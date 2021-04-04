Алехандро Вальверде – победитель “Гран-при Мигеля Индурайна”-2021

40-летний Алехандро Вальверде одержал победу на классике «Гран-при Мигеля Индурайна» - 2021 (Gran Premio Miguel Indurain). Команда Movistar контролировала ситуацию в гонке.

За 80 км до финиша они остались без Энрика Маса, который упал на спуске. К счастью, он избежал переломов, отделавшись несколькими ушибами и синяками. Капитан команды Movistar атаковал за 10 км до финиша на самом крутом отрезке подъёма Эраул и добрал находившегося в отрыве чемпиона Испании, гонщика велокоманды Astana – Premier Tech Луиса-Леона Санчеса. Когда к ним переложился, а затем атаковал чемпион Казахстана Алексей Луценко, Алехандро Вальверде выждал момент и контратаковал на некатегорийном подъёме Альто де Муру (600 м с 11%), оставив гонщиков Astana-Premier Tech позади.

Вальверде первым пересёк линию финиша, одержав 131 победу в карьере, первую в этом сезоне для команды Movistar.

Алехандро Валльверде: «Эта победа для всех, кто меня поддерживал. Я очень счастлив. Спасибо команде. Было сложно, но мы старались контролировать гонку от старта и уезжаем с победой.

Мы знали, что Astana – одна из сильнейших команд. Конечно, в конце я беспокоился. Они оба – очень сильные гонщики, я знал, что мне будет сложно. Луценко прошёл нас очень быстро, но я поберёг силы, стараясь удержаться, а потом на финальной части подъёма вложил всю энергию в финальную атаку и открыл просвет.

Эта победа даёт мне огромную радость и уверенность перед стартом Тура Страны Басков. Надеюсь, там будет такая же хорошая погода, как и в Наварре. Нога идёт хорошо, мы поедем туда с сильным составом. Хочу посвятить эту победу нашему другу Гари Баньосу (Garikoitz Baños 'Gary'), где бы он сейчас ни был, он бы был рад этой победе. Сейчас дела у нашей команды пошли лучше, важно сохранить этот настрой и оставить трудные времена позади».