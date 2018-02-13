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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:15
Gazprom — RusVelo выступит на "Вуэльте Андалусии"
14-18 февраля российская велокоманда Gazprom — RusVelo выступит на гонке “Вуэльта Андалусии” категории 2.HC.
Испанская гонка, также известная как “Рута дель Соль”, в этом сезоне пройдет в 64-ый раз. В списке участников в 2018 году достаточно сильнейших гонщиков мира. Маршрут гонки пройдет по дорогам Андалусии, общая протяженность составит более 710 километров. Гонщикам предстоит проехать пять этапов с разнообразным рельефом и побороться за победы как на спринтерских финишах, так и в тяжелых горах. Завершится “Рута дель Соль” индивидуальной гонкой на время.
Основные надежды Gazprom — RusVelo на “Вуэльту Андалусии” связаны с Александром Фолифоровым, Алексеем Рыбалкиным и Сергеем Лагутиным. Сергей рассказал о своем опыте выступления на испанской гонке: “В 2012, когда я был в составе голландской команды, мне удалось закончить гонку в первой пятерке в генеральной классификации. Мне нравится эта гонка, считаю, что она занимает правильное место в соревновательном календаре. В этом году будет серьезный список участников, некоторые из гонщиков вернутся из Австралии, где они дали ранний старт сезону, соответственно, они будут в “полной боевой готовности”. Мой сезон только начался, к сожалению, на прошлой неделе на “Трофео Лайгуэлья” мне не удалось показать желаемого результата, однако я вкатываюсь, и все еще впереди. Также в составе нашей команды теперь достаточно молодых гонщиков, которые рвутся в бой, можно сказать, что они заряжают энергией и остальных гонщиков. Для меня самыми важными этапами будут третий и четвертый, могу с уверенностью сказать, что я готов терпеть в гору и биться до последнего.”
Состав на "Вуэльту Андалусии": Николай Черкасов, Александр Фолифоров, Сергей Лагутин, Роман Майкин, Евгений Коберняк, Дмитрий Козончук, Алексей Рыбалкин.
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
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Astanaforever
Луис Леон Санчес приносит «Аст ... (5)
Цитата: allb46
Всем привет, Алехандро и Луис Леон по жизни большие друзья, и на Вуэльте на 2 этапе Луис не стал возрожать, чтобы выграл Алехандро, это все видели, он прекрасно понимал, что для Алехандро, после его травмы означает этот выгрыш, а в Мурсии , Алехандро, как большой друг Луиса, тоже не стал возрожать победе Луиса, это нормально, раньше таким был Альберто, теперь таким становиться Луис, джентельменом пелатона, так поступают только великие гонщики, за это все болельщики в не зависимости от своих симпатий конкретным командам любят их...
Хороший коммент. Респект.
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allb46
Луис Леон Санчес приносит «Аст ... (5)
Всем привет, Алехандро и Луис Леон по жизни большие друзья, и на Вуэльте на 2 этапе Луис не стал возрожать, чтобы выграл Алехандро, это все видели, он прекрасно понимал, что для Алехандро, после его травмы означает этот выгрыш, а в Мурсии , Алехандро, как большой друг Луиса, тоже не стал возрожать победе Луиса, это нормально, раньше таким был Альберто, теперь таким становиться Луис, джентельменом пелатона, так поступают только великие гонщики, за это все болельщики в не зависимости от своих симпатий конкретным командам любят их...
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Александра
Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (16)
Цитата: Pavel
С базой все понятно, действительно в России нет условий для подготовки профессиональной команды.
Но какие-то мероприятия для популяризации велоспорта можно было бы проводить. Например, ту же презентацию команды вместо Италии можно было бы провести в Москве или в Питере.
Ренату и команде удачи!
Зашла, чтобы сказать то же самое.
Да, у нас нет дорог, нет условий, у нас велосипед в сознании чиновников и обывателей - игрушка для прогулок по парку. У нас нет велоструктуры, нет велокультуры... Но у нас есть болельщики!
Уже несколько лет я пишу в своем блоге о самых ярких и трагических моментах гонок, так уже даже те читатели, кто ни разу в жизни не сидел на велосипеде, стали болеть и различать гонщиков.
Сделайте презентацию в России, в Москве или в Питере, дайте хорошую рекламу, пригласите грандов советского и российского велоспорта, покажите, что вам не безразличны российские любители и болельщики. Мы же любим велошоссе, любим нашу команду. Мы придем, вы только позовите!
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Earl57
Trofeo Laigueglia-2018 (5)
Несколько гонщиков, чьи команды не участвовали в этой гонке, объединились в сборную Италии. Правила это позволяют. Кроме Морено Мозера, в сборную вошли Николо Бонифацио, Джанлука Брамбилла и др.
Вполне обычная практика. Например, Элиа Вивиани так несколько лет в Аргентину в январе ездил, на Сан-Луис, а в прошлом году на Сан-Хуан.
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GTX
Trofeo Laigueglia-2018 (5)
Цитата: ktilp-12
Нет он не ушел, участвовал как представитель Италии. Команды высшей лиги не принимали участие. Соревнование походило на родине Скарпони, было открытие мемориала или памятника.
Всмысле команды высшей лиги не принимали? Гонка же категории 1.HC
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