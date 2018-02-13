Gazprom — RusVelo выступит на "Вуэльте Андалусии"

Цитата: Pavel

С базой все понятно, действительно в России нет условий для подготовки профессиональной команды.

Но какие-то мероприятия для популяризации велоспорта можно было бы проводить. Например, ту же презентацию команды вместо Италии можно было бы провести в Москве или в Питере.

Ренату и команде удачи!



Зашла, чтобы сказать то же самое.

Да, у нас нет дорог, нет условий, у нас велосипед в сознании чиновников и обывателей - игрушка для прогулок по парку. У нас нет велоструктуры, нет велокультуры... Но у нас есть болельщики!

Уже несколько лет я пишу в своем блоге о самых ярких и трагических моментах гонок, так уже даже те читатели, кто ни разу в жизни не сидел на велосипеде, стали болеть и различать гонщиков.

Сделайте презентацию в России, в Москве или в Питере, дайте хорошую рекламу, пригласите грандов советского и российского велоспорта, покажите, что вам не безразличны российские любители и болельщики. Мы же любим велошоссе, любим нашу команду. Мы придем, вы только позовите!