в 2019, хотел выступить хорошо. Третье место для меня как маленькая победа. Это был тяжёлый день, но я на подиуме рядом с Погачаром и Алафилиппом. Они чемпионы другого уровня. Приятно стоять на подиуме рядом с победителем Тур де Франс и чемпионом мира.

 

  Целый день я думал только о Рош-о-Фокон, это решающий момент в гонке. Я твердил про себя: «Рош, Рош, Рош». Знал, что на этом подъёме надо выложиться полностью – или я его пройду или потерплю неудачу. Подъём проходили на очень высокой скорости. Я старался удержаться и у меня получилось. Был на грани, но прошёл. Каждый знал, что ему придётся спринтовать. Теоретически я был самым медленным из этой группы, но мне надо было работать вместе с ними. Подумал, что лучше пусть будут четыре соперника в спринте, чем десять.

 

  Так как у меня было меньше всех шансов в спринте, я думал атаковать на последнем километре. Но как только встал на педали, увидел, что Алафилипп оглянулся. Он был готов прыгнуть за мной. Пришлось отказаться от этой тактики, было уже слишком поздно избегать спринта. Вальверде начал издалека. Я увидел , что у меня постепенно получается догонять, что могу попасть на подиум, но в этот момент у меня начались судороги. За 50 м до финиша вспомнил о своём друге, с которым заключил пари. Он сказал мне, что поедет со мной на 7-часовую тренировку, если я попаду на подиум одной из Арденнских классик, хотя он едва умеет ездить на велосипеде.

 

  Я очень, очень счастлив, что занял 3-е место. Чистое счастье – стоять на подиуме с двумя великими чемпионами. Я на седьмом небе. Это подиум Монумента, их всего пять! Для меня это самая красивая классика в календаре.

 

  Надеюсь вернуться сюда и бороться за победу. У всех нас есть мечты, и мы не знаем, сможем ли их достичь, но я сделаю всё, чтобы мечта стала реальностью».

 

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege классика Мирового тура Монумент велоспорта однодневная велогонка

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:38 | Регистрация: 4.07.2013

    Давид хорошо всё сказал.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тадей Погачар - победитель Лье ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Давид хорошо всё сказал.

  • uran
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (4)
    uran-Фото
    Кретинам в судействе больше нечем заняться. Вообще не должно колебать как там в одиночном отрыве едет гонщик. В группе пусть следят.
  • Sezar
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (33)
    Sezar-Фото

    Ну так щелкает он тех, кто старше. Они, очевидно, слабее (хотя с Рогличем в целом на равных пока), не о них и речь. С равными себе по таланту он и не встречался. А те кто помоложе подрастают и очень скоро будут реально с ним рубиться и на монументах и на Грантурах. Вот тогда и станет ясным кто есть ху.

  • levonardo
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (4)
    levonardo-Фото
    А почему вдруг Карапаз из Колумбии?
  • RVL
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (33)
    RVL-Фото

    Самый. И гт и недельки и монументы щелкает.

    + Везде активен и агрессивен.

    Нет ни генералов таких, ни универсалов под генерал.

     Да и молод чертяка. 

    Таким ходом  на какой-нибудь шлем из гт с большой вероятностью заедет.и монументов соберет

  • Sezar
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (33)
    Sezar-Фото
    Да тут столько каннибалов в этом поколении, и не факт, что Тадей- самый зубастый.
  • Sezar
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (4)
    Sezar-Фото

    Поймали преступника, млин. А атака была хороша..

  • close2you
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (4)
    close2you-Фото
    Клоуны, уже надоели со своей посадкой
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (33)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот хотите критикуйте меня, хотите минусите, но мне все больше Тадей Погачар перестает импонировать как велогонщик, хотя потенциал и задатки у него действителньо "канибалськие". После прохождения последнего подъема, в той 5-ке, что отъехала Тадей работал меньше всех (даже ветеран Вальверде и то отпахивал), на финише же понятно, что с рывком Кочегара только Алафилипп и мог справиттся, но не вышло. Значит если выиграл - ты король и всё клёво (сложилось), а если нет...вспоминается последний этап Тура Страны Басков, где после него Погачар чё то всеми был не довольным, а сам то где был раньше (хотелось спросить). Да и вообще, мне кажется что молодой Т.Погачар после победы на Тур де Франс слегка зазвездился, возможно я не прав, но время покажет.

    Жаль что именинник Вальверде остался даже без подиума, но 3-е место Году вызывает уважение и респект. Молодой француз с видом интилегентного студента umnik если в очках)) раскрывается очень здорово и будет интересно поНаблюдать за Давидом на гранд-турах в будущем...Пино может уже не волноватся, достойная смена капитана в Групаме эФДеЖу есть надёжная/сильная

  • Shalam s Urala
    Тибо Пино отказывается от учас ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    вообще-то, нет ничего постыдного сойти с карусели, которая тебя задолбала

    и это можно делать даже без сочинения сложных ментальных или узко медицинских обоснований.

    это не про пино, про всех последних "вите надо выйти"

    что мог - отдал, а теперь задолбало и всем спасибо

    изображать страсть, которой нет, - последняя мерзость

    ps

    а писать такой комент под евроспортовскую блажь мадьо-пино - ваще сюр )

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 5016
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3823
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2556
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1848
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
8 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1677
9 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1560
10 Власов А. (Rus) (AST) 1509

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