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Gazprom — RusVelo выступит на первой немецкой гонке сезона

Gazprom — RusVelo выступит на первой немецкой гонке сезона

 

Первого мая российская велокоманда Gazprom — RusVelo примет участие в гонке Мирового тура — “Эшборн-Франкфурт”.

Немецкая гонка впервые проводилась в 1962 году, а в 2017 “Эшборн -Франкфурт” стала частью Мирового тура UCI. В этом году организаторы решили усложнить маршрут гонки, сделав его более горным, с общим набором высоты более 3500 метров. Всего гонщикам предстоит преодолеть 212,5 километров между городами Эшборн и Франкфурт-на-Майне.

 

 



  Генеральный менеджер команды Gazprom — RusVelo Ренат Хамидулин считает, что Артем Ныч, закончивший “Тур Хорватии” седьмым в генеральной классификации, способен показать высокий результат на немецкой гонке: «“Эшборн-Франкфурт” является одной из важнейших однодневок нашего соревновательного календаря. Каждая гонка высшей категории и Мирового тура — это всегда отличная возможность для гонщиков проявить себя в борьбе с сильнейшими командами мира и обрести уверенность в собственных силах. Артем Ныч и Сергей Фирсанов сейчас находятся в хорошей форме, и я уверен, — они поборются за высокие места».
 
Состав: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Сергей Фирсанов, Сергей Лагутин, Артем Ныч, Дмитрий Козончук, Николай Трусов.



Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

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Теги к статье: Gazprom — RusVelo Эшборн -Франкфурт Eschborn-Frankfurt гонка Мирового тура

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 21:52 | Регистрация: 8.07.2017

    Вперёд, Русвело!

    Даёшь победу, Артем Ныч!

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
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4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (7)
    Александра-Фото

    Конечно, думая о генерале, сказать "кто все эти люди?" будет сильным преувеличением. Есть Фрум, есть Дюмулан и... кто все эти люди?

    Как-то очень язвительно получилось, понимаю.

  • дрокер
    Оливано Локателли покидает ком ... (4)
    дрокер-Фото

    Проблемы со здоровьем говоришь, а пацаны писали про другое...

    Чао мистер Локателли.

  • Velolive-Team
    Оливано Локателли покидает ком ... (4)
    Velolive-Team-Фото
    у Вас с географией проблемы?
  • Кирюха
    Оливано Локателли покидает ком ... (4)
    Кирюха-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Удачи и скорейшего выздоровления. Первые успехи есть ,Власов сегодня выиграл , думаю и в Инсбруке он претендент номер 1.
    Ты вообще следишь за гонками?Власов едет многодневку!И как он же поедем в Германии? Ты столько много писал про русвело,но ты даже не шаришь в спорте. Удачи тебе
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Оливано Локателли покидает ком ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удачи и скорейшего выздоровления. Первые успехи есть ,Власов сегодня выиграл , думаю и в Инсбруке он претендент номер 1.
  • Yuriy 17
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Вперёд, Русвело!

    Даёшь победу, Артем Ныч!

  • Yuriy 17
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (7)
    Yuriy 17-Фото

    Гдавные фавориты - Фрум и Дюмулен.

    Фрум умеет подводить себя к главному старту сезона, которым для него скорее всего является Джиро.

    Дюмулен и в прошлом году вроде бы не блистал перед Джиро, однако уверенно сокрушил Кинтану и Нибали.

    Итак, предвкушаю эпическую, грандиозную битву афробританца и евроголландца за звание лучшего многодневщика современности. 

    Свергнет ли Дюмулен Фрума с его трона?

    Сокрушит ли Фрум в очередной раз всех своих соперников?

    Пино и Йейтс очень сильны и будут бороться за подиум.

    Надеюсь получить много эмоций и удовольствия.

     

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Не знаю, но думаю Фруми не возьмет майку. Не его Джиро. Да и результаты сезона не впечатляет. Том тоже отстой, не было гонок в этом сезоне достаточных для тура. Пино, вот кто может подняться на олимп. Его гонка. Ару сдуется как всегда на третьей недели, команды нет никакой, чтобы тащить его. Поццовиво мал слишком..на разделке ушатается. Чавес не в форме. Ейтс не знаю. Лопес тоже поймает на разделках. В горах не сможет отставание столько закрыть. Ну, если только форс-мажор какой нибудь. Посмотрим.
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (7)
    velodoctor-Фото
    Позиция Ейтса вас не смущает в этом списке?
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (7)
    Sezar-Фото

    Спасибо за превью, тот редкий случай когда согласен практически с каждым словом и с каждым кандидатом. Ну, может, стоило добавить ставки букмекеров, как это делал WERT.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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