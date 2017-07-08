- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 17:17
Gazprom — RusVelo выступит на первой немецкой гонке сезона
Первого мая российская велокоманда Gazprom — RusVelo примет участие в гонке Мирового тура — “Эшборн-Франкфурт”.
Немецкая гонка впервые проводилась в 1962 году, а в 2017 “Эшборн -Франкфурт” стала частью Мирового тура UCI. В этом году организаторы решили усложнить маршрут гонки, сделав его более горным, с общим набором высоты более 3500 метров. Всего гонщикам предстоит преодолеть 212,5 километров между городами Эшборн и Франкфурт-на-Майне.
Генеральный менеджер команды Gazprom — RusVelo Ренат Хамидулин считает, что Артем Ныч, закончивший “Тур Хорватии” седьмым в генеральной классификации, способен показать высокий результат на немецкой гонке: «“Эшборн-Франкфурт” является одной из важнейших однодневок нашего соревновательного календаря. Каждая гонка высшей категории и Мирового тура — это всегда отличная возможность для гонщиков проявить себя в борьбе с сильнейшими командами мира и обрести уверенность в собственных силах. Артем Ныч и Сергей Фирсанов сейчас находятся в хорошей форме, и я уверен, — они поборются за высокие места».
Состав: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Сергей Фирсанов, Сергей Лагутин, Артем Ныч, Дмитрий Козончук, Николай Трусов.
Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (238)