- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:04
Алехандро Вальверде – победитель “Гран-при Мигеля Индурайна”-2021
40-летний Алехандро Вальверде одержал победу на классике «Гран-при Мигеля Индурайна» - 2021 (Gran Premio Miguel Indurain). Команда Movistar контролировала ситуацию в гонке.
За 80 км до финиша они остались без Энрика Маса, который упал на спуске. К счастью, он избежал переломов, отделавшись несколькими ушибами и синяками. Капитан команды Movistar атаковал за 10 км до финиша на самом крутом отрезке подъёма Эраул и добрал находившегося в отрыве чемпиона Испании, гонщика велокоманды Astana – Premier Tech Луиса-Леона Санчеса. Когда к ним переложился, а затем атаковал чемпион Казахстана Алексей Луценко, Алехандро Вальверде выждал момент и контратаковал на некатегорийном подъёме Альто де Муру (600 м с 11%), оставив гонщиков Astana-Premier Tech позади.
Вальверде первым пересёк линию финиша, одержав 131 победу в карьере, первую в этом сезоне для команды Movistar.
Алехандро Валльверде: «Эта победа для всех, кто меня поддерживал. Я очень счастлив. Спасибо команде. Было сложно, но мы старались контролировать гонку от старта и уезжаем с победой.
Мы знали, что Astana – одна из сильнейших команд. Конечно, в конце я беспокоился. Они оба – очень сильные гонщики, я знал, что мне будет сложно. Луценко прошёл нас очень быстро, но я поберёг силы, стараясь удержаться, а потом на финальной части подъёма вложил всю энергию в финальную атаку и открыл просвет.
Эта победа даёт мне огромную радость и уверенность перед стартом Тура Страны Басков. Надеюсь, там будет такая же хорошая погода, как и в Наварре. Нога идёт хорошо, мы поедем туда с сильным составом. Хочу посвятить эту победу нашему другу Гари Баньосу (Garikoitz Baños 'Gary'), где бы он сейчас ни был, он бы был рад этой победе. Сейчас дела у нашей команды пошли лучше, важно сохранить этот настрой и оставить трудные времена позади».
Результаты Гран-при Мигеля Индурайна-2021
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (138)