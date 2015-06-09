Классика Мирового тура “EuroEyes Cyclassics Hamburg”-2020 отменена

“Классика Гамбурга” не будет проводиться в 2020 году

Немецкая однодневная велогонка Мирового тура “EuroEyes Cyclassics Hamburg”-2020 в этом году проводиться не будет.

«Классика Гамбурга», победителем которой в прошлом году стал Элиа Вивиани, изначально должна была пройти 16 августа, затем из-за пандемии коронавируса гонку перенесли на 3 октября. Но теперь организаторы решили вообще отменить классику, а также приуроченные к ней массовые спортивные мероприятия.

В пресс-релизе организаторов “EuroEyes Cyclassics Hamburg” говорится: «Перенося гонку с 16 августа на 3 октября 2020 года, мы были уверены, что сможем организовать её на высоком уровне.

К сожалению, после обсуждений с администрацией Гамбурга мы с сожалением сообщаем, что ввиду продолжающейся пандемии Covid-19 “EuroEyes Cyclassics Hamburg” в 2020 году не состоится и вернётся 22 августа 2021 года».